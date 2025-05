Presunti problemi di salute per Fico e Vučić. E in Russia si diffonde la teoria del complotto

Roma, 5 maggio 2025 – Nel fine settimana, su X e su alcuni media sono stati diffusi dei post secondo cui Vučić e Fico potrebbero aver annullato la prevista partecipazione alle celebrazioni del 9 maggio a Mosca, come poi pubblicato anche dal quotidiano slovacco SME.

Speculazioni sullo stato di salute

Il media russo 360 ha ipotizzato, ma senza fornire alcuna prova, che i due politici possano essere stati avvelenati per impedire loro la partecipazione all’evento.

Un altro media online russo ha citato un analista politico secondo il quale i due leader potrebbero anche stare fingendo problemi di salute per ragioni strategiche.

Conferme e smentite ufficiali

Vučić è stato effettivamente ricoverato in un ospedale di Belgrado sabato, per accertamenti dopo il malore accusato durante la recente visita negli Stati Uniti, visita che ha dovuto abbreviare.

Fico ha apportato diversi cambiamenti dell’ultimo minuto alla sua agenda ufficiale già la scorsa settimana, incluso l’annullamento di un viaggio programmato nel Regno Unito, ma senza fornire spiegazioni per queste modifiche.

Domenica, tuttavia, Fico ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha confermato che i suoi piani per recarsi a Mosca non sono cambiati.

Fico risponde ai giornalisti

Alle numerose domande dei giornalisti sul suo stato di salute, Fico ha risposto con irritazione: “La mia salute non è affar vostro”, pur ammettendo di avere ancora problemi legati al tentato omicidio di cui è stato vittima nel maggio dell’anno scorso.

“Ci sono conseguenze legate all’attacco che a volte mi impediscono di stare seduto in macchina per quattro ore. Questo è tutto ciò che dirò”, ha dichiarato il premier durante la conferenza. Successivamente ha precisato che le voci secondo cui non sarebbe in grado di svolgere le sue funzioni sono assolutamente false.

Critiche alle dichiarazioni di Zelensky

Ha inoltre criticato le recenti dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale l’Ucraina non può garantire la sicurezza di alcun politico europeo che partecipi alle celebrazioni a Mosca, garanzia che deve essere fornita dalla Russia, definendole una minaccia.

“È estremamente irrispettoso che qualcuno dica al Paese che ha dato il contributo maggiore alla sconfitta del fascismo e ha subito le perdite più gravi: andate pure a festeggiare, magari vi lanciamo un drone”, ha dichiarato Fico, ignorando il fatto che è stata la Russia a scatenare la guerra contro l’Ucraina e che continua a bombardarla quotidianamente.