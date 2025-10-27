Terre rare, Bruxelles annuncia un piano ispirato al Giappone. Von der Leyen: “Il 90% del consumo arriva dalla Cina”

Con l'obiettivo di liberarsi dalla morsa della Cina sulle terre rare, Bruxelles sta lavorando a una strategia industriale per incrementare la produzione europea.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato nuove misure per affrontare la debolezza strutturale dell'UE nel settore delle terre rare, aggravata dalle recenti restrizioni imposte dalla Cina su questi materiali essenziali.

La presidente europea Ursula von der Leyen

"Che si tratti di energia o materie prime, difesa o digitale, l'Europa deve impegnarsi per la propria indipendenza", ha affermato sabato 25 ottobre nel suo intervento al Berlin Global Dialogue.

Von der Leyen ha presentato un piano denominato "RESourceEU", che rispecchia "REPowerEU", un'iniziativa volta a eliminare gradualmente le importazioni di combustibili fossi li dalla Russia. "Possiamo annunciare che stiamo lavorando a un nuovo piano RESourceEU, sulla falsariga dell’iniziativa REPowerEU che ci ha aiutato a superare la crisi energetica. L’obiettivo è garantire l’accesso a fonti alternative di materie prime essenziali a breve, medio e lungo termine per la nostra industria europea", ha spiegato.

L'annuncio è arrivato dopo che la presidente aveva accennato a possibili ritorsioni commerciali contro i controlli più severi sulle esportazioni imposti da Pechino. "La Cina ha drasticamente inasprito i controlli sulle esportazioni di terre rare e materiali per batterie", ha osservato, precisando che "queste azioni minacciano la stabilità delle catene di approvvigionamento globali e avranno un impatto diretto sulle aziende europee".

Von der Leyen: “Oltre il 90% del consumo arriva dalla Cina”

Von der Leyen ha inoltre avvertito che "oltre il 90% del nostro consumo di magneti in terre rare proviene da importazioni dalla Cina", un livello di dipendenza che "rappresenta un rischio significativo per l’Europa e per i suoi settori industriali più strategici, dall’automotive all’aerospaziale".

Dopo il discorso, il Commissario per l'Industria Stéphane Séjourné ha pubblicato sui social media che la Commissione "creerà un centro congiunto di acquisto e stoccaggio strategico per le materie prime essenziali, ispirato al modello giapponese".

Tali informazioni emergono il giorno dopo che Euractiv ha riferito che la Commissione ha visitato il Giappone più di qualsiasi altro paese extra-UE quest'anno, con l'obiettivo di imparare da Tokyo sulla resilienza della catena di approvvigionamento.

Più fondi per i progetti strategici

Von der Leyen ha affermato che il piano stimolerà gli investimenti nella produzione e nella lavorazione delle materie prime e accelererà i lavori sulle partnership con i Paesi terzi. "Aumenteremo gli investimenti in progetti strategici per la produzione e la lavorazione di materie prime essenziali qui in Europa. Accelereremo i lavori sui partenariati per le materie prime essenziali con paesi come l’Ucraina, l’Australia, il Canada, il Kazakistan, l’Uzbekistan, il Cile e la Groenlandia", ha annunciato.

La presidente ha inoltre sottolineato che "l’economia circolare sarà un pilastro del piano, non solo per ragioni ambientali, ma per sfruttare le materie prime essenziali già contenute nei prodotti venduti in Europa", ricordando che "alcune aziende possono riciclare fino al 95% delle materie prime essenziali nelle batterie".

Europa: "Il mondo di oggi è spietato”

Von der Leyen ha concluso con un messaggio politico netto: "Il mondo di oggi è spietato. L’economia globale è completamente diversa da quella di pochi anni fa. L’Europa non può più fare le cose allo stesso modo. Abbiamo imparato questa lezione dolorosamente con l’energia; non la ripeteremo con le materie prime critiche".

In base al Critical Raw Materials Act, Bruxelles ha fissato obiettivi per il 2030 per le capacità produttive dell'UE, con l'obiettivo di impedire a qualsiasi paese terzo di soddisfare più del 65% della domanda di materie prime dell'Unione.