Stato dell’Unione 2025: Von der Leyen al banco di prova

Roma, 9 settembre 2025 – Ursula von der Leyen si prepara a pronunciare domani a Strasburgo il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione europea del secondo mandato. Un passaggio che arriva in un clima particolarmente teso, con la presidente della Commissione sotto pressione a soli dieci mesi dalla rielezione. L’ampio documento di 69 pagine diffuso dall’esecutivo comunitario, intitolato “From promise to progress”, traccia un bilancio dei primi mesi e delinea le priorità per il futuro. Ma il contesto politico rischia di offuscarne l’ambizione.

Secondo la Commissione, l’Europa deve muoversi su quattro fronti: competitività economica, sicurezza, ruolo globale e democrazia con un bilancio all’altezza delle sfide. Sul piano economico, Bruxelles rivendica il varo della Competitiveness compass, che punta a colmare il divario nell’innovazione, rafforzare la leadership nelle tecnologie pulite e ridurre le dipendenze strategiche. Gli investimenti nell’intelligenza artificiale, con tredici AI factories già operative e un piano per gigafactory con oltre 100.000 processori avanzati, vengono presentati come il cuore di una nuova politica industriale, affiancati da una strategia quantistica e da un piano per lo spazio. Centrale anche il Clean industrial deal, che fissa l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni al 2040, con una banca per la decarbonizzazione da 100 miliardi e un piano energetico capace, secondo la Commissione, di far risparmiare fino a 260 miliardi annui entro il 2040.

Sul fronte agricolo, la visione al 2040 intende rendere il settore più competitivo e resiliente, garantendo un reddito equo ai produttori e imponendo standard comuni alle importazioni. Parallelamente, sei pacchetti di semplificazione normativa promettono risparmi da oltre 8 miliardi l’anno alle imprese. A completare il quadro, il piano Union of Skills per la formazione e la riqualificazione della forza lavoro, insieme a una task force sull’edilizia abitativa e a misure per l’uguaglianza di genere.

La seconda direttrice riguarda la sicurezza. Con l’iniziativa Readiness 2030, l’Unione punta a mobilitare fino a 800 miliardi di spesa aggiuntiva in difesa, sostenuta dal nuovo strumento SAFE da 150 miliardi per acquisti congiunti. L’Ucraina resta al centro dell’agenda: 168,9 miliardi di aiuti complessivi dall’inizio della guerra, quasi 60 dei quali militari, mentre procede l’integrazione progressiva del Paese nell’economia europea. Ma la Commissione guarda anche alla preparazione interna, con strategie su stoccaggi, contromisure mediche, energia e materie prime critiche, oltre al patto su migrazione e asilo in vigore dal 2026.

Sul piano esterno, Bruxelles rivendica il ruolo di partner globale affidabile: 180 miliardi già mobilitati dal programma Global Gateway, nuovi accordi commerciali con Mercosur, Messico e Indonesia, trattative accelerate con India, Regno Unito e Svizzera. La tanto contestata intesa con gli Stati Uniti siglata a luglio, che fissa un tetto massimo del 15% ai dazi sulla gran parte dei prodotti, viene presentata come garanzia di stabilità per le imprese europee, insieme a forniture energetiche e semiconduttori americani. Ma proprio questo accordo è al centro delle polemiche: i critici lo vedono come una resa a Donald Trump, che mina l’autonomia europea. L’UE, sottolinea il documento, resta comunque il principale donatore umanitario globale, con 2,2 miliardi stanziati per il 2025 e un ruolo di primo piano nei dossier Gaza e Siria.

Infine, il capitolo più politico: la proposta di bilancio 2028-2034, pari a quasi 2.000 miliardi, il più ambizioso di sempre. Con meno programmi (da 52 a 16) e più flessibilità, il nuovo QFP prevede 300 miliardi per agricoltura e pesca, 220 miliardi per coesione, 409 miliardi per competitività e 100 miliardi destinati all’Ucraina. Per finanziare questa architettura, Bruxelles propone cinque nuove risorse proprie capaci di generare fino a 58,5 miliardi l’anno.

Un clima politico teso

Se il documento vuole trasmettere l’immagine di un’Europa che reagisce e rilancia, il clima politico racconta altro. Come osserva il portale europeo Politico, il discorso di Strasburgo “non è un nuovo inizio, ma un’operazione di salvataggio”.

Von der Leyen affronta accuse pesanti: di aver sacrificato l’autonomia europea sull’altare del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accettando un accordo sui dazi sbilanciato a favore di Washington, di aver abbandonato gli agricoltori con l’accordo con i Paesi del Mercosur, di voler smantellare le politiche climatiche e di tacere sulla crisi in corso a Gaza.

Secondo diversi media europei, persino all’interno del Partito popolare europeo, di cui è espressione, le certezze vacillano, mentre le destre radicali cavalcano la domanda di politiche più dure su immigrazione e ambiente.

Le ferite della mozione di sfiducia presentata in luglio sono ancora aperte, e nuove iniziative contro la presidente si profilano per ottobre: un fatto senza precedenti nei confronti di un capo della Commissione.

Il gruppo de La Sinistra e gli estremisti di destra Patrioti per l'Europa (PfE) stanno lavorando a due diverse mozioni di censura per rovesciare la Commissione europea, che saranno presentate nelle prossime settimane, non appena sarà raggiunta la soglia minima di firme.