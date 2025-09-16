Turchia e Corea vogliono i soldi della difesa europea

Bruxelles, 16 settembre 2025 – I 150 miliardi di euro messi a disposizione dallo strumento Security Action for Europe (SAFE) per rilanciare la difesa europea e far fronte alle nuove minacce geopolitiche fanno gola anche all’estero con richieste da parte di Paesi al di fuori dell’Unione come Turchia, Corea del Sud, mentre ancora si discute riguardo all’accesso di Regno Unito e Canada.

Lo scorso 11 settembre la Commissione UE ha confermato che Ankara e Seul hanno presentato domanda formale per far accedere le loro industrie alla pipeline di prestiti SAFE. Bruxelles ha sottolineato che valuterà i dossier prima di raccomandare al Consiglio se aprire i negoziati. Infatti, per l’esecutivo UE ogni accordo con Paesi terzi richiede un’intesa ad hoc e un contributo finanziario al programma.

La richiesta turca resta quella più delicata e ha immediatamente scatenato reazioni dure da parte di Cipro e Grecia, dove le sensibilità sono storicamente più esposte. Nicosia ha avvertito lo scorso 12 settembre che chi minaccia la sicurezza di uno Stato membro può essere escluso.

Da Atene filtrano messaggi analoghi: nessun Paese “con una retorica bellicosa verso uno Stato UE” dovrebbe entrare nelle partnership di difesa europee. Parlando lunedì 15 settembre in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha fatto capire che la partecipazione di Ankara a SAFE “non è una buona idea”.

"La nostra posizione è che i paesi che minacciano di guerra gli stati membri dell'UE non possono partecipare", ha affermato Mitsotakis, con un velato riferimento ad Ankara. "Spetta a [questi Paesi] costruire buone relazioni con l'Europa, ma ciò richiede il rispetto dei suoi principi", ha aggiunto.

Secondo quanto riferisce Euractiv.com a Bruxelles si registra anche la preoccupazione per possibili ritorsioni politiche incrociate.

Sul fronte Regno Unito-Canada, gli ambasciatori dei Ventisette spingono per sbloccare l’accesso negoziando intese separate con Londra e Ottawa con l’obiettivo di evitare che la discussione sui criteri di ammissibilità si areni e consentire alla Commissione di presentare a breve la sua strategia negoziale.

In questo contesto la Francia resta l’interlocutore più scettico. Parigi, che teme una concorrenza sulla propria industria della difesa, ha tentato di fissare un tetto del 50% al valore dei prodotti acquistati da fornitori extra-UE, proposta che non ha raccolto consensi diffusi.

Le capitali cercano ora di convincere l’Eliseo che l’apertura mirata a Regno Unito e Canada rafforzerebbe catene di fornitura e tempi di consegna senza snaturare la priorità europea del programma.

Il perimetro regolatorio resta il vero discriminante: senza un accordo specifico con l’UE, i fornitori di Paesi terzi non possono superare il 35% del valore del contratto (regola 65/35 a favore dell’industria europea), soglia che un’intesa bilaterale potrebbe invece rimuovere per britannici e canadesi. È lo stesso meccanismo su cui si innesterebbero eventuali accordi con Turchia e Corea del Sud.

Intanto, SAFE avanza sul terreno operativo con la Commissione che lo scorso 10 settembre ha definito un’allocazione provvisoria dei prestiti: 19 Paesi interessati, con quote molto rilevanti per Polonia, Romania, Francia, Ungheria e Italia a cui andrebbero circa due terzi dei fondi. L’orizzonte temporale prevede piani nazionali di spesa entro fine novembre e prime erogazioni nel 2026 come sottolineato la scorsa settimana sia dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen che dal commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius.