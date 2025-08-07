Ue e Stati Uniti più vicini contro la Cina, ma restano divisioni e ambiguità

Roma, 7 agosto 2025 – Dopo aver celebrato il mese scorso un accordo commerciale descritto come il più importante di sempre, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno mostrato opinioni divergenti su cosa sia stato effettivamente deciso. Tuttavia, sul tema della sicurezza economica, i due partner appaiono pienamente sintonizzati, con la Cina come principale preoccupazione comune. Anche se le interpretazioni dell’intesa variano tra le due sponde dell’Atlantico, entrambe le parti hanno dichiarato apertamente di voler rafforzare le catene di fornitura, contrastare le distorsioni del mercato e collaborare nel controllo su investimenti e flussi tecnologici sensibili.

Incontro con le controparti europee Costa e Von der Leyen

Queste affermazioni, che evitano riferimenti diretti ma sono chiaramente orientate alla riduzione della dipendenza da Pechino, mirano a tutelare i settori industriali occidentali da un’agguerrita concorrenza cinese, soprattutto nel campo dei beni strategici. Un rappresentante della Commissione europea ha definito il tema della sicurezza economica come uno degli aspetti meno controversi nei recenti incontri con gli Stati Uniti, evidenziando come l’esistenza di strumenti già operativi renda il dialogo su questi temi particolarmente efficace. Sono già in programma nuovi momenti di confronto tra le due potenze.

“Tutti gli strumenti e le misure che abbiamo in materia di sicurezza economica rendono il dialogo proficuo”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che sono previsti ulteriori incontri. L’uso di un linguaggio quasi identico suggerisce, secondo gli analisti, che l’Ue – ufficialmente impegnata in una strategia di “de-risking ma non disaccoppiamento” dalla Cina – si stia avvicinando alla linea più dura statunitense. “Credo che sia il segnale definitivo che l’Ue ha deciso di schierarsi con gli Stati Uniti sulla Cina”, ha dichiarato Varg Folkman, analista del centro studi European Policy Centre di Bruxelles. “E penso che così verrà percepito anche da Pechino sarebbero ingenui a non farlo”.

Pechino, che ha condannato in passato accordi commerciali Usa con Regno Unito e Vietnam, ha reagito in modo lievemente più moderato all’intesa tra Ue e Usa. “Ci opponiamo fermamente a qualsiasi accordo che venga raggiunto a spese degli interessi cinesi” ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, lunedì scorso, il giorno dopo l’annuncio dell’accordo. Nonostante gli impegni generali, Bruxelles ha fornito pochi dettagli su come Ue e Usa intendano affrontare congiuntamente il problema delle “sovracapacità” produttive cinesi o il controllo di Pechino sulle forniture globali di minerali critici, fondamentali per auto, smartphone e tecnologie avanzate.

“Mi sembra che non tutte le informazioni sull’accordo Ue-Usa siano state rese pubbliche – soprattutto per quanto riguarda la parte sulla sicurezza economica”, ha commentato Alicia García Herrero, senior fellow del think tank Bruegel. “Ci manca un pezzo importante del quadro”. Il funzionario della Commissione ha anticipato che la prossima dichiarazione congiunta Ue-Usa sull’accordo – già “al 90-95% pronta” – non conterrà dettagli specifici sulla cooperazione in materia di sicurezza economica, ma userà un linguaggio “piuttosto generale” che Bruxelles “svilupperà in corso d’opera”.

García Herrero ritiene che questa vaghezza sia voluta, dato che la Cina è non solo la seconda economia mondiale, ma anche il secondo partner commerciale dell’Ue. Anche il Giappone, che ha recentemente siglato un accordo simile con Washington, ha evitato di precisare come intenda cooperare con gli Usa nella politica verso la Cina. “I giapponesi non hanno messo per iscritto divergenze e azioni concrete, perché è troppo rischioso”, ha spiegato García Herrero. “Per l’Europa, fare lo stesso solleverebbe interrogativi: Stiamo accerchiando la Cina? Quindi non ne vale la pena”.

L’accordo arriva inoltre in un momento di crescente tensione tra Ue e Cina, da tempo in attrito su diritti umani e sullo status di Taiwan. Le recenti restrizioni cinesi all’export di minerali critici – una risposta all’imposizione da parte di Trump di dazi generali del 145% su Pechino – hanno allarmato i responsabili politici europei e causato temporanee interruzioni della produzione in Europa. I legami sempre più stretti tra Cina e Russia hanno ulteriormente peggiorato la situazione, mentre i leader europei cercano di mantenere il sostegno all’Ucraina tra attacchi russi crescenti e il calo di supporto da parte degli Stati Uniti.

Eppure Trump, che in passato ha elogiato Vladimir Putin e promesso di “far finire la guerra in Ucraina in 24 ore”, ha recentemente cambiato tono – minacciando ‘dazi secondari’ contro India e Cina per l’acquisto di petrolio russo. Secondo alcuni analisti, Bruxelles potrebbe aver ottenuto questo cambio di linea come concessione durante i negoziati commerciali. “Sulla questione della sicurezza economica europea, gli Stati Uniti, a mio avviso, sono stati disposti a cedere qualcosa: stanno facendo pressione su India e Cina per tagliare i rapporti con la Russia”, ha affermato García Herrero.

“Gli Stati Uniti vogliono isolare la Cina e tagliarla fuori dalle catene di approvvigionamento. L’Europa ci sta, ma in cambio vuole che gli Usa siano più duri con la Russia”. Tuttavia, alcuni mettono in dubbio che l’accordo Ue-Usa rappresenti una base solida per una reale cooperazione economica o politica. “Considerata la debolezza complessiva dell’accordo”, l’impegno a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza economica “sembra una base fragile per una seria collaborazione transatlantica”, ha commentato Nils Redeker, vicedirettore del Jacques Delors Centre. Redeker ha sostenuto che la politica europea verso la Cina è indebolita da ‘divisioni interne’ che hanno ostacolato anche le trattative con Washington.

Ha citato, ad esempio, le forti divergenze tra le capitali europee in merito alla decisione della Commissione di imporre dazi sulle auto elettriche cinesi. La misura è stata fortemente sostenuta dalla Francia, ma contrastata dalla Germania, il cui settore automobilistico è fortemente legato al mercato cinese. “Una lezione chiave dell’accordo con gli Stati Uniti”, ha concluso Redeker, “è che l’Ue non ha ancora trovato una direzione strategica chiara in uno scenario commerciale in rapida evoluzione. E lo stesso vale, al momento, per il suo approccio alla Cina”.