Bruxelles apre i negoziati con l’Ucraina per la partecipazione ai servizi spaziali sicuri europei

Bruxelles, 28 ottobre 2025 – La Commissione europea ha proposto martedì 28 ottobre agli Stati membri di autorizzare l’avvio dei negoziati con l’Ucraina per la sua partecipazione alla componente Governmental Satellite Communications (GOVSATCOM) del programma spaziale dell’Unione europea e al programma di connettività sicura dell’UE.

GOVSATCOM è un’iniziativa chiave dell’Unione, pensata per fornire capacità di comunicazione satellitare sicure e resilienti, “riunendo e condividendo le risorse satellitari esistenti degli Stati membri e degli operatori privati”. Il rafforzamento della cooperazione con Kyiv in questo ambito rappresenta, secondo Bruxelles, “il prossimo passo per promuovere la partecipazione dell’Ucraina al programma spaziale dell’UE”.

Un primo passo era già stato compiuto nell’aprile 2025, quando l’UE e l’Ucraina avevano firmato un accordo per l’adesione di Kyiv alle componenti Copernicus, Space Weather Events e Near-Earth Objects del programma spaziale europeo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio dell’impegno europeo per costruire capacità spaziali sovrane, tra cui il sistema IRIS², che sarà pienamente operativo entro il 2030 per garantire comunicazioni sicure e resilienti in tutta Europa e oltre. Essa si collega inoltre al sostegno continuo dell’Unione all’Ucraina attraverso strumenti come SAFE.

Secondo la Commissione, il futuro accordo “rafforzerà la resilienza dell’infrastruttura di connettività dell’UE, fornendo ulteriore capacità di comunicazione sicura in una regione di importanza strategica”. L’intesa contribuirà anche a sostenere gli obiettivi delineati nella strategia Global Gateway e nel Libro bianco sulla prontezza della difesa europea entro il 2030.

I negoziati, osserva Bruxelles, “segnano un ulteriore passo avanti nell’approfondimento del partenariato UE-Ucraina in settori essenziali per la sicurezza e la stabilità dell’Europa”. La partecipazione di Kyiv sarà formalmente confermata alla conclusione di un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Commentando la proposta, la vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, Henna Virkkunen, ha sottolineato che “una connettività sicura è essenziale per la resilienza dell’Europa. Approfondendo la nostra cooperazione con l’Ucraina, rafforziamo la nostra sicurezza condivisa e la nostra capacità di agire in un mondo in rapida evoluzione”.

Sulla stessa linea, il commissario per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, ha affermato che “la partecipazione dell’Ucraina rafforzerà le capacità spaziali sicure dell’Europa in un momento critico. Si tratta di un passo decisivo verso un’Europa più forte e unita, in grado di proteggere i suoi cittadini a terra e nello spazio”.

Anche il portavoce europeo per la Sovranità tecnologica, la Difesa, lo Spazio e la Ricerca, Thomas Regnier, ha evidenziato l’importanza strategica dell’iniziativa durante il briefing di mezzogiorno con i giornalisti: “Vogliamo associare pienamente l’Ucraina al programma europeo di comunicazioni satellitari governative, noto come Govsatcom. Perché è importante? Perché difesa e spazio vanno di pari passo. Abbiamo già associato pienamente l’Ucraina ai nostri programmi di difesa: ora è il momento di fare lo stesso per lo spazio”.

Regnier ha aggiunto che “associare l’Ucraina a Govsatcom garantirà una connettività spaziale sicura. Questo è vitale per la competitività del Paese, per la sua popolazione e per l’intera economia”. La cooperazione, ha concluso, “creerà ulteriori sinergie tra le imprese ucraine ed europee”. Ora, ha ricordato, “spetta agli Stati membri dell’UE dare alla Commissione il mandato per avviare i negoziati”.

La proposta passa ora al livello degli Stati membri per il negoziato e l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. La partecipazione piena dell’Ucraina sarà formalizzata solo dopo la conclusione del necessario accordo internazionale.

L’iniziativa arriva in un contesto geopolitico sempre più complesso. Nei giorni scorsi, fonti dell’intelligence ucraina hanno affermato che la Cina starebbe fornendo alla Russia immagini satellitari cruciali, che Mosca utilizzerebbe per migliorare la precisione dei suoi attacchi missilistici contro obiettivi in tutta l’Ucraina.