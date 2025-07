Sanzioni contro la Russia, appello del premier ceco a quello slovacco: “Noi abbiamo conosciuto le politiche aggressive di Mosca. Ora stiamo uniti”

Roma, 14 luglio 2025 – Il primo ministro ceco Petr Fiala ha invitato il suo omologo slovacco Robert Fico a non bloccare il 18esimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, appellandosi alla storia comune di occupazione sovietica e alla necessità urgente di mantenere l’unità di fronte all’aggressione russa. In una lettera inviata a Fico domenica, Fiala ha fatto riferimento alla “dolorosa esperienza condivisa delle politiche aggressive di Mosca e dell’occupazione ordinata dal Cremlino” – un chiaro richiamo all’invasione della Cecoslovacchia guidata dall’Urss nel 1968 – e ha sottolineato l’importanza di restare uniti all’interno della Nato e dell’Unione europea.

Attualmente la Slovacchia sta bloccando il pacchetto di sanzioni a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza energetica, in particolare per la proposta di vietare le importazioni di gas russo entro il 2027. Fiala ha affermato che il suo appello non riguarda solo “i civili ucraini che affrontano bombardamenti russi sempre più intensi”, ma anche la salvaguardia dell’unità tra i paesi democratici.

“Visti i legami eccezionalmente stretti tra i nostri Paesi, gli ho chiesto di riconsiderare la posizione della Slovacchia sul 18esimo pacchetto di sanzioni e di contribuire a preservare l’unità e la determinazione con cui il mondo democratico sta affrontando l’aggressione russa”, ha dichiarato Fiala all’agenzia di stampa ceca domenica. La Slovacchia dipende ancora fortemente dal gas russo, con importazioni pari a circa 3 miliardi di metri cubi all’anno, equivalenti a circa il 65% del consumo totale di gas nel 2023. Vi sono timori che una graduale eliminazione possa causare carenze, aumento dei prezzi e complicazioni con il contratto in vigore con Gazprom, che scade nel 2034.

Sabato, Fico ha dichiarato di sperare in un accordo entro martedì che possa rispondere alle esigenze della Slovacchia, ribadendo che, in presenza di garanzie minime, Bratislava non ostacolerebbe il voto sulle sanzioni in sede europea.