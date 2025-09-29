La Slovacchia valuta tagli alla difesa: per il ministro la minaccia russa è ridimensionata

Roma, 29 settembre 2025 – “Dobbiamo chiederci onestamente se questo impegno sarà mantenuto, perché il consolidamento viene prima di tutto”, ha detto il ministro Kaliňák domenica a JOJ24, riferendosi alle future spese per la difesa.

La scorsa settimana il Parlamento slovacco ha approvato il terzo pacchetto di consolidamento fiscale. Il titolare della Difesa Kaliňák ha affermato che il suo ministero punta a contribuire per circa 200 milioni di euro.

La Slovacchia, che confina con l’Ucraina, ha finora rispettato l’obiettivo NATO del 2% e al vertice dell’Aia si era impegnata ad aumentare la quota fino al 5% del PIL.

Kaliňák ha però sostenuto che, grazie alla politica estera del governo del premier Robert Fico – ampiamente considerata filorussa – esiste “meno rischio” che la Slovacchia venga presa di mira da provocazioni o da attacchi di droni russi. “Quando si hanno buone relazioni, nessuno ti attacca”, ha ribadito il ministro della Difesa.

Nell’ultimo anno Fico ha incontrato Vladimir Putin tre volte, mentre altri ministri, come il titolare degli Esteri Juraj Blanár, hanno più volte avuto colloqui con funzionari russi, incluso Sergei Lavrov.

Secondo l’opposizione, proprio questa vicinanza spiegherebbe perché Slovacchia e Ungheria siano state inizialmente escluse dai colloqui del fine settimana sul “muro anti-drone” per il confine orientale della NATO.

Kaliňák ha replicato che la Slovacchia era stata esclusa solo perché non confina direttamente con la Russia. Entrambi i Paesi hanno poi preso parte alla conferenza.