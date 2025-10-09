L’ultima chiamata dell’Europa per un’Intelligenza artificiale sovrana

Roma, 9 ottobre 2025 – C’è qualcosa di tragico nel modo in cui l’Europa sta affrontando l’intelligenza artificiale. Mentre Washington e Pechino sono bloccate in una corsa agli armamenti per la supremazia nell’IA, i governi europei si accontentano ancora di slogan accattivanti e annunci incompiuti. Berlino ha puntato su una “IA sovrana” affidata a SAP in partnership con Microsoft e OpenAI; Parigi ha scommesso sull’“autonomia strategica” tramite MISTRAL, una startup che rimane molto indietro rispetto ai suoi concorrenti americani; Bruxelles continua a concentrarsi sulla regolamentazione digitale come panacea, legiferando su sicurezza ed etica. Eppure, dietro gli slogan e le speranze, non vi è traccia di una vera strategia industriale di lungo termine – nessun piano con obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, Temporizzati) che possa dare all’Europa una possibilità di prosperare senza diventare un “paese cliente” della tecnologia americana.

Nonostante l’assenza di azione, il rischio è chiaro a tutti: se l’Europa fallisce, non solo perderà la rivoluzione dell’IA, ma si condannerà anche a una dipendenza permanente dai player statunitensi, senza possibilità di ritorno.

Il vincitore prende tutto

Il gioco dell’IA è già sbilanciato a favore di poche aziende. Microsoft sta integrando la tecnologia di OpenAI in tutta la sua suite di produttività e nel suo stack cloud. Amazon Web Services corre a fare lo stesso con Anthropic e i propri modelli. NVIDIA trae profitto da tutti, essendo sostanzialmente monopolista della potenza di calcolo per l’IA.

Anche quando i campioni europei entrano in campo in nome della sovranità, gli annunci e le decisioni sembrano andare nella direzione sbagliata e rischiano di essere inglobati. L’annuncio di SAP di costruire una “IA sovrana per l’Europa” basata sulle tecnologie di OpenAI e Microsoft è un ossimoro. Non solo esporremo i dataset finanziari e industriali più critici delle aziende europee a piattaforme dati straniere non controllabili, ma contribuiremo ad addestrare i modelli fondazionali americani a diventare i migliori al mondo.

Questo non può essere considerato un “livellamento del campo di gioco”. È un trasferimento di valore a senso unico, dove l’Europa perde due volte: come fornitore di dati e come cliente pagante di tecnologie statunitensi.

Il déjà vu si ripete

Ci siamo già passati. Gaia-X doveva garantire all’Europa un futuro digitale sovrano. Invece, è diventato un mosaico di comitati, influenzati e talvolta paralizzati nelle decisioni dai conflitti d’interesse derivanti dalla dipendenza cementata delle aziende europee – membri dell’associazione – dai loro partner tecnologici non europei. Lo stesso errore si ripete oggi nell’IA, con poste più alte e ricadute negative più rapide sul mercato.

La realtà è disillusa: nei prossimi 6–12 mesi, lo scenario migliore per l’Europa sarà di riuscire a sviluppare alcune soluzioni di IA più competitive e specifiche per tipologia di business, ma ancora basate completamente su modelli stranieri e ospitate su cloud di proprietà straniera. Questa non è sovranità; è dipendenza mascherata da progresso.

Una strategia di lungo termine – o nessuna

C’è una sola via percorribile: mentre l’adozione delle attuali tecnologie di IA dominanti oggi non è una scelta ma una necessità, vista l’assenza di vere alternative, l’Europa deve urgentemente decidere di investire nello sviluppo di una nuova generazione di stack per l’IA che spezzi lo status quo. Ciò significa:

Chip – Sostenere un ecosistema europeo basato su architetture aperte come RISC-V per liberarsi dalla stretta di NVIDIA.

Server e data center – Garantire spazi e incentivi per cluster di calcolo AI costruiti in Europa, non solo rivenditori di cloud.

Modelli addestrati su dati europei – Proteggere e valorizzare dataset sensibili sotto una governance europea rigorosa.

Piattaforme agentiche – Prepararsi alla prossima ondata, in cui gli agenti di IA – e non le tradizionali piattaforme SaaS o cloud – diventeranno lo strato dominante dell’economia digitale.

Non si tratta di un progetto di due anni, ma di una strategia industriale di dieci anni – simile per scala alla costituzione di Airbus o dell’Agenzia Spaziale Europea – che richiede una convergenza tra investimenti pubblici e rischio privato. Ma aspettare anche solo un altro anno sarà troppo tardi. E senza di essa, l’Europa non recupererà mai.

Il prezzo dell’inazione

Senza una simile strategia, l’esito è prevedibile. Tra pochi anni, ogni impresa europea – dalla manifattura alla sanità – dipenderà da modelli e infrastrutture americane. La nostra “IA sovrana” sarà poco più che marketing. Peggio ancora, i dati dei cittadini europei – la nostra materia prima più preziosa – continueranno ad arricchire modelli costruiti altrove, nonostante il GDPR e un quadro normativo digitale che non può essere applicato, generando un valore che non possiamo controllare.

Nel frattempo, i decisori politici si guarderanno indietro, ancora una volta, e mormoreranno: “Avremmo dovuto agire prima".

Un appello al coraggio

All’Europa non manca il talento. Start-up da Helsinki a Barcellona stanno costruendo IA di livello mondiale. Ricercatori a Zurigo e Milano contribuiscono a progressi fondamentali nel machine learning. Ciò che manca è il coraggio politico, la visione di lungo termine, la coerenza tra le molte iniziative e la convergenza di azioni in risultati misurabili e richiesti dal mercato.

La scelta è netta: o l’Europa si impegna a costruire piattaforme di IA sovrane, oppure diventerà una colonia digitale permanente. La finestra si sta chiudendo, rapidamente.

La storia ci ha dato un’ultima chiamata. L’Europa risponderà – o si sveglierà, ancora una volta, troppo tardi?

L’autore: Francesco Bonfiglio, fondatore di Dynamo | The European Cloud Alternative, ex CEO di Gaia-X, co-autore del pitch EuroStack, co-fondatore dell’AI startup studio FoolFarm.com, proprietario di Diagrammatica.it, startup mentor, business angel, docente ed imprenditore.