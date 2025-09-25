Polonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato: cosa è cambiato

Bruxelles, 25 settembte 2025 – Secondo quanto riportato dalla Gazeta Wyborcza, al disegno di legge, presentato dal ministero della Difesa fin dallo scorso giugno, dovrebbe ora venire concesso un iter parlamentare accelerato.
In origine, la legge consentiva al presidente di autorizzare il dispiegamento su richiesta del governo in casi come conflitti armati, missioni di pace, operazioni antiterrorismo o evacuazioni. Ma nel 2022 – un giorno prima dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina – il governo del PiS l’aveva modificata introducendo l’obbligo di ottenere preventivamente il via libera dalla NATO, dall’UE e dal Paese estero in cui avrebbero operato le forze polacche.
La Commissione d’inchiesta sull’influenza russa aveva poi criticato il cambiamento, sostenendo che privava Varsavia del diritto di agire autonomamente contro i droni provenienti da Ucraina o Bielorussia.
L’attuale coalizione di governo intende eliminare tali vincoli secondo il principio dello “sparare prima, chiedere dopo”, dando ai militari maggiore flessibilità nel rispondere alle minacce. Sempre secondo la Gazeta Wyborcza, il disegno di legge presentato a giugno dal ministero della Difesa dovrebbe seguire un percorso accelerato.
A inizio settembre la Polonia ha abbattuto sospetti droni russi entrati nel suo spazio aereo, segnando la prima volta che un Paese NATO ha aperto il fuoco contro asset russi dall’inizio del conflitto.