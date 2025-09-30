Report annuale sul riarmo, così Bruxelles punta a monitorare i progressi dei governi

Roma, 30 settembre 2025 – La Commissione europea vuole che i governi nazionali riferiscano ogni anno sui propri acquisti di armi per avere un quadro della situazione del riarmo europeo, secondo un documento inviato ai capi di Governo dell’Unione prima del vertice informale che si terrà mercoledì a Copenaghen.

Secondo il piano, la Commissione pubblicherà relazioni annuali sugli acquisti da parte degli Stati membri e sul raggiungimento dei livelli prefissati in termini di capacità, secondo quanto riportato nel documento visionato da Euractiv.com. Le informazioni saranno tuttavia aggregate, per evitare di rivelare segreti di sicurezza nazionale.

Ursula von der Leyen

Con questa mossa, la Commissione acquisirebbe un maggiore potere nel monitorare i progressi dei governi nazionali in materia di riarmo, un obiettivo dichiarato nella strategia dell’esecutivo dell’Ue per il 2030.

I leader riceverebbero ogni ottobre, in occasione del vertice, la “Relazione annuale Defence Readiness” della Commissione. L’obiettivo sarebbe quindi quello di utilizzarla per consentire ai leader di “esaminare i progressi compiuti e fornire orientamenti strategici sulle azioni prioritarie”, si legge nel documento.

Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha anche parlato di un “Piano obbligatorio di sviluppo delle capacità”, che riprende la stessa idea.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva precedentemente proposto dei “semestri della difesa”, suggerendo che l’esecutivo dell’Ue riferisse sui progressi compiuti due volte all’anno. Tuttavia, Euractiv.com ha appreso che l’idea è stata ritirata e trasformata in un meccanismo di rendicontazione annuale.

Lo Stato maggiore dell’Unione europea (EUMS) sta già raccogliendo una panoramica delle scorte militari dei paesi dell’Ue e dei loro obiettivi, che sono stati in gran parte determinati dagli obiettivi della Nato e dalle opportunità di collaborazione individuate dall’Agenzia europea per la difesa.

Grandi programmi

In vista del vertice informale del Consiglio europeo di domani a Copenaghen, la Commissione ha anche presentato le sue idee per quattro progetti nel settore della difesa.

In cima all’agenda, a seguito delle incursioni più frequenti di droni, ci sono due progetti rivolti verso est: l’European Drone Wall e l’Eastern Flank Watch.

Il muro anti-droni includerebbe “capacità anti-droni per il rilevamento, il tracciamento e la neutralizzazione, nonché capacità di colpire obiettivi terrestri”, spiega la Commissione nel documento.

A differenza del muro anti-droni, l’Eastern Flank Watch agirebbe non solo contro i droni, ma anche contro le “operazioni ibride”, secondo il testo, suggerendo una gamma più ampia di minacce da considerare (ad esempio, cyber, disinformazione, migrazione).

Gli altri due progetti proposti sono uno scudo di difesa aerea e uno scudo di difesa spaziale. Il documento non specifica cosa comporterebbero tali progetti, ma essi sono stati discussi durante il mandato di Kubilius.

In una nuova fase, il testo della Commissione menziona che “dovrebbe aggiornare i suoi quadri di riferimento in materia di concorrenza e aiuti di Stato, in particolare per contribuire a promuovere una maggiore cooperazione industriale nel settore della difesa tra gli Stati membri”, un argomento controverso e delicato, a causa della mancanza di visione comune tra i Paesi dell’Ue.

Il documento è stato preparato in vista del vertice di mercoledì, durante il quale i leader dell’Ue dovrebbero fornire alla Commissione un feedback sulle proposte. Successivamente, l’esecutivo dovrebbe riflettere sulle opinioni dei leader prima di pubblicare la Readiness Roadmap il 16 ottobre.