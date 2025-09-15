I Paesi UE valutano restrizioni sui visti turistici e sulla libertà di movimento dei diplomatici russi

Un’iniziativa volta a imporre limiti più severi ai visti turistici per i cittadini russi e a restringere gli spostamenti dei diplomatici all’interno dell’Unione europea è tra le opzioni in discussione per aumentare la pressione sul Cremlino nella prossima ondata di sanzioni, attesa per questa settimana.

Queste misure tornano sul tavolo mentre la guerra di Mosca in Ucraina prosegue e dopo che un numero record di turisti russi – oltre mezzo milione – ha invaso l’Europa per le vacanze estive di quest’anno.

Con una proposta per il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’UE attesa nei prossimi giorni, alcuni diplomatici sentiti da Euractiv.com affermano che gli Stati membri hanno valutato ulteriori modifiche alle regole già cambiate con l’abolizione dell’accordo di facilitazione dei visti con la Russia, adottato nel settembre 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Bandiere sventolano vicino al Cremlino durante le celebrazioni del Giorno della Città di Mosca (Ansa)

Se questa opzione verrà approvata, significherebbe armonizzare le regole d’ingresso a livello europeo, dal momento che l’emissione dei visti resta una competenza nazionale.

Alcune capitali più intransigenti spingono anche per un divieto totale di ingresso dei cittadini russi, una misura che richiederebbe una maggioranza qualificata.

La maggior parte dei Paesi dell’UE confinanti con la Russia ha già imposto forti restrizioni alle richieste di visto dei cittadini russi, con poche eccezioni. Polonia, Stati baltici, Repubblica Ceca e Finlandia hanno sostanzialmente chiuso le porte al vicino orientale.

Al contrario, Paesi che contano sull’afflusso di turisti russi durante l’estate o le festività – come Italia, Spagna, Grecia e Francia, oltre all’Ungheria vicina a Mosca – hanno mantenuto un approccio relativamente permissivo nella concessione dei visti, nonostante la guerra in corso.

La Commissione è lavoro su una nuova strategia sui visti

Interrogata sul tema, la Commissione europea ha sottolineato che "è in preparazione una nuova strategia sui visti" per i cittadini russi. Secondo quanto riferito da Markus Lammert, portavoce dell’esecutivo UE per gli Affari interni, la Commissione potrebbe presentare la strategia già entro la fine dell’anno.

"L'Unione europea ha adottato misure senza precedenti per garantire che la Russia ponga fine a questa aggressione ingiusta e immotivata”, ha affermato Lammert durante il briefing di mezzogiorno con i giornalisti organizzato presso la sede della Commissione a palazzo Berlaymont.

“Abbiamo già sospeso, nel 2022, il nostro accordo di facilitazione dei visti con la Russia" e, "dal 2022, abbiamo già adottato una serie di linee guida chiare per aiutare gli Stati membri a non dare priorità ai visti per i russi e a concentrarsi sulla sicurezza e sul controllo delle frontiere", ha proseguito.

"Per quanto riguarda le linee guida, la Commissione ne sta monitorando attentamente l'attuazione e collabora con gli Stati membri per promuoverne l'attuazione coerente", ha specificato.

Flussi in crescita

Secondo i dati della Commissione europea per il 2024, oltre mezzo milione di russi ha ottenuto un visto Schengen, un numero in netto aumento rispetto all’anno precedente.

La spinta alla proposta nasce dall’alto numero di ingressi registrati quest’estate.

“Non possiamo semplicemente accettare che i russi viaggino e si godano la vita mentre il loro governo uccide ucraini e minaccia quotidianamente la nostra sicurezza”, ha dichiarato un diplomatico europeo a Euractiv.com, sottolineando come a entrare nel blocco siano spesso i settori più benestanti della classe media russa.

Il rinnovato tentativo di limitare l’ingresso dei cittadini russi arriva mentre la Commissione si appresta a presentare nuove linee guida UE per l’ingresso, che entreranno in vigore a inizio anno. Queste forniranno agli Stati membri indicazioni generali – seppur non vincolanti – sull’emissione dei visti turistici.

Figure dell’opposizione russa in esilio, tuttavia, hanno messo in guardia dal rischio di confondere i cittadini comuni con gli uomini del regime.

Yulia Navalnaya, vedova del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny, ha scritto questa settimana in una lettera all’alta rappresentante Kaja Kallas che l’UE dovrebbe colpire oligarchi e propagandisti piuttosto che i turisti.

“Le sanzioni devono colpire oligarchi, funzionari della sicurezza, propagandisti e altri complici del regime, non i cittadini comuni”, ha affermato Navalnaya, indicando come esempi il direttore d’orchestra Valery Gergiev, l’oligarca Leonid Mikhelson e altri alleati del Cremlino.

Nel frattempo, una proposta distinta, in discussione da tempo, mira a limitare la libertà di movimento dei diplomatici russi già in possesso di un visto Schengen e accreditati all’interno del blocco. Una precedente iniziativa, promossa in particolare dalla Cechia, chiedeva di vietare viaggi al di fuori del Paese di accreditamento, sospendendo di fatto le regole Schengen per questa categoria.

Praga, sostenuta da altri Stati in prima linea, ha insistito per limitare gli spostamenti dei diplomatici russi, citando il rischio di sabotaggi dopo che negli ultimi anni il Paese ha espulso decine di agenti segreti russi sotto copertura diplomatica.

“Gli arresti della scorsa settimana in Romania e l’espulsione di un ‘diplomatico’ bielorusso da Praga sono un’ulteriore prova che dobbiamo imporre restrizioni agli spostamenti”, ha dichiarato un secondo diplomatico europeo.

“Questo caso dimostra che non dobbiamo permettere che Schengen venga usato per attività ostili. Agenti protetti da immunità diplomatiche non possono avere mano libera in tutta Europa”, ha detto il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavský dopo gli arresti.

Tuttavia, l’idea non ha finora trovato consenso tra gli Stati membri più scettici, poiché permangono dubbi su come monitorare efficacemente l’applicazione delle restrizioni in assenza di controlli alle frontiere interne. Inoltre, vi è il timore che tali misure possano provocare ritorsioni russe contro i diplomatici europei di stanza a Mosca.