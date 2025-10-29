L’Ue prova a difendere i suoi cieli con lo Scudo Aereo Europeo

Roma, 29 ottobre 2025 – Il 9 settembre quasi venti droni di fabbricazione russa hanno violato lo spazio aereo polacco. Nelle ore successive, anche Danimarca e Romania hanno registrato intrusioni di velivoli non identificati, mentre caccia russi hanno sorvolato i cieli dell’Estonia. Polonia ed Estonia hanno reagito chiedendo la convocazione urgente della NATO, attivando l’articolo 4 del Trattato dell’Alleanza.

Quando, a inizio ottobre, i leader dell’Unione europea si sono riuniti a Copenaghen, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di costruire una “muraglia di droni” continentale: una rete coordinata di sensori, sistemi di disturbo e intercettori per neutralizzare minacce prima che raggiungano obiettivi sensibili.

Il piano, denominato European Drone Defence Initiative, non si limiterà ai Paesi dell’Est europeo, ma coprirà progressivamente l’intero spazio aereo dell’Unione, configurandosi come un progetto di sicurezza comune senza precedenti.

Parallelamente, si sta delineando un’iniziativa più ambiziosa: integrare questa “muraglia” in una rete difensiva su scala continentale. Lo Scudo Aereo Europeo (European Air Shield) punta a creare un sistema multilivello, ispirato all’Iron Dome israeliano, capace di intercettare ogni tipo di minaccia, dai droni ai missili balistici.

Dopo anni di scarsi investimenti nella difesa e di forte dipendenza dalla protezione americana, l’Europa si trova ora davanti a un bivio: sarà davvero in grado di realizzare un simile scudo? E, nel caso, come potrebbe essere organizzato concretamente?

Il muro di droni

Le recenti incursioni di droni russi – considerate prove per misurare la capacità di risposta e la coesione politica della NATO – hanno messo in luce debolezze strutturali che spingono Bruxelles a muoversi con maggiore decisione verso una difesa aerea comune.

La guerra moderna non si misura più con i numeri, ma con la precisione su larga scala. Sciami coordinati di droni a basso costo combinati con armi d’élite possono infliggere colpi devastanti a civili e infrastrutture critiche.

L’Ucraina ne è la prova evidente: durante l’estate, attacchi russi con droni e missili hanno colpito la sede del governo ucraino e la delegazione dell’UE a Kyiv.

L’asimmetria è brutale.

Le armi di precisione usate per aggredire sono economiche, quelle usate per la difesa, invece, sono estremamente costose. La risposta della NATO alle ultime incursioni è stata efficace, ma onerosa: missili Patriot da 3 milioni di euro sono stati usati per abbattere droni che costavano meno di 20.000 euro. Una situazione insostenibile nel lungo periodo.

Per contrastare gli sciami di attacchi, un sistema di difesa aerea a più livelli potrebbe essere la soluzione migliore. I sistemi a basso costo verrebbero impiegati per neutralizzare minacce minori, riservando caccia e missili di alta gamma agli attacchi più gravi, come quelli balistici o ipersonici.

Secondo questa logica, la “muraglia di droni” rappresenterebbe il primo livello difensivo del più ampio Scudo Aereo. Il suo compito sarebbe quello di rilevare, tracciare e neutralizzare droni e munizioni circuitanti. Abbatterli con intercettori cinetici o armi a energia diretta (DEW) – laser dal costo di 1-10 euro a colpo – sarebbe un affare rispetto ai Patriot.

Per rendere la “muraglia di droni” realtà, a Bruxelles guarda a est. “C’è molto da imparare dall’Ucraina, e allo stesso tempo dobbiamo fornirle protezione e sostegno finanziario, perché in cambio ci sta aiutando nella guerra dei droni”, ha dichiarato l’eurodeputato estone Riho Terras. “È un investimento nella nostra stessa difesa”.

Lo Scudo Aereo Europeo

Costruire uno Scudo Aereo Europeo non sarà né facile né economico. L’UE dovrà superare differenze politiche, problemi di approvvigionamento e costi elevati.

Inoltre, non può semplicemente replicare l’Iron Dome israeliano: quel sistema protegge un territorio ristretto e densamente popolato da minacce a corto raggio. L’Europa, invece, ha popolazioni sparse su un’area immensa e deve affrontare l’intero arsenale russo, dai missili Iskander a corto raggio agli ipersonici Avangard a lungo raggio.

Un unico “dome” su scala continentale è pura fantasia. Il piano prevede piuttosto un mosaico di “bolle” difensive – sistemi diversi che coprano varie aree, interconnessi per garantire una protezione efficace dello spazio aereo europeo.

I sistemi devono essere interoperabili

La difesa aerea si gioca tutta sul tempo: rilevare, tracciare e intercettare in pochi secondi. Ciò richiede precisione e coordinamento in tempo reale tra paesi, con radar in uno Stato che trasmettono dati ai lanciatori di un altro.

Mentre progetti come la European Sky Shield Initiative (ESSI), guidata dalla Germania, sono già in corso per gli acquisti e la manutenzione congiunta, le sfide vanno oltre l’hardware: questi sistemi devono integrarsi perfettamente in un’unica architettura, quella della Difesa Aerea e Missilistica Integrata (IAMD) della NATO.

È un principio noto, seppur scomodo, per gli Stati membri: pur mantenendo autonomia nelle decisioni d’acquisto, dovrebbero scegliere configurazioni che privilegino l’interoperabilità con i sistemi alleati. È qui che la politica europea si fa sentire.

Superare la frammentazione

Secondo Chris Kremidas-Courtney, senior fellow del European Policy Centre, l’Europa si trova di fronte a un dilemma negli approvvigionamenti.

La dipendenza da sistemi di difesa stranieri – soprattutto statunitensi e israeliani – ha un duplice effetto: accelera la distribuzione, ma compromette l’autonomia strategica europea. Pur esistendo opzioni europee per la maggior parte delle minacce, non esiste ancora un vero sostituto per l’Arrow-3 israeliano, un intercettore ipersonico progettato per fermare missili balistici.

A complicare ulteriormente il quadro, l’industria della difesa europea resta frammentata. “Berlino sostiene IRIS-T e Patriot attraverso la European Sky Shield Initiative, mentre Parigi e Roma puntano sul SAMP/T, e Oslo e altri Paesi si affidano ai NASAMS”, ha spiegato Kremidas-Courtney. “Ogni Paese è riluttante ad abbandonare il proprio campione nazionale, rendendo gli acquisti comuni e l’integrazione molto più difficili di quanto dovrebbero essere”.

La sfida, dunque, non è solo tecnologica ma politica. Un sistema di difesa credibile e multilivello richiede non solo miliardi di investimenti, ma un grado di coordinamento che l’Europa ha storicamente faticato a raggiungere. E questo lascia il sogno dello Scudo Aereo Europeo ancora lontano anni luce.