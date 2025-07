Perché il prossimo bilancio pluriennale europeo rischia di fallire

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente dichiarato che l’attuale Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) “è stato pensato per un mondo che non esiste più”. Tuttavia, secondo diversi analisti, anche la proposta post-2027 della sua Commissione – attesa per mercoledì – rischia di essere altrettanto inadeguata.

Il nuovo QFP, che coprirà il periodo 2028-2034, arriva in un contesto segnato da timori crescenti per la prosperità e la sicurezza dell’UE: la rivalità USA-Cina, la minaccia militare russa e il cambiamento climatico aggravano sfide economiche già serie come bassa produttività, debolezza della domanda interna e alti costi energetici.

Bruxelles ha annunciato l’intenzione di affrontare queste questioni anche attraverso una “semplificazione” del prossimo QFP, per facilitare l’accesso delle imprese ai fondi europei, e una maggiore “efficienza” del bilancio, per liberare risorse da destinare a nuove priorità strategiche, come la difesa.

Sebbene queste misure siano generalmente apprezzate dagli analisti, molti sostengono che sia necessaria anche una radicale espansione del bilancio per colmare il fabbisogno di investimenti del continente e mitigare l’impatto dell’instabilità geopolitica e dell’incertezza economica.

Ma secondo gli osservatori, la Commissione – consapevole che la dimensione del bilancio è il nodo politicamente più esplosivo di un pacchetto già molto delicato – probabilmente non proporrà aumenti sostanziali rispetto all’attuale tetto di 1.200 miliardi di euro, pari a poco più dell’1% del reddito nazionale lordo (RNL) annuo dell’Unione. Negli Stati Uniti, per confronto, il bilancio federale rappresenta circa il 23% del RNL.

“La Commissione non vuole presentare una proposta che venga subito respinta”, ha dichiarato Zsolt Darvas, senior fellow del think-tank Bruegel, con sede a Bruxelles. “Potrebbero proporre un piccolo aumento, ma certamente non quello che sarebbe necessario”.

In un’analisi recente, Darvas e i suoi colleghi hanno stimato che, per colmare il gap d’investimenti da 800 miliardi di euro identificato dall’ex presidente della BCE Mario Draghi, il prossimo bilancio UE dovrebbe quasi raddoppiare, arrivando al 2% del RNL.

Un simile aumento appare però altamente improbabile. La Germania, prima economia dell’Unione, ha già escluso maggiori contributi, mentre altri grandi Stati membri come Francia, Italia e Spagna sono frenati dai loro alti deficit pubblici.

Inoltre, l’idea di rafforzare il bilancio attraverso nuove “risorse proprie” – cioè entrate proprie dell’UE – rischia di generare poca liquidità e incontrare forti resistenze da parte dei governi, riluttanti a cedere ulteriori poteri fiscali a Bruxelles.

“Il nuovo bilancio dovrebbe essere più alto dello 0,9% del RNL rispetto a quello attuale”, ha affermato Darvas. “È auspicabile, ma temo che non lo vedremo”.

Di questo aumento, circa 0,1 punti percentuali servirebbero solo a rimborsare il programma Next Generation EU da 650 miliardi di euro, creato per rilanciare l’economia europea dopo il COVID-19, e finanziato tramite debito comune.

Il rimborso di capitale e interessi inizierà nel 2028 e rappresenterà circa il 20% della spesa annuale del prossimo QFP – ossia 25-30 miliardi l’anno.

Questo significa che il rischio concreto è una riduzione effettiva del bilancio europeo, ha avvertito Philipp Lausberg, analista del Centro di Politica Europea (EPC), anch’esso con sede a Bruxelles.

“L’Europa ha bisogno di una capacità finanziaria adeguata per competere con la forza d’investimento strategico di Stati Uniti e Cina”, ha spiegato. “E per questo serve un bilancio più grande. Ma temo che non accadrà”.

Spendere meglio, insieme

Secondo diversi esperti, anche senza un aumento sostanziale delle risorse, il bilancio potrebbe comunque essere ristrutturato per migliorare gli investimenti strategici in tecnologie verdi, digitali e altre aree chiave.

“Ha senso spendere molto di più insieme”, ha dichiarato Lucas Guttenberg, direttore del programma Europe’s Future della Bertelsmann Stiftung, fondazione tedesca. “Ma al momento non lo facciamo bene. Potremmo ottenere molto di più anche solo con quell’1% che già abbiamo”.

Attualmente, il QFP è diviso in tre blocchi pressoché equivalenti: circa 387 miliardi vanno all’agricoltura (la Politica agricola comune, PAC), 392 miliardi allo sviluppo regionale (la politica di coesione), e il resto a tutte le altre voci.

Secondo Guttenberg, la celebre frase di Joe Biden “Non dirmi cosa valorizzi; mostrami il tuo bilancio e ti dirò cosa valorizzi” rivela che le attuali priorità dell’Unione sono profondamente sbilanciate.

“Se guardiamo alla struttura attuale, un terzo va agli agricoltori, un terzo alle regioni, e un terzo a tutto il resto”, ha detto. “Non credo che questo rifletta in modo fedele le priorità dell’UE”.

Mercoledì, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo schema basato su tre “pilastri”, secondo una bozza ottenuta da Euractiv.com. In questa proposta, i fondi per PAC e Coesione verrebbero fusi in “partenariati nazionali e regionali”, con risorse legate a riforme interne e rispetto dello Stato di diritto.

Bruxelles dovrebbe inoltre annunciare un Fondo europeo per la competitività per sostenere investimenti strategici, e un Fondo globale per l’Europa per gestire migrazione, allargamento, sostegno all’Ucraina e altre iniziative di politica estera.

Secondo Lausberg, autore di un recente studio sull’uso strategico del QFP, il Fondo per la competitività sarà cruciale per finanziare beni pubblici europei come infrastrutture digitali e verdi transfrontaliere, innovazione avanzata e difesa.

Per avere un impatto reale, però, il Fondo dovrebbe partire da almeno 300 miliardi di euro – una cifra difficilmente raggiungibile senza aumenti al bilancio complessivo o tagli significativi alla PAC e alla Coesione.

“Se il fondo è troppo piccolo, le risorse si disperdono tra molte priorità e non si riesce ad attrarre abbastanza investimenti privati e pubblici nei settori più rischiosi ma più importanti”, ha affermato Lausberg.

Riforme impossibili

Riformare radicalmente la PAC sarà duramente osteggiato dalla Francia, il principale beneficiario dei fondi agricoli europei, nei due anni di negoziati che ci attendono.

Allo stesso modo, un ridimensionamento della spesa regionale sarà probabilmente bloccato da Polonia e altri grandi beneficiari della coesione.

Inoltre, l’intenzione di Bruxelles di condizionare i pagamenti al rispetto dello Stato di diritto e di garantire un sostegno pluriennale all’Ucraina incontrerà una netta opposizione da parte dell’Ungheria di Viktor Orbán, da tempo in conflitto con le istituzioni europee e scettico sulle prospettive di Kyiv nella guerra contro la Russia.

“Non mi aspetto cambiamenti radicali, perché per approvare il bilancio serve l’unanimità”, ha concluso Darvas. “C’è il forte rischio che il bilancio non solo sarà troppo piccolo, ma anche sbagliato nella sua composizione”.