Bruxelles non ha “alcuna idea” di come conciliare i due programmi di prestito all’Ucraina

Bruxelles, 7 ottobre 2025 – L’Unione europea non ha ancora deciso come erogare un “prestito di riparazione” da 185 miliardi di euro all’Ucraina utilizzando asset sovrani russi immobilizzati, finanziando contemporaneamente un piano separato da 45 miliardi di euro per Kyiv ideato dal G7, ha affermato ieri un alto funzionario della Commissione europea.

Tali dichiarazioni giungono in un momento in cui l’esecutivo dell’UE sta sempre più spingendo per “mobilitare” centinaia di miliardi di dollari di beni congelati della banca centrale russa detenuti nell’Unione Europea per finanziare le enormi necessità di bilancio e gli sforzi bellici di Kyiv.

I profitti generati dagli asset del Cremlino, congelati poco dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022, vengono attualmente utilizzati per finanziare un cosiddetto prestito di accelerazione delle entrate straordinarie (ERA). Il programma è stato annunciato lo scorso anno dal gruppo dei Paesi ricchi del G7, che comprende l’UE, oltre a Germania, Francia e Italia.

Alla domanda su come il prestito di riparazione potesse procedere senza sacrificare i profitti generati dai beni congelati richiesti dal programma ERA, il funzionario dell’UE ha risposto: “Non abbiamo un’idea definitiva su come risolvere la questione”.

Il funzionario ha aggiunto che “tecnicamente il modo più semplice” per conciliare i programmi ERA e prestito di riparazione sarebbe quello di utilizzare i proventi di quest’ultimo per ripagare il debito ERA, lasciando così 140 miliardi di euro nel potenziale fondo di liquidità del prestito di riparazione.

Gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a stanziare anticipatamente 18 miliardi di euro di fondi ERA, mentre i fondi rimanenti saranno forniti da Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone. Finora, 14 miliardi di euro di fondi UE sono già stati erogati, mentre i restanti 4 miliardi di euro dovrebbero essere erogati entro la fine di quest’anno.

Circa 210 miliardi di euro di beni russi congelati sono detenuti nell’UE, generando circa 3 miliardi di euro di profitti annuali che saranno infine utilizzati per rimborsare il prestito ERA.

“In breve, per il momento diciamo: ‘Guardate, non stanziamo tutti i 185 miliardi di euro'”, ha affermato il funzionario.

“Per prudenza, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa per questi prestiti ERA. Ci sono diverse soluzioni, ma non dobbiamo alzare le aspettative oltre i 140 miliardi di euro in termini di nuovi finanziamenti”.

Secondo il funzionario, 175 miliardi di euro di attività sono già maturati in liquidità detenuta da Euroclear, una stanza di compensazione con sede a Bruxelles, e altri 10 miliardi di euro dovrebbero maturare in liquidità nei prossimi anni. Solo i saldi di liquidità associati alle attività detenute da Euroclear saranno utilizzati per il prestito di riparazione.

Annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen il mese scorso, il prestito di riparazione è fortemente sostenuto da Germania, Francia e molti paesi dell’Europa orientale. Tuttavia, il piano incontra l’opposizione della Banca Centrale Europea e del Belgio, preoccupati che il piano della Commissione possa equivalere a una confisca e innescare un esodo di massa dei capitali degli investitori dall’Europa.

Il funzionario, tuttavia, ha sostenuto che le difficoltà finanziarie degli stati membri dell’UE, le pressanti esigenze di finanziamento dell’Ucraina e il calo dell’impegno di Washington nei confronti di Kyiv e della sicurezza europea stanno rendendo sempre più urgente l’attuazione del prestito di riparazione.

Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), l’Ucraina si trova ad affrontare un deficit di bilancio di 52 miliardi di euro per il 2026 e il 2027. Kyiv potrebbe inoltre richiedere fino a 52 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi annuali in seguito, con un probabile minimo di circa 21 miliardi di euro, ha affermato il funzionario.

“Non fornire supporto porterebbe con ogni probabilità al collasso dell’Ucraina”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che ciò rappresenterebbe un “grave rischio per la sicurezza” dell’UE.

Il prestito di riparazione sarà discusso dai ministri delle finanze dell’UE a Lussemburgo nel corso di questa settimana e dai leader dell’UE in occasione di un vertice formale del Consiglio europeo a Bruxelles alla fine di ottobre.