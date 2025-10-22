La scure cinese sulle terre rare, il caso Nexperia e gli effetti su Bmw e Mercedes. Cosa sta succedendo

Roma, 22 ottobre 2025 – Il ministro del Commercio cinese si recherà a Bruxelles “nei prossimi giorni” per discutere delle severe restrizioni all’esportazione di terre rare imposte da Pechino, ha dichiarato martedì il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič. Parlando in conferenza stampa a Strasburgo, Šefčovič ha dichiarato ai giornalisti che la sua controparte cinese, Wang Wentao, ha accettato il suo invito dopo una videochiamata “costruttiva” di due ore sui controlli di Pechino, che hanno allarmato i responsabili politici e le imprese dell’UE.

La Cina detiene circa il 70% dell’estrazione mondiale di terre rare e il 90% della loro lavorazione. Questo conferisce a Pechino un controllo efficace sulla fornitura mondiale di questi metalli, utilizzati per produrre un’ampia gamma di tecnologie avanzate, tra cui veicoli elettrici e aerei da combattimento. “Ho invitato le autorità cinesi a recarsi a Bruxelles nei prossimi giorni per trovare soluzioni urgenti”, ha affermato Šefčovič, aggiungendo che Wang ha accettato di visitare il Paese.

“Credo che, dopo la conversazione di questa mattina, non abbiamo alcun interesse a un’escalation”, ha affermato il commissario veterano. “Tuttavia, questa situazione getta un’ombra sui nostri rapporti. Pertanto, una rapida risoluzione è essenziale”.

L’incontro si svolgerà sotto gli auspici del “meccanismo di potenziamento della catena di approvvigionamento” concordato durante il vertice UE-Cina tenutosi a Pechino a luglio per affrontare i critici “colli di bottiglia” dei minerali, ha affermato Šefčovič. “Abbiamo concordato di intensificare i contatti a tutti i livelli”, ha aggiunto.

La posizione di Pechino

In una nota del ministero del Commercio cinese relativa alla chiamata di martedì si affermava anche che entrambe le parti avevano concordato di incontrarsi a Bruxelles “il prima possibile” per discutere le misure di Pechino, ma non si specificava che Wang avrebbe partecipato in modo specifico. Annunciate all’inizio di questo mese, le misure adottate dalla Cina vanno ben oltre le drastiche restrizioni introdotte ad aprile di quest’anno, che avevano già costretto alcune industrie europee a chiudere la produzione.

Con il nuovo regime di esportazione, i prodotti contenenti anche solo tracce di terre rare cinesi richiederanno licenze speciali da Pechino prima di poter essere esportati. L’uso di questi metalli per le tecnologie militar i, nel frattempo, sarà “in linea di principio” vietato.

Nel comunicato cinese, Pechino ha affermato che le nuove restrizioni “sono un normale passo avanti nel miglioramento del suo sistema di controllo delle esportazioni in conformità con le leggi e i regolamenti” e dimostrano “la responsabilità della Cina come paese importante nel mantenimento della pace e della stabilità nel mondo”. Il comunicato menzionava anche la ferma opposizione di Pechino al recente sequestro da parte del governo olandese del produttore di chip per auto Nexperia alla sua società madre cinese, Wingtech Technologies.

La mossa, che secondo quanto rivelano gli atti del tribunale, è avvenuta dopo forti pressioni da parte delle autorità statunitensi, ha fatto infuriare Pechino e ha spinto la filiale cinese dell’azienda, Nexperia China, a dire al proprio personale di ignorare gli ordini provenienti dalla sede centrale olandese.

In una dichiarazione della scorsa settimana, Nexperia ha affermato che Pechino le ha vietato l’esportazione di prodotti finiti e sottocomponenti dalla Cina, dove viene assemblata la maggior parte dei suoi chip. Ha inoltre informato i suoi clienti che potrebbe non essere in grado di evadere gli ordini. La disputa su Nexperia, che fornisce chip a importanti case automobilistiche come BMW e Mercedes-Benz, ha aggravato ulteriormente le difficoltà dell’industria automobilistica europea, che sta già lottando per far fronte alle ingenti tariffe di Trump e alla forte concorrenza dei produttori cinesi di veicoli elettrici.

Ha inoltre ulteriormente esacerbato le tensioni tra Bruxelles e Pechino, da tempo tese a causa del crescente surplus commerciale della Cina e dei suoi crescenti legami politici ed economici con la Russia. Šefčovič, tuttavia, ha dichiarato martedì di essere stato “in frequente contatto” con le autorità olandesi e cinesi in merito alla controversia su Nexperia e di essere “rassicurato dall’intenzione espressa da entrambe le parti di allentare la tensione”. “Penso che tutti noi… siamo pienamente consapevoli che il tempo è essenziale”, ha detto il commissario Ue.