Polonia e Svezia rafforzano la cooperazione militare: firmato nuovo accordo di difesa

Roma, 3 settembre 2025 – Polonia e Svezia hanno firmato martedì 2 settembre un nuovo accordo di cooperazione in materia di difesa, come annunciato dal ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz alla fiera dell’industria della difesa MSPO di Kielce, dopo un incontro con il suo omologo svedese Pål Jonson.

Il ministero della Difesa polacco non ha fornito dettagli, limitandosi a spiegare che l’intesa riguarda la cooperazione militare, gli appalti e le esercitazioni congiunte. “Fin dai primi giorni in cui avete deciso di aderire all’Alleanza Atlantica, abbiamo sostenuto questa decisione e continuiamo a sostenerci a vicenda”, ha dichiarato Kosiniak-Kamysz, ringraziando Stoccolma per il dispiegamento di aerei da combattimento Gripen e truppe sul fianco orientale della NATO. Dallo scorso aprile, sei JAS-39 Gripen con piloti e personale di terra svedesi sono schierati a Malbork, nel nord della Polonia, nell’ambito della missione di polizia aerea rafforzata della NATO.

Kosiniak-Kamysz ha inoltre annunciato che le forze armate svedesi prenderanno parte all’esercitazione “Iron Defender-25”, che vedrà impegnati 30.000 militari nella più grande federazione di manovre delle Forze Armate polacche nel 2025. “È difficile trovare un altro esempio all’interno della NATO di cooperazione così profonda con un nuovo Paese membro”, ha sottolineato. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, la Svezia ha posto fine alla sua storica politica di non allineamento militare, durata oltre due secoli, ed è diventata ufficialmente il 32° membro dell’Alleanza il 7 marzo 2024.

In una nota diffusa dal ministero della Difesa svedese si precisa che con la nuova lettera di intenti i due Paesi intendono intensificare la collaborazione nel settore delle attrezzature militari, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e dell’industria della difesa. “Svezia e Polonia condividono una prospettiva comune sulle sfide e le minacce nella nostra regione. Nel novembre 2024 abbiamo avviato un partenariato strategico che apprezziamo molto. Questa nuova lettera d’intenti sulla cooperazione tecnico-militare ne rappresenta un’estensione”, ha dichiarato Jonson.

La cooperazione bilaterale comprende anche il rafforzamento della sicurezza marittima. Per il monitoraggio del Mar Baltico, la 44ª Base Aerea Navale di Siemirowice ha ricevuto due velivoli da allerta e controllo Saab 340 AEW&C. Inoltre, il cantiere navale Saab Kockums è appaltatore principale per due unità di intelligence elettronica del programma “Delfin”, in costruzione presso il cantiere Remontowa Shipbuilding SA di Danzica. Le navi entreranno in servizio entro il 2027 nella Terza Flottiglia Navale e saranno di stanza nel porto di Gdynia.