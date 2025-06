Spagna e Lituania tentano di ostacolare la conferma di Donohoe alla guida dell’Eurogruppo

I governi socialisti di Spagna e Lituania puntano a scalzare il ministro delle Finanze irlandese Paschal Donohoe, esponente del centrodestra, dalla presidenza dell’Eurogruppo, in vista del voto previsto tra una settimana. Ma Donohoe, già in carica da due mandati, si profila come un avversario difficile da battere.

Dallo scoppio della pandemia di COVID-19, il 50enne Donohoe presiede le riunioni mensili dell’Eurogruppo – l’organismo informale che riunisce i ministri delle Finanze dei 20 Paesi dell’Area euro.

Considerato da molti una figura rassicurante e competente, Donohoe è sulla buona strada per ottenere almeno 11 voti, quanto basta per conquistare un terzo mandato e avvicinarsi al record detenuto da Jean-Claude Juncker come presidente più longevo dell’Eurogruppo.

Gli sfidanti: Cuerpo e Šadžius

Venerdì, il ministro spagnolo dell’Economia Carlos Cuerpo ha annunciato la sua candidatura, seguito dal lituano Rimantas Šadžius, che lancerà ufficialmente la propria corsa oggi.

Cuerpo sostiene la necessità di un maggiore ricorso al debito comune europeo, come già avvenuto con il Next Generation EU nel post-COVID, definendolo un’ovvietà. Tuttavia, questa proposta è vista come inaccettabile dai Paesi più rigoristi sul piano fiscale, come Germania, Paesi Bassi e Finlandia, e Cuerpo ha evitato di menzionarla esplicitamente nella lettera inviata agli altri ministri delle Finanze per presentare la sua candidatura.

Ex funzionario tecnico, Cuerpo è stato nominato ministro nel dicembre 2023 dal premier socialista Pedro Sánchez, subentrando a Nadia Calviño dopo la sua nomina alla guida della Banca Europea per gli Investimenti.

Nel presentarsi come il “candidato del cambiamento”, Cuerpo ha inserito una frase pungente nella sua lettera, lasciando intendere una critica all’approccio di Donohoe, accusato implicitamente di limitarsi a moderare discussioni inconcludenti: “È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti”.

Secondo un diplomatico europeo citato dal giornalista Thomas Moller-Nielsen, “Cuerpo è favorevole a un ampliamento del bilancio comune finanziato con debito UE fino al 2% del reddito nazionale lordo. Una posizione radicale, che non ha trovato consenso, soprattutto tra i frugali”.

Inoltre, la candidatura di Cuerpo arriva in un momento complicato per il governo Sánchez, appena criticato per essersi rifiutato di rispettare l’obiettivo di spesa NATO del 5%, e ciò solleva dubbi sulla solidità politica del suo mandato all’Eurogruppo, che dura due anni e mezzo.

“La sua posizione radicale non ha raccolto sostegno, soprattutto tra i Paesi più attenti alla disciplina di bilancio” dice un altro diplomatico europeo, anche perché “al momento manca l’appetito politico per premiare Sánchez con una vittoria”.

Il Futuro dell’Eurogruppo

Donohoe, che è sostenuto da sei colleghi del PPE e da altri ministri di governi di coalizione con il centrodestra, ha incassato anche l’appoggio della Finlandia. La sua candidatura si presenta come quella della “stabilità in tempi turbolenti”.

L’Eurogruppo ha perso centralità rispetto all’epoca della crisi del debito greco, ma il contesto internazionale – tra un’economia europea stagnante, le guerre in corso e le minacce di dazi da parte di Donald Trump in vista del 9 luglio – potrebbe presto riportarlo sotto i riflettori. E Donohoe, in quel caso, potrebbe diventare una figura chiave più visibile che mai.