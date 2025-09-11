Rete elettrica europea, Bruxelles punta sulle nuove “autostrade energetiche”

Roma, 11 setembre 2025 – Bruxelles ha annunciato una nuova iniziativa per colmare le lacune infrastrutturali nella frammentata rete elettrica europea e gettare le basi per l'idrogeno come fonte di energia pulita del futuro.

Un mercato unico dell'elettricità nell'UE – in cui l'energia solare spagnola potrebbe alimentare le case danesi quando le turbine eoliche sono inattive – dipende dalla costruzione di più linee elettriche transfrontaliere. Tuttavia, diversi Paesi non sono ancora riusciti a raggiungere l'obiettivo dell'UE per il 2020 di importare o esportare il 10% del proprio fabbisogno elettrico, una soglia destinata a salire al 15% entro il 2030.

"Abbiamo individuato otto colli di bottiglia critici nella nostra infrastruttura energetica, dallo stretto di Øresund al canale di Sicilia", ha dichiarato lo scorso 10 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen agli eurodeputati durante il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione tenutosi mercoledì a Strasburgo.

L'elenco sembra destinato a scatenare battaglie politiche, a partire dalla priorità assoluta: collegare la penisola iberica alla rete elettrica principale d'Europa.

Il progetto è stato a lungo bloccato dalla Francia, la cui potente industria nucleare teme la concorrenza dell'energia solare ed eolica a basso costo. Escludendo il Portogallo, la Spagna è attualmente connessa alla rete elettrica dell'UE solo per il 2%.

Anche il secondo progetto, che prevede il collegamento di Cipro alla rete elettrica europea, è controverso perché il cavo ad alta tensione attualmente in fase di sviluppo si estenderebbe fino a Israele, nonostante von der Leyen abbia promesso nel suo discorso sullo stato dell'Unione di aumentare la pressione economica su Tel Aviv per Gaza.

Altri progetti nell'elenco includono il potenziamento dei collegamenti con gli Stati baltici, la conversione dei parchi eolici del Mare del Nord in hub di interconnessione offshore e il rafforzamento delle linee elettriche verso l'Europa sudorientale, dove la carenza di flussi transfrontalieri ha contribuito all'impennata dei prezzi dello scorso anno.

Nel Mediterraneo sono previsti due gasdotti per l'idrogeno: uno per collegare l'UE con l'Africa e un altro per collegare la Spagna con l'Europa settentrionale.

Elisabeth Cremona, analista senior del think tank Ember, ha affermato che la lista "coglie alcuni aspetti giusti", in particolare l'attenzione rivolta alla penisola iberica e all'Europa sudorientale.

"Ma lo squilibrio nell'Europa meridionale è preoccupante: si parla solo di corridoi dell'idrogeno, senza interconnessioni elettriche", ha detto Cremona citata da Euractiv.com. "Si tratta di un'occasione persa", ha aggiunto.

Lo stato della rete elettrica europea

La rete elettrica europea è composta da due livelli: reti di trasmissione ad alta tensione, che trasportano l'elettricità su lunghe distanze, e reti di distribuzione a media e bassa tensione, che collegano la maggior parte degli utenti della rete al sistema più ampio. I cavi di trasmissione si collegano a oltre mille nodi (dove tre o più linee si incontrano e in genere si collegano al livello di distribuzione) e ci sono molti milioni di punti di connessione nelle reti di distribuzione.

La Commissione europea ha presentato lo scorso 2 giugno un documento di orientamento sugli investimenti per lo sviluppo delle reti elettriche, stimando la necessità di oltre 1.200 miliardi di euro da qui al 2040 – 730 miliardi per la distribuzione e 477 per la trasmissione.

L’obiettivo è colmare i ritardi che oggi ostacolano la decarbonizzazione e creare una rete capace di sostenere l’integrazione delle energie rinnovabili e l’aumento dei consumi elettrici. Nel documento di giugno Bruxelles ha chiesto agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione di pianificare in modo lungimirante, basandosi su scenari di domanda e produzione a medio-lungo termine, e di introdurre incentivi stabili per attrarre investimenti.

Le linee guida propongono anche soluzioni pratiche, come l’aggiunta preventiva di infrastrutture nei nodi della rete per ridurre tempi e costi futuri, e sottolineano l’importanza di tariffe eque che riflettano non solo la capacità esistente ma anche gli investimenti programmati. Entro la fine del 2025, la Commissione presenterà inoltre un nuovo “Pacchetto reti europee”, attualmente in fase di consultazione pubblica.