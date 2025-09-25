Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaJames Senese ricoveratoKate e Camilla
Acquista il giornale
EuropaPolonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato: cosa è cambiato
25 set 2025
Aleksandra Krzysztoszek e Cesare Ceccato
Europa
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Europa
  4. Polonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato: cosa è cambiato

Polonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato: cosa è cambiato

Il governo polacco si prepara a modificare la legge sulle regole di ingaggio militare secondo il principio “sparare prima, chiedere dopo”

Jet polacchi al decollo per una missione di sorveglianza dei confini dello spazio aereo nazionale

Jet polacchi al decollo per una missione di sorveglianza dei confini dello spazio aereo nazionale

Per approfondire:

Bruxelles, 25 settembte 2025 – Secondo quanto riportato dalla Gazeta Wyborcza, al disegno di legge, presentato dal ministero della Difesa fin dallo scorso giugno, dovrebbe ora venire concesso un iter parlamentare accelerato.

In origine, la legge consentiva al presidente di autorizzare il dispiegamento su richiesta del governo in casi come conflitti armati, missioni di pace, operazioni antiterrorismo o evacuazioni. Ma nel 2022 – un giorno prima dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina – il governo del PiS l’aveva modificata introducendo l’obbligo di ottenere preventivamente il via libera dalla NATO, dall’UE e dal Paese estero in cui avrebbero operato le forze polacche.

Approfondisci:

La Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato

La Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato

La Commissione d’inchiesta sull’influenza russa aveva poi criticato il cambiamento, sostenendo che privava Varsavia del diritto di agire autonomamente contro i droni provenienti da Ucraina o Bielorussia.

L’attuale coalizione di governo intende eliminare tali vincoli secondo il principio dello “sparare prima, chiedere dopo”, dando ai militari maggiore flessibilità nel rispondere alle minacce. Sempre secondo la Gazeta Wyborcza, il disegno di legge presentato a giugno dal ministero della Difesa dovrebbe seguire un percorso accelerato.

A inizio settembre la Polonia ha abbattuto sospetti droni russi entrati nel suo spazio aereo, segnando la prima volta che un Paese NATO ha aperto il fuoco contro asset russi dall’inizio del conflitto.

Approfondisci:

Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca. Aerei Usa in volo in Alaska

Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca. Aerei Usa in volo in Alaska
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata