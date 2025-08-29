L’Ue propone di ridurre i dazi sui prodotti industriali e agricoli statunitensi

Roma, 29 agosto 2025 – La Commissione europea ha formalmente proposto di ridurre i dazi sui prodotti industriali e agricoli importati dagli Usa, un passo fondamentale per garantire che Washington mantenga la promessa di abbassare le imposte sulle esportazioni di automobili dell’Ue.

Il commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič.

In un comunicato stampa diffuso giovedì 29 agosto, la Commissione europea ha dichiarato che “eliminerà i dazi sui prodotti industriali statunitensi e garantirà un accesso preferenziale al mercato per una serie di prodotti ittici e agricoli non sensibili provenienti dagli Stati Uniti”.

Ha inoltre affermato che prolungherà l’esenzione dai dazi doganali per le esportazioni di aragoste statunitensi, estendendola anche ai prodotti lavorati a base di aragoste.

La misura fa parte dell’accordo quadro Ue-Usa, un patto giuridicamente non vincolante che è ben lontano da un accordo commerciale tradizionale.

In base ai termini dell’accordo, gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle esportazioni di automobili dell’Ue dal 27,5% al 15% “dal primo giorno dello stesso mese” in cui Bruxelles proporrà una legislazione che elimina i dazi su “tutti i prodotti industriali statunitensi” e su una “vasta gamma” di prodotti agricoli, tra cui latticini, frutta e verdura e prodotti ittici.

L’abbassamento dei dazi statunitensi è fondamentale per il settore automobilistico dell’UE, che dipende dalle esportazioni e che sta lottando per far fronte alla crescente concorrenza dei veicoli elettrici cinesi e ai dazi di Trump.

Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione di automobili dell’Ue dopo il Regno Unito, con 758.000 veicoli per un valore di 38,9 miliardi di euro spediti oltreoceano lo scorso anno, secondo l’Associazione dei costruttori automobilistici europei, un gruppo industriale con sede a Bruxelles.

In base ai termini dell’accordo quadro, la maggior parte delle esportazioni dell’Ue, per un valore di 532,3 miliardi di euro, è soggetta a un’imposta massima del 15%, inferiore al dazio del 30% precedentemente minacciato da Donald Trump, ma ben al di sopra dell’imposta del 4,8% in vigore prima del suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio.

Diversi eurodeputati di spicco hanno espresso scetticismo sulla possibilità che la proposta della Commissione venga approvata dal Parlamento. Hanno sottolineato la natura asimmetrica dell’accordo e il fatto che la Casa Bianca abbia minacciato ulteriori dazi sulle esportazioni dell’UE da quando l’accordo quadro è stato concluso il mese scorso.

Un alto funzionario della Commissione citato da Euractiv.com ha suggerito che Bruxelles sospenderebbe l’imposizione della proposta legislativa se Washington non mantenesse la promessa di ridurre i dazi sulle automobili.

“Se gli Stati Uniti non dovessero procedere immediatamente alla riduzione dei dazi sulle automobili, beh, in tal caso non avremo ancora abbassato i nostri dazi”, ha affermato, aggiungendo che Bruxelles sarà ‘vigile’ per garantire di ottenere “l’agevolazione concordata con gli Stati Uniti”.

Un altro alto funzionario della Commissione ha affermato che, per entrare in vigore, la proposta richiederà l’approvazione di una “maggioranza qualificata” dei paesi dell’Ue, ovvero 15 dei 27 Stati membri del blocco che rappresentano almeno il 65% della popolazione totale.

Sarà inoltre necessario il sostegno della maggioranza dei 720 membri del Parlamento, ha aggiunto il funzionario.

L’accordo riduce i dazi su un’ampia gamma di prodotti alimentari e agricoli statunitensi, anche se la maggior parte di essi rientra in quote prestabilite. Ad esempio, le esportazioni esenti da dazi sono limitate a 25.000 tonnellate per i tagli di carne suina, 3.000 tonnellate per il bisonte e 10.000 tonnellate ciascuno per il formaggio e il latte.

Per la frutta secca di tutti i tipi, fresca o essiccata, sgusciata o pelata, la quota è fissata a 500.000 tonnellate, una misura che rischia di suscitare l’ira dei principali produttori europei, in particolare quelli spagnoli. L’olio di soia è limitato a 400.000 tonnellate.

Sono inclusi anche i prodotti della pesca, con quote di 5.000 tonnellate per i gamberetti e 20.000 tonnellate per il salmone del Pacifico, tra gli altri prodotti.

Tuttavia, alcuni prodotti alimentari, tra cui alcuni semi, frutta e noci congelate, patate, arance fresche, marmellate e prugne preparate, non sono soggetti ad alcun limite quantitativo.

Inoltre, tutte le categorie di fertilizzanti potrebbero entrare nell’Ue in esenzione doganale senza restrizioni, nel tentativo di ridurre la dipendenza dai fertilizzanti russi. “Questo riflette la dinamica politica di allontanarsi dalla Russia e garantire che i nostri agricoltori abbiano accesso a fertilizzanti a prezzi accessibili”, ha affermato un alto funzionario della Commissione.