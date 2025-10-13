Spionaggio ungherese a Bruxelles: Von der Leyen pronta a convocare il commissario Várhelyi

La Commissione europea ha confermato venerdì di aver avviato la costituzione di un gruppo interno incaricato di esaminare le accuse di spionaggio che coinvolgerebbero i servizi segreti ungheresi a Bruxelles.

Il caso è emerso a seguito della pubblicazione di un’indagine congiunta del quotidiano tedesco Der Spiegel, del quotidiano belga De Tijd, dell’emittente ungherese Direkt36 secondo cui funzionari dell’intelligence ungherese travestiti da diplomatici avrebbero cercato di infiltrarsi nelle istituzioni dell’UE mentre Olivér Várhelyi (ora commissario europeo) era l’ambasciatore dell’Ungheria presso l’Unione.

Cosa sappiamo della rete di spionaggio

Secondo i documenti esaminati dai giornalisti che hanno condotto l’inchiesta, un agente, non identificato, era di stanza a Bruxelles tra il 2015 e il 2017 come diplomatico presso il dipartimento per la politica di coesione dell’ambasciata ungherese.

Durante il briefing quotidiano con la stampa di venerdì 10 ottobre, la portavoce capo della Commissione europea Paula Pinho ha dichiarato che “la presidente Ursula von der Leyen intende affrontare la questione con il commissario Olivér Várhelyi alla prima occasione utile”, sottolineando che al momento “si tratta di accuse” e che l’inchiesta interna servirà a chiarire i fatti.

Il portavoce Balazs Ujvári ha precisato che la decisione di istituire un gruppo di lavoro è già stata presa, ma “i parametri dell’indagine sono ancora da definire”. Ha aggiunto che “la Commissione prende molto seriamente queste accuse, data la loro implicazione per la sicurezza e l’integrità delle operazioni”, ribadendo la volontà dell’esecutivo “di proteggere il proprio personale, le informazioni e le reti contro ogni tentativo di raccolta illecita di dati”.

Alle domande dei giornalisti sulla possibilità di sospendere temporaneamente Várhelyi, Pinho ha risposto che al momento “non vi sono decisioni in tal senso”, ricordando che “le indagini sono appena iniziate e si basano su accuse ancora da verificare”.

Una rete di spionaggio ungherese attiva per anni a Bruxelles

Dall’inchiesta emerge che una rete di spionaggio ungherese avrebbe operato per anni a Bruxelles, arrivando persino a tentare di reclutare funzionari europei. L’indagine, firmata da Direkt36, Paper Trail Media, De Tijd, Der Standard e Der Spiegel, si basa su decine di testimonianze e documenti riservati, portando alla luce un episodio finora sconosciuto del progressivo deterioramento dei rapporti tra il governo di Viktor Orbán e le istituzioni europee.

L’operazione ruota attorno alla figura di “V.”, diplomatico assegnato alla Rappresentanza permanente dell’Ungheria presso l’UE quando l’ufficio era diretto da Olivér Várhelyi. Tra il 2015 e il 2017, V. avrebbe incontrato regolarmente una funzionaria della Commissione europea, con la quale intratteneva conversazioni dal tono amichevole ma finalizzate, secondo la donna, alla raccolta di informazioni sensibili e di pettegolezzi interni.

“Era un uomo molto simpatico e intelligente. Naturalmente, a quel tempo sapevo già che era un agente dei servizi segreti ungheresi sotto copertura diplomatica”, ha raccontato la funzionaria agli autori dell’inchiesta.

Che il ruolo di diplomatico fosse solo una copertura lo avrebbe ammesso lo stesso V., quando tentò di reclutare la funzionaria in cambio di denaro. La donna rifiutò la proposta, ma quell’episodio e altri comportamenti imprudenti portarono alla scoperta dell’operazione e allo smantellamento della rete di intelligence ungherese a Bruxelles già nel 2017.

“Ha agito in modo irresponsabile, quindi l’UE stessa lo ha notato. Ha cercato di reclutare persone in modo piuttosto aperto. Ci sono dipendenti europei che lo hanno denunciato”, ha riferito una fonte citata dall’inchiesta.

Chi erano le spie per conto di Budapest

Secondo gli autori, gli obiettivi principali dell’infiltrazione erano cittadini ungheresi impiegati nelle istituzioni europee, ai quali i servizi offrivano denaro, avanzamenti di carriera o facevano leva sull’amor di patria. Tuttavia, dalle testimonianze emerge che l’intelligence di Budapest non agiva tanto per tutelare interessi nazionali, quanto per rafforzare il potere politico ed economico del premier Orbán e del suo entourage.

Direkt36 aveva già rivelato lo scorso autunno che l’intelligence ungherese aveva intercettato gli ispettori dell’Ufficio europeo antifrode (OLAF) giunti nel Paese per indagare su Elios, società del genero di Orbán, István Tiborcz, sospettata di uso improprio di fondi europei.

Un ex agente dei servizi ungheresi ha confermato che V. fu il primo a guidare sotto copertura l’operazione di Bruxelles e che Várhelyi era a conoscenza dell’identità degli agenti assegnati alla rappresentanza. Tuttavia, una portavoce della Commissione europea ha dichiarato che “non esistono prove che il commissario Várhelyi abbia violato alcuno degli obblighi connessi al suo incarico”.

Lo smascheramento di V. non sembra averne compromesso la carriera. Nel 2024 ha pubblicato un articolo su una rivista del servizio di intelligence militare ungherese (KNBSZ), dove viene indicato come tenente colonnello e dottorando presso il Centro nazionale di informazione, l’agenzia che coordina tutte le attività dei servizi segreti di Budapest.