Terre rare, la Cina chiude i rubinetti. Europa in allarme: tremano automotive e Difesa

Bruxelles, 14 ottobre 2025 – Il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, durante un incontro con i giornalisti poco prima del vertice di Horsens, in Danimarca, con i ministri del Commercio dei Paesi UE, ha confermato le preoccupazioni, affermando che l’Unione europea non esiterà a rispondere con fermezza alla mossa di Pechino, anche in coordinamento con gli altri partner del G7.

Šefčovič ha parlato di un’espansione “drammatica” delle materie prime prese di mira dalle restrizioni cinesi, che sta “aggravando” una situazione già complessa.

La scorsa settimana Pechino ha annunciato nuovi e rigorosi controlli sulle esportazioni di terre rare, utilizzate per produrre numerose tecnologie avanzate, tra cui veicoli elettrici, turbine eoliche e hardware militare fondamentale come radar e aerei da combattimento.

Con il nuovo sistema di esportazione, i prodotti contenenti anche quantità minime di elementi cinesi richiederanno una licenza prima di poter essere spediti all’estero. L’esportazione dei metalli per uso militare all’estero, nel frattempo, sarà “in linea di principio” vietata.

Šefčovič ha affermato di aver discusso la situazione con il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e che i due hanno concordato “che sarebbe opportuno, dopo questa prima discussione, tenere al più presto anche una videochiamata del G7”. Il G7 comprende Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Giappone.

Il commissario europeo Maros Sefcovic

Il commissario UE ha ricordato che le restrizioni della Cina, che si aggiungono ai precedenti controlli sulle esportazioni imposti da Pechino in seguito ai “dazi reciproci” di Trump ad aprile, hanno reso “molto chiaro” che l’UE dovrebbe intensificare gli sforzi per ridurre la sua dipendenza strategica dalla seconda economia mondiale.

“Penso che dobbiamo semplicemente minimizzare questa dipendenza il più possibile e il più rapidamente possibile”, ha affermato.

Sul tema di è espresso anche il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, il quale ha precisato, che l’UE dovrebbe “mostrare i muscoli” in questa situazione.

Parlando ai giornalisti al suo arrivo alla riunione dei ministri UE, Rasmussen ha affermato che il blocco dovrebbe “restare unito” con Washington per “fare pressione sulla Cina affinché agisca in modo equo”.

“Penso che dovremmo dare una risposta dura”, ha affermato Rasmussen, il cui Paese detiene attualmente la presidenza di turno dell’UE. “Abbiamo bisogno di unità europea. Siamo il più grande blocco commerciale al mondo. Abbiamo molta forza. Dobbiamo mostrarla”.

La Cina domina la fornitura mondiale di metalli, rappresentando il 70% dell’attività mineraria globale e il 90% della raffinazione totale.

In un’intervista rilasciata al Financial Times il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha accusato la Cina di voler danneggiare l’economia mondiale con la nuova mossa sulle terre rare e i minerali critici.

“Questo è un segno di quanto sia debole la loro economia e di quanto vogliano trascinare tutti gli altri con loro”, ha detto Bessent lunedì.

“Forse esiste un modello di business leninista in cui danneggiare i propri clienti è una buona idea, ma loro sono il più grande fornitore al mondo”, ha aggiunto. “Se vogliono rallentare l’economia globale, saranno loro a subire il danno maggiore”. Bessent ha aggiunto: “Sono nel mezzo di una recessione/depressione e stanno cercando di uscirne esportando. Il problema è che stanno peggiorando la loro posizione nel mondo”.

Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano britannico, negli ultimi giorni aziende occidentali hanno lanciato l’allarme: la nuova escalation tra Stati Uniti e Cina sulle terre rare rischia di generare catene di approvvigionamento interrotte e rincari per chip, auto e armamenti.

In aprile Pechino aveva già introdotto restrizioni all’export di alcune terre rare, come ritorsione ai dazi statunitensi, provocando ritardi nella produzione automobilistica e spingendo le aziende a accumulare scorte.

Un portavoce della VDA (federazione tedesca dell’industria automobilistica) ha avvertito che le nuove norme avranno “conseguenze di vasta portata” sulle consegne verso l’Europa, rallentando la catena produttiva automobilistica. Nei settori della difesa, le imprese già temono ritardi nella fornitura di componenti chiave e l’aumento dei costi, nonostante gli sforzi pregressi di accantonare scorte.

Le terre rare sono essenziali per tecnologie militari come F-35, missili Tomahawk, radar, droni. Gracelin Baskaran del Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha avvertito che persino “le minime quantità di materiale cinese sottratte alle capacità militari straniere sono un danno grave.”

Come sottolinea il quotidiano britannico, le aziende stanno cercando rotte alternative (porti cinesi meno controllati, spedizioni aeree), ma i controlli hanno già interrotto molti carichi. In un caso, un pacchetto contenente magneti è stato fermato mentre veniva spedito via aerea, perché i test avevano rilevato terre rare.