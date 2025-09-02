La spesa UE per la difesa cresce del 19% nel 2024, ma per l’EDA la frammentazione ne limita l’efficacia

Roma, 2 settembre 2025 – Secondo l’Agenzia europea per la difesa (EDA), i Paesi dell’UE dovranno aumentare la spesa per la difesa del 40% per raggiungere i nuovi obiettivi fissati dalla NATO, ma ha avvertito che il denaro da solo non risolverà l’approccio frammentato dell’Europa agli appalti militari.

In un rapporto pubblicato il primo settembre, l’EDA prevede che nel 2025 i Paesi dell’UE spenderanno 381 miliardi di euro per la difesa (a prezzi costanti del 2024), con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Questo permetterebbe al blocco di raggiungere per la prima volta il benchmark del 2% del PIL fissato dalla NATO, obiettivo promesso già nel 2014.

Sebbene solo 23 Paesi dell’UE siano membri della NATO — Austria, Cipro, Irlanda e Malta ne sono esclusi — l’EDA utilizza i parametri NATO per valutare i progressi complessivi dell’Unione.

Durante il vertice di giugno all’Aia, i leader della NATO hanno innalzato l’obiettivo al 3,5% del PIL entro il 2035. Per l’Europa, ciò significherebbe bilanci annuali intorno ai 635 miliardi di euro, secondo l’EDA.

Tutti i Paesi dell’UE, ad eccezione dei neutrali Malta e Irlanda, hanno aumentato i propri bilanci per la difesa nel 2024, con i maggiori incrementi registrati in Repubblica Ceca, Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Svezia. Tuttavia, i Paesi Bassi non hanno ancora raggiunto la soglia del 2%.

Nonostante l’aumento della spesa, l’Europa resta indietro rispetto agli Stati Uniti, che nel 2024 hanno speso oltre 800 miliardi di euro per la difesa.

In una dichiarazione inserita nella nota che accompagna il rapporto, l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE che è anche a capo dell’EDA, Kaja Kallas, ha sottolineato che “l'Europa sta spendendo cifre record per la difesa per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, e non ci fermeremo qui”.

Secondo Kallas, “questi investimenti saranno convogliati in ogni ambito, dalla ricerca e sviluppo all'approvvigionamento e alla produzione congiunta di componenti essenziali per la difesa”.

Per l’Alta rappresentante, l’UE “sta utilizzando ogni leva finanziaria e politica a sua disposizione per sostenere i nostri Stati membri e le aziende europee in questo sforzo”. Oggi, ha aggiunto l’ex premier estone, “la difesa non è un optional, ma un elemento fondamentale per la protezione dei nostri cittadini. Questa deve essere l'era della difesa europea".

Da parte sua, il direttore generale dell'EDA, André Denk, ha espresso il suo apprezzamento per i nuovi dati, sottolineando quanto sia “incoraggiante vedere gli Stati membri dell'UE portare la loro spesa per la difesa a livelli record”.

Tuttavia, come sottolineato da Denk, “raggiungere il nuovo obiettivo NATO del 3,5% del PIL richiederà uno sforzo ancora maggiore, con una spesa complessiva di oltre 630 miliardi di euro all'anno”.

Nella dichiarazione, Denk ha lanciato un invito alla stretta cooperazione tra i membri UE con l’obiettivo di trovare economie di scala e aumentare l'interoperabilità.

Spinta agli acquisti

La spesa europea per le attrezzature di difesa è aumentata significativamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Nel 2024, i Paesi membri dell’UE hanno investito 88 miliardi di euro in nuovi equipaggiamenti, registrando un incremento del 39% rispetto al 2023 e del 72% rispetto al 2021. Grazie all’erogazione di 150 miliardi di euro in prestiti per la difesa destinati agli acquisti congiunti, nell’ambito del programma SAFE della Commissione, e a una serie di nuovi contratti, l’EDA prevede che gli acquisti raggiungeranno i 100 miliardi di euro entro la fine dell’anno. Tuttavia, oltre ad aumentare la spesa, gli Stati europei devono anche spendere in modo più efficiente e coordinato.

“Non si tratta tanto di quanto spendiamo, ma di come lo spendiamo” aveva dichiarato lo stesso Denk, intervenendo lo scorso marzo a al Forum della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il recente Libro bianco della Commissione sulla difesa ha evidenziato diverse inefficienze, tra cui la frammentazione degli appalti, la scarsa interoperabilità tra sistemi e la dipendenza da prodotti commerciali pronti all’uso (commercial-off-the-shelf, COTS).

L’EDA ha confermato nel suo rapporto queste criticità, sottolineando che “il continuo ricorso agli appalti di prodotti COTS e la frammentazione dei sistemi d’arma evidenziano l’urgente necessità di adottare approcci più coordinati e standardizzati nel settore della difesa”.

Al contrario, gli Stati Uniti si affidano a “un numero più limitato di piattaforme operative, il che facilita la logistica, la formazione e il coordinamento delle operazioni”.

Secondo il rapporto, anche la mancata collaborazione tra gli Stati membri contribuisce al problema. Nick Witney, primo direttore esecutivo dell’EDA, ha osservato che la proliferazione di iniziative bilaterali e multilaterali in materia di appalti ha generato “uno scenario molto confuso, disordinato e caratterizzato da sovrapposizioni”, in cui “nessuno sa davvero chi sia responsabile del programma europeo di riarmo”.