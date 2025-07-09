Serve una UE più “pragmatica” per perseguire gli obiettivi ambientali ed ecologici

La settimana scorsa, la Commissione europea ha proposto la riduzione delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 – un obiettivo ambizioso sebbene abbia un anno intero di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla Legge sul Clima dell’UE, che impegna l’Unione a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Hoekstra ha utilizzato il ritardo per smussare gli spigoli e raggiungere consenso di tutti gli Stati membri sull’obiettivo, poiché lo slancio iniziale del Green Deal – programma iconico del primo mandato di Ursula von der Leyen – si è ormai perduto.

“C’è un sostegno eccezionalmente forte per l’obiettivo della riduzione del 100% delle emissioni entro il 2050”, ha detto Hoekstra, in un’intervista in esclusiva a Euractiv. Ma, allo stesso tempo, ha riconosciuto che legare in modo più più stretto ma anche concreto e realistico le politiche climatiche alle esigenze della competitività industriale era “una richiesta molto giusta da parte di molti Stati membri” .

Hoekstra ha anche affermato che le numerose conversazioni avute negli ultimi mesi con leader europei ed eurodeputati lo hanno convinto che c’è ancora un “sostegno travolgente” per “obiettivi climatici ambiziosi”.

Un risultato di questa diplomazia a navetta, ha detto, è stato il riconoscimento che l’obiettivo sarebbe stato politicamente sostenibile se e solo se ai governi fosse stata concessa una certa flessibilità, in particolare l’opzione di esternalizzare parte della loro azione climatica ai Paesi in via di sviluppo.

Apertura sui carbon credits

Hoekstra ha affermato di essere sempre stato “intellettualmente aperto” all’idea di utilizzare i carbon credits – un concetto codificato a livello ONU nella conferenza COP29 dell’anno scorso a Baku – per monetizzare gli sforzi a tutela dell’azione climatica operati dei Paesi in via di sviluppo.

“Sappiamo come non farlo”, ha detto, riconoscendo che i passati schemi di compensazione sono stati segnati da accuse di greenwashing. Funzionerebbe solo se il sistema fosse “credibile, verificabile e addizionale”, ha aggiunto.

“L’umanità è riuscita, anche nel campo dell’azione climatica, in cose molto più complicate che piantare alberi, o la CCS, o le rinnovabili su larga scala”, ha dichiarato Hoekstra.

Piantare alberi e dispiegare le rinnovabili sono soluzioni ampiamente accettate, specialmente in Europa, che manca di giacimenti propri di combustibili fossili. Eppure la cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) resta controversa – e politicamente dormiente a Bruxelles fino a poco tempo fa.

Ora, l’industria del petrolio e gas, a lungo sostenitrice della CCS, è obbligata dalla legge europea a sviluppare congiuntamente infrastrutture – tipicamente utilizzando giacimenti di gas esauriti – in grado di immagazzinare permanentemente 50 milioni di tonnellate di CO2 l’anno a partire dal 2030. L’idea è che, senza un luogo dove stoccarla, nessuno investirà nella tecnologia per la cattura e la segregazione del carbonio.

Ma gli operatori industriali ora affermano che l’obiettivo non è realizzabile, alimentando speculazioni secondo cui la Commissione potrebbe rivedere le regole come parte del suo slancio per la “semplificazione” normativa. In caso contrario, potrebbe dover intraprendere azioni contro le aziende petrolifere per il mancato raggiungimento dell’obiettivo.

Chiarezza sull’approccio generale

“Non corriamo dietro agli ipotetici ora”, ha detto Hoekstra, insistendo che la Commissione mantiene “una visione completamente neutrale” su quali tecnologie infine prevarranno.

“Abbracciamo molto le rinnovabili. Abbracciamo anche il nucleare”, ha detto. “Abbracciamo la CCS”, ha aggiunto, citando un progetto di cattura del carbonio da 180 milioni di euro sostenuto dall’UE che ha recentemente visitato in Svezia.

Il commissario europeo ha anche respinto le affermazioni secondo cui gli sforzi della Commissione per ridurre la burocrazia equivalgano alla totale deregolamentazione del settore o allo smantellamento del Green Deal.

“Stiamo attraversando una delle più grandi transizioni, certamente nel campo dell’energia, che l’umanità abbia mai vissuto”, ha detto. “Abbiamo uno scopo molto chiaro, e siamo anche molto chiari sul nostro approccio generale”.

“Ma ha senso poi essere pragmatici ed essere scaltri sul come? Io penso di sì”.

Riconoscere il costo della transizione

Hoekstra ha anche riconosciuto l’entità degli investimenti e dei costi sociali legati alla transizione energetica pianificata – l’agenda della decarbonizzazione dell’Unione europea – che ora descrive come una combinazione di “strategia climatica, strategia di competitività e strategia di indipendenza”.

“Non commettiamo l’errore di confondere i costi con gli investimenti”, ha aggiunto, indicando i 400 miliardi di euro che l’Europa continuerebbe comunque a spendere ogni anno per importare petrolio e gas “anche se si cacciasse quello russo”.

“Questo è possibile solo se esiste quella prevedibilità che i fondi pensione e gli altri grandi investitori richiedono”, ha affermato Hoekstra, respingendo l’ipotesi che la modifica delle leggi recentemente adottate tramite proposte ‘omnibus’ possa compromettere tale certezza normativa.

Citando il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dell’UE – la tariffa sulle importazioni basata sull’impronta di carbonio di alcune materie prime – ha osservato che il 90% delle aziende originariamente incluse è stato rimosso dal perimetro, pur coprendo ancora il 99% delle emissioni.

“Perché le avevamo incluse all’inizio?” ha chiesto Hoekstra. “Non potrebbe essere che il nostro disegno fosse, forse, buono ma non eccellente… cosa si sceglie allora?” “Si corregge la rotta… o si continua a sbattere contro lo stesso muro ogni volta?”