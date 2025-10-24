Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
EuropaPerché il Belgio blocca il prestito all’Ucraina con asset russi, le tre condizioni di De Wever
24 ott 2025
Redazione Euracvit Italia
Europa
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Perché il Belgio blocca il prestito all’Ucraina con asset russi, le tre condizioni di De Wever

2

Passa la linea De Wever: prestito sospeso

3

I Paesi favorevoli all’impiego di asset russi

4

“Belgio ‘diffamato’ da altri leader”

5

Le tre condizioni del Belgio

6

La posizione di Von der Leyen

7

L’obiettivo di Zelensky

  1. Home
  2. Esteri
  3. Europa
  4. Perché il Belgio blocca il prestito all’Ucraina con asset russi, le tre condizioni di De Wever

Perché il Belgio blocca il prestito all’Ucraina con asset russi, le tre condizioni di De Wever

Il premier belga chiede che tutti gli Stati membri condividano i rischi legali e finanziari legati ai beni russi congelati. Stallo di Bruxelles, la decisione slitta a dicembre

I primi ministri Evika Silina, Kristen Michal e Bart De Wever durante il summit Ue

Roma, 24 ottobre 2025 – Tramonta, almeno fino a dicembre, la prospettiva di siglare un prestito da 140 miliardi di euro per Kyiv, dopo che il primo ministro Bart De Wever ha bloccato i piani ancora in fase iniziale della Commissione europea chiedendo che tutti i Paesi condividano il carico dei rischi legali e finanziari sostenuti dal Belgio.

Giunto al Consiglio europeo del 23 ottobre minacciando di fare “tutto ciò” che era in suo potere per bloccare il nuovo prestito proposto dall’Ue all’Ucraina, il premier belga è riuscito nel suo intento di spingere i leader Ue a chiedere alla Commissione “opzioni per il sostegno finanziario basate su una valutazione del fabbisogno finanziario dell'Ucraina”, specificando che “i beni della Russia dovrebbero rimanere immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non la risarcirà per i danni causati dalla sua guerra”.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Putin: “La risposta ai Tomahawk sarebbe schiacciante”. Casa Bianca: “Incontro con Putin ancora possibile ma Trump vuole fatti”
Articolo
Medvedev l’incendiario, da vice di Putin a parcheggiato: le voci di alcolismo e il matrimonio-trappola
Articolo
Mosca gela Trump: "No alla tregua in Ucraina". Salta il vertice di Budapest
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata