Bruxelles annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Roma, 10 giugno 2025 – La Commissione europea ha annunciato martedì 10 giugno un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra le misure proposte da Bruxelles l’abbassamento del price cap del petrolio greggio trasportato via mare a 45 dollari al barile, il divieto a qualsiasi rilancio dell'infrastruttura del gasdotto Nord Stream e azioni contro la cosiddetta flotta ombra e gli istituti di credito russi.

"Stiamo aumentando la pressione sulla Russia perché la forza è l'unico linguaggio che la Russia capirà", ha detto ai giornalisti a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando al fianco dell’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas. L’obiettivo di Bruxelles è fare approvare le nuove sanzioni dagli Stati membri entro la fine di luglio.

Un elemento chiave dell'ultimo pacchetto di sanzioni, il diciottesimo, è la proposta di abbassare l'attuale tetto massimo del prezzo del petrolio russo nel G7 da 60 a 45 dollari. La decisione giunge dopo che i prezzi del petrolio sono scesi e vengono scambiati sempre più al di sotto del livello precedentemente concordato.

Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri

"I prezzi del petrolio sono scesi (...) quindi dobbiamo adattarci alle mutate condizioni del mercato", ha affermato von der Leyen.

In base alle condizioni attuali, le aziende dei Paesi che hanno aderito alla misura possono commerciare petrolio russo trasportato via mare, a condizione che il suo prezzo sia inferiore alla soglia massima di 60 dollari al barile.

L'adeguamento proposto richiederà l'accordo unanime di tutti gli Stati membri dell'UE, compresi Ungheria e Slovacchia, che hanno già dichiarato la loro opposizione a misure aggiuntive.

Necessario anche il sostegno G7

Il nuovo pacchetto richiederà anche il sostegno degli Stati Uniti. È bene ricordare che a maggio, i ministri delle Finanze del G7 non sono riusciti a raggiungere un accordo proprio a causa dell'opposizione di Washington in quel momento impegnata nel portare Mosca al tavolo dei negoziati.

La speranza di Bruxelles è quella di raggiungere un accordo politico sul tetto massimo al petrolio russo quando i leader del G7 si incontreranno in Canada per il loro vertice annuale del 15-17 giugno. L'India, il più grande importatore di petrolio al mondo, è stata invitata a partecipare insieme ad altre importanti economie, come Brasile e Messico.

Martedì, David O'Sullivan, l'inviato dell'UE per le sanzioni, ha dichiarato a Euractiv che il "punto di partenza" per il nuovo tetto massimo del prezzo del petrolio sarà "cercare di raggiungere un accordo in sede di G7".

"Penso che se noi e il resto del G7 dovessimo sostenere un prezzo più basso e gli americani no, sarebbe comunque una cosa da prendere in considerazione", ha aggiunto. "Ma credo che il risultato che preferiremmo è sempre quello di procedere con il G7 come un blocco unito".

Bruxelles ha voluto che l'amministrazione Trump fosse sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda ulteriori sanzioni alla Russia, tenendo però presente la necessità di coinvolgere l'Ungheria in qualsiasi politica contro Mosca.

Nelle ultime settimane, Budapest ha cautamente indicato che la sua decisione di sostenere ulteriori sanzioni da parte dell'UE dipenderà dalla loro coerenza con la spinta diplomatica di Trump nei colloqui di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

La scorsa settimana von der Leyen ha incontrato il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, che sta promuovendo un disegno di legge bipartisan al Senato degli Stati Uniti che prevede l'imposizione da parte di Washington di tariffe sui paesi che acquistano risorse energetiche russe.

Il prossimo pacchetto dell'UE vedrà anche un significativo incremento degli sforzi per paralizzare la "flotta ombra" russa di petroliere clandestine, con misure mirate ad altre 77 società che gestiscono o gestiscono tali navi, tra cui quelle degli Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Hong Kong.

"Quando le petroliere della flotta ombra russa sanzionata non riescono più a entrare nei porti, la Russia è costretta a trovare nuove navi, ma questo le costa di più e riduce i suoi profitti", ha affermato l’Alta rappresentante Kallas.

"Ogni giorno in cui la Russia continua la guerra, il prezzo deve aumentare", ha aggiunto Kallas.

Il pacchetto propone inoltre di colpire 22 aziende straniere, tra cui società cinesi e bielorusse, che contribuiscono direttamente allo sforzo bellico di Mosca in Ucraina.

Il pacchetto includerà anche restrizioni per le aziende collegate ai due gasdotti Nord Stream tra Russia e Germania. Von der Leyen ha affermato che non si potrà "tornare al passato" per quanto riguarda l'utilizzo dei gasdotti.