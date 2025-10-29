Scaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona

Roma, 29 ottobre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il 28 ottobre il lancio dello Scaleup Europe Fund, un nuovo strumento finanziario da diversi miliardi di euro pensato per sostenere l’espansione delle aziende tecnologiche più innovative del continente. Creato in collaborazione con alcuni dei principali investitori privati europei, il fondo ha l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica dell’Unione in settori chiave come biotecnologie, intelligenza artificiale, semiconduttori, spazio e tecnologie quantistiche, traducendo in pratica la strategia europea a favore di startup e scaleup.

“L’Europa dispone di idee e talenti straordinari per dare vita alle imprese più all’avanguardia del pianeta, ma è fondamentale che queste trovino le condizioni per crescere qui, nel nostro continente”, ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen, presentando l’iniziativa.

Secondo la Commissione, tra i possibili investitori iniziali figurano importanti realtà come Novo Holdings, EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, oltre agli italiani Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo, insieme ad APG Asset Management (per conto del fondo pensione olandese ABP), Wallenberg Investments e BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. Il progetto sarà portato avanti in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Lo Scaleup Europe Fund sarà gestito in modo indipendente e cofinanziato da capitali privati, concentrandosi su imprese europee attive nei settori tecnologici più strategici: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalle biotecnologie all’energia, fino allo spazio, ai materiali avanzati e all’agritech. Nonostante la forte vitalità del settore delle startup europee, il continente continua a soffrire di una carenza cronica di capitali nelle fasi avanzate di sviluppo. Molte aziende, per crescere, si rivolgono ancora ai mercati statunitensi o asiatici, dove l’accesso a fondi di crescita è più agevole.

La fuga delle start up del tech non è dovuta solamente al problema degli scarsi investimenti, ma si lega anche a una questione giuridica. Nell’UE, infatti, ogni Stato membro ha le proprie regole su insolvenza, diritto del lavoro e diritto tributario, e questo causa, specialmente alle PMI, enormi difficoltà nel dover gestire normative diverse da Paese a Paese, con la necessità di ricorrere a consulenze legali multiple e spesso costose. Per questo motivo l’ex presidente del Consiglio italiano e attuale presidente dell’Istituto Jacques Delors, Enrico Letta, aveva proposto nel suo report l’istituzione di un 28esimo Stato virtuale europeo – sul modello dello Stato americano del Delaware – con un suo diritto commerciale, e magari domani un suo ordinamento fiscale applicabile ovunque in tutta l’Unione europea.

Nelle prossime settimane la Commissione lancerà una gara pubblica per selezionare la società di gestione che avrà il compito di implementare il fondo. L’obiettivo è avviare i primi investimenti nella primavera del 2026. Annunciato da von der Leyen nel Discorso sullo Stato dell’Unione 2025, lo Scaleup Europe Fund rappresenta uno dei pilastri della nuova strategia europea per la sovranità tecnologica, è un tentativo concreto di trasformare l’innovazione europea in leadership industriale globale. Come ha sottolineato la Commissaria per le start-up, la ricerca e l’innovazione, Ekaterina Zaharieva “non si tratta solo di investire denaro, ma di investire nella capacità dell’Europa di restare competitiva in un mondo che corre più veloce di noi”.