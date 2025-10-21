Praga tende la mano alla Slovacchia sul gas, mentre l’UE accelera con lo stop al gas russo

Roma, 21 ottobre 2025 – La Repubblica Ceca ha proposto un sostegno accelerato sul gas per la Slovacchia a seguito della decisione da parte del Consiglio UE di eliminare gradualmente le importazioni di gas russo, con un divieto totale previsto per gennaio 2028.

Solo l’Ungheria e la Slovacchia hanno negato il loro sostegno, chiamando in causa la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi legati ai prezzi.

Il ministro ceco del Commercio e dell’Industria Lukáš Vlček ha riconosciuto tali preoccupazioni come “rilevanti”, ma ha sostenuto che entrambi i Paesi hanno avuto tutto il tempo per prepararsi, come ha fatto Praga diversificando le forniture e potenziando le infrastrutture.

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, anche la Repubblica Ceca dipendeva fortemente dal gas russo, ma ha ridotto la sua dipendenza investendo in terminali gas naturale liquefatti occidentali. Sebbene tecnicamente importi ancora gas russo, sostiene un divieto totale a livello europeo.

“La Russia ci sta dichiarando guerra e prolungare il finanziamento di questa guerra non ha senso”, ha affermato Vlček.

Bratislava e Budapest sostengono di non disporre di rotte alternative praticabili.

“Noi, come altri, abbiamo sostenuto che è tecnicamente possibile. Presenteremo nuovamente i nostri dati alla Commissione europea per mostrare quale capacità può essere fornita attraverso le rotte occidentali”, ha detto Vlček ai giornalisti dopo il Consiglio Energia di lunedì.

I colloqui tra Praga e Bratislava sono in corso. Vlček ha affermato di aver sollevato la questione direttamente con il ministro dell’Economia slovacco Denisa Saková, da ultimo in occasione del Forum nucleare europeo a Bratislava.

“Ho detto al mio collega slovacco: se la Slovacchia ha bisogno di una cooperazione più stretta, la Repubblica Ceca è pronta”, ha affermato, sottolineando l’apertura di Bratislava. “La Slovacchia ci ha ringraziato. L’opzione è disponibile, ma la Slovacchia deve richiederla. Se lo farà, saremo pronti immediatamente”.

Storicamente, il gas fluiva da est a ovest attraverso la Slovacchia, generando entrate di transito per Bratislava. Un’inversione di tendenza cambierebbe l’economia, con Praga che addebiterebbe le consegne alla Slovacchia.