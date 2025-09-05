Rapporto Draghi sulla competitività, Nestoras (EPIC): “Ue al palo, continuiamo a costruire gabbie burocratiche”

Il 9 settembre segnerà l’anniversario della presentazione del Rapporto sul futuro della competitività europea redatto dall’ex presidente della BCE ed ex premier italiano, Mario Draghi, un documento ampiamente citato da politici e funzionari ma che, a oggi, appare molto indietro nella sua attuazione. A certificare questa situazione sono i primi risultati dello speciale ‘Draghi Observatory’, presentati mercoledì durante un evento al Parlamento europeo organizzato dal gruppo Renew Europe.

L’analisi del “Draghi Observatory”, condotta dallo European Policy Innovation Council (EPIC), mostra che solo l’11,2% delle 383 raccomandazioni del rapporto è stato attuato, mentre un quinto risulta parzialmente implementato. I progressi riguardano soprattutto i trasporti e le materie prime critiche, mentre restano indietro digitalizzazione, tecnologie pulite ed energia.

“Su ogni frontiera delle tecnologie del futuro, l’Europa è rimasta a guardare dalla panchina: niente intelligenza artificiale, niente semiconduttori, niente Big Tech, nessun accesso alle materie prime critiche per la produzione di batterie”, afferma a Euractiv Italia Antonios Nestoras, fondatore e direttore del Consiglio europeo per l’innovazione politica di EPIC, in un’intervista a margine dell’evento.

“Persino nei settori in cui un tempo eravamo leader — telecomunicazioni, solare, automotive — siamo spariti o siamo stati superati da Cina, Stati Uniti ed economie emergenti”, aggiunge, ammettendo: “Non è una maledizione divina. È una scelta. O meglio, l’assenza di una scelta”.

Invece di sostenere eccellenze si producono gabbie normative

Secondo l’analisi di EPIC, la digitalizzazione è praticamente ferma, con pochissime misure completate, nonostante fosse uno dei temi principali sottolineati da Draghi per colmare il divario tecnologico con gli Stati Uniti.

Come osserva Nestoras, “il Rapporto Draghi non ha fatto altro che mettere uno specchio davanti alla realtà e indicare un percorso possibile. Ma invece di sostenere le eccellenze rimaste del ‘Made in Europe’, continuiamo a produrre gabbie burocratiche di livello mondiale e labirinti normativi”.

In questo contesto, per il fondatore di EPIC, “invece di creare le condizioni perché i nostri ricercatori e i nostri talenti intellettuali restino qui a costruire il futuro, inventiamo nuove tasse e dazi che soffocano le industrie che investono in innovazione — anche quando questo va contro l’interesse o la salute pubblica”.

Nestoras cita alcuni esempi concreti di settori in cui l’Europa primeggiava, come l’automotive, o in cui resta ancora un front runner, come il tabacco, che grazie alle nuove tecnologie ha intrapreso un processo di adattamento verso prodotti meno dannosi per la salute, ma assiste a un aumento di regolazioni e divieti.

“Prendiamo l’industria automobilistica: l’Europa ha guidato il settore per un secolo, finché non abbiamo deciso di distruggere la nostra capacità di competere sul mercato. O pensiamo a come si è evoluta l’industria dei pannelli solari: l’Europa era il centro globale della produzione. Oggi ne resta ben poco”, osserva Nestoras.

“E consideriamo il paradosso dell’industria del tabacco. Un tempo interamente dedicata a produrre sigarette dannose, nell’ultimo decennio si è trasformata, investendo milioni in una catena del valore interamente europea per sviluppare prodotti ad alta tecnologia. E cosa fa l’Europa? Risponde con promesse di nuove tasse, divieti e regolamentazioni soffocanti. Settori diversi, stessa logica”, aggiunge.

L’Ue ha solo cambiato slogan

A fronte di ciò, il fondatore di EPIC condanna con forza “lo spreco letterale di talento e risorse a cui stiamo assistendo”, definendolo “vergognoso”. Per Nestoras, “se l’Europa fosse una società per azioni, gli investitori starebbero facendo causa al management”. Eppure, aggiunge, “per qualche ragione, sembra che l’Ue stia andando nella stessa direzione. Hanno cambiato gli slogan, non la sostanza”.

Infine, Nestoras spiega il motivo della creazione del ‘Draghi Observatory’: “Monitorare i progressi sull’agenda Draghi, valutare gli sforzi e gli obiettivi di riforma e, soprattutto, segnalare chiaramente alla Commissione e ai legislatori europei cosa non fare — se vogliamo evitare di trasformare l’Europa in un bellissimo museo del passato”.

Il rapporto di Draghi, lungo quasi 400 pagine e pubblicato lo scorso settembre, chiedeva investimenti annuali compresi tra 750 e 800 miliardi di euro, pari al 5% del PIL dell’Ue, ben al di sopra dell’1-2% del Piano Marshall, e sollecitava azioni su più fronti. Draghi, ex presidente della BCE ed ex premier italiano, a cui si attribuisce il merito di aver salvato l’euro durante la crisi del debito del 2012, aveva avvertito che senza cambiamenti i 440 milioni di cittadini dell’Unione rischiano di rimanere indietro.