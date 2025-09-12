Giovani israeliani e palestinesi lanciano al Senato un progetto federalista di pace

Roma, 12 settembre 2025 – Una dichiarazione di impegno per il superamento del conflitto israelo-palestinese, redatta da giovani attivisti provenienti dai territori in guerra, è stata presentata oggi al Senato della Repubblica, alla presenza di parlamentari italiani di diversi schieramenti.

Il documento è il frutto del Federalist Peace Forum, tenutosi a Ventotene dal 7 all’11 settembre, promosso da JEF Europe, Gioventù Federalista Europea, JEF Germania, Democracy and Federalist Hub Israele e Democracy and Federalist Hub Palestina, con il sostegno del Consiglio d’Europa.

L’iniziativa, nata dall’incontro tra attivisti israeliani, palestinesi e federalisti europei, ha dato vita a uno spazio di formazione, dialogo e confronto per elaborare proposte innovative di pace. Il risultato è un progetto politico ambizioso: due Stati, Israele e Palestina, all’interno di un sistema federale comune, capace di superare la logica del nazionalismo e aprire la strada a una pace positiva e duratura.

Le voci dei promotori

“Sono qui perché pensano di non poter fare a meno di impegnarsi per un futuro migliore”, ha dichiarato Giorgia Sorrentino, segretaria generale della Gioventù Federalista Europea. “Il nazionalismo uccide. Dobbiamo costruire ponti con la società civile israeliana e palestinese e pensare insieme a ciò che verrà dopo”, ha aggiunto.

Dvir, coordinatore del gruppo israeliano, ha definito il percorso “un viaggio emotivo e politico che ha portato a una dichiarazione condivisa”. Younes, coordinatore palestinese, ha parlato di un “sogno diventato realtà”, sottolineando come il federalismo possa aprire nuove prospettive di convivenza.

Numerosi deputati hanno espresso sostegno all’iniziativa. Riccardo Magi (+Europa) ha ricordato che “Ventotene è il luogo in cui uomini e donne hanno immaginato una realtà politica e istituzionale concreta”. Filippo Sensi (PD) ha definito il progetto “un seme di speranza in tempi difficili”.

Sabrina Licheri (M5S) ha salutato i giovani come “costruttori di pace”, mentre Giulia Pastorella (Azione) ha rimarcato che «una volta creata l’interdipendenza, i conflitti futuri diventano meno probabili”.

Angelo Bonelli (AVS) ha parlato di “una dichiarazione coraggiosa: pensare oggi che un ragazzo israeliano parli con una ragazza palestinese è inimmaginabile”, mentre Luca Di Egidio (Italia Viva) ha evocato “il diritto dei bambini di Gaza, Palestina e Israele a crescere insieme”.

Un progetto che guarda al futuro

Accanto ai lavori dei giovani, si è tenuto anche un confronto tra esperti ed ex esponenti politici israeliani e palestinesi. Emmanuel Shahaf, ex funzionario del governo israeliano, ha sottolineato che “è la prima volta che si parla pubblicamente fuori da Israele di una federazione israelo-palestinese”. Kamal Nawash, avvocato palestinese negli Stati Uniti, ha ricordato che “la dignità umana richiede uguaglianza davanti alla legge”.

Un giovane attivista palestinese ha portato la voce della sua generazione: “Nonostante prigionia, devastazione ed esilio, il mio popolo continua a credere nella vita, nella dignità e nella pace. Crediamo nel federalismo e nella solidarietà globale”.

Il progetto ha raccolto il sostegno delle organizzazioni partner europee. “Questo percorso è nato un anno fa da un abbraccio tra Dvir e Younes a Ventotene”, ha ricordato Antonio Argenziano dell’Unione dei Federalisti Europei. Per Nikos Chircop (JEF Europe), si tratta di “un seme di speranza”, mentre per Moritz Hergel (JEF Germania), “federalismo significa incontrarsi da uguali, ed è ciò che qui è stato possibile”.

A chiudere i lavori, le parole di Giorgia Sorrentino: “Non siamo sognatori: il federalismo è un faro che illumina la via e una bussola che ci indica la direzione. Sappiamo che la pace si costruisce creando istituzioni capaci di rendere la guerra impossibile”.