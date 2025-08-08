Il pensiero trasversale come soluzione nei tempi di incertezza

Roma, 8 agosto 2025 – Quando il contesto è stabile e le regole sono chiare, i pensatori tradizionali riescono a dare il meglio: conoscono i meccanismi, applicano metodi rodati e garantiscono efficienza e continuità. Ma l’epoca in cui viviamo è ben diversa. Il vecchio equilibrio sta cedendo il passo a un mondo nuovo, definito da ciò che capiamo, da ciò che riteniamo importante e da ciò che siamo pronti a difendere. Minacce come il ritorno dell’autoritarismo, la crisi climatica, la perdita di biodiversità, le tecnologie dirompenti e le guerre economiche hanno reso obsolete le vecchie mappe di riferimento.

In scenari incerti, servono figure capaci di pensare in modo libero e trasversale, individui che sappiano individuare percorsi nascosti, ridefinire problemi e combinare conoscenze da campi diversi. In periodi di shock sistemici, la specializzazione non basta: è la capacità di collegare idee e settori diversi che fa la differenza. Ciò non significa sminuire l’importanza dei pensatori convenzionali, fondamentali quando i sistemi ritrovano stabilità. Tuttavia, oggi ci muoviamo in un contesto fluido e turbolento, e troppo spesso chi ha una visione divergente viene marginalizzato. A Bruxelles, per esempio, il pensiero ‘a compartimenti stagni’ continua a dominare istituzioni chiamate ad affrontare crisi complesse come la sicurezza, la transizione ecologica e la sovranità digitale.

Nella storia, chi ha osato guardare oltre l’orizzonte è stato spesso trattato come una minaccia. Giordano Bruno, nel XVI secolo, intuì che le stelle erano altri soli con pianeti propri: una visione scientificamente avanzata e spiritualmente radicale, che lo portò al rogo. Questo dimostra come le istituzioni tendano a soffocare le menti che per prime intravedono il futuro. Quando però i sistemi iniziano a collassare, sono proprio queste voci a diventare indispensabili: idee prima considerate folli possono trasformarsi in bussole per orientarsi. Una società resiliente non si limita a tollerare il dissenso, ma lo considera un segno di vitalità, proteggendo chi propone visioni non convenzionali.

In un mondo instabile, l’adattabilità è la forma più alta di intelligenza, e i pensatori divergenti sanno riplasmare le strutture quando queste crollano. Come ricordava Darwin, non sopravvive il più forte o il più intelligente, ma chi sa rispondere meglio al cambiamento. Per costruire un futuro che rifletta i nostri valori etici, creativi e sociali, dobbiamo smettere di confinare ai margini gli innovatori fuori dagli schemi. Sono loro gli esploratori e gli architetti del domani. In assenza di un sentiero sicuro, è essenziale affidarsi a chi riesce a immaginare ciò che ancora non esiste e a collegare elementi che non coincidono più. Non potremo affrontare questo secolo difendendo soltanto idee superate: dovremo aprire nuovi cammini, insieme, nel territorio ancora inesplorato.