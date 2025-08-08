Venerdì 8 Agosto 2025

8 Agosto 2025

8 ago 2025
Il pensiero trasversale come soluzione nei tempi di incertezza

Le crisi globali richiedono menti capaci di unire visioni e discipline diverse. L’adattabilità è la forma più alta di intelligenza. Proteggere e valorizzare chi pensa fuori dagli schemi è diventata una necessità strategica

In tempi di caos, le idee fuori dagli schemi diventano mappe per orientarsi nel futuro

In tempi di caos, le idee fuori dagli schemi diventano mappe per orientarsi nel futuro

Roma, 8 agosto 2025 – Quando il contesto è stabile e le regole sono chiare, i pensatori tradizionali riescono a dare il meglio: conoscono i meccanismi, applicano metodi rodati e garantiscono efficienza e continuità. Ma l’epoca in cui viviamo è ben diversa. Il vecchio equilibrio sta cedendo il passo a un mondo nuovo, definito da ciò che capiamo, da ciò che riteniamo importante e da ciò che siamo pronti a difendere. Minacce come il ritorno dell’autoritarismo, la crisi climatica, la perdita di biodiversità, le tecnologie dirompenti e le guerre economiche hanno reso obsolete le vecchie mappe di riferimento.

In scenari incerti, servono figure capaci di pensare in modo libero e trasversale, individui che sappiano individuare percorsi nascosti, ridefinire problemi e combinare conoscenze da campi diversi. In periodi di shock sistemici, la specializzazione non basta: è la capacità di collegare idee e settori diversi che fa la differenza. Ciò non significa sminuire l’importanza dei pensatori convenzionali, fondamentali quando i sistemi ritrovano stabilità. Tuttavia, oggi ci muoviamo in un contesto fluido e turbolento, e troppo spesso chi ha una visione divergente viene marginalizzato. A Bruxelles, per esempio, il pensiero ‘a compartimenti stagni’ continua a dominare istituzioni chiamate ad affrontare crisi complesse come la sicurezza, la transizione ecologica e la sovranità digitale.

Nella storia, chi ha osato guardare oltre l’orizzonte è stato spesso trattato come una minaccia. Giordano Bruno, nel XVI secolo, intuì che le stelle erano altri soli con pianeti propri: una visione scientificamente avanzata e spiritualmente radicale, che lo portò al rogo. Questo dimostra come le istituzioni tendano a soffocare le menti che per prime intravedono il futuro. Quando però i sistemi iniziano a collassare, sono proprio queste voci a diventare indispensabili: idee prima considerate folli possono trasformarsi in bussole per orientarsi. Una società resiliente non si limita a tollerare il dissenso, ma lo considera un segno di vitalità, proteggendo chi propone visioni non convenzionali.

In un mondo instabile, l’adattabilità è la forma più alta di intelligenza, e i pensatori divergenti sanno riplasmare le strutture quando queste crollano. Come ricordava Darwin, non sopravvive il più forte o il più intelligente, ma chi sa rispondere meglio al cambiamento. Per costruire un futuro che rifletta i nostri valori etici, creativi e sociali, dobbiamo smettere di confinare ai margini gli innovatori fuori dagli schemi. Sono loro gli esploratori e gli architetti del domani. In assenza di un sentiero sicuro, è essenziale affidarsi a chi riesce a immaginare ciò che ancora non esiste e a collegare elementi che non coincidono più. Non potremo affrontare questo secolo difendendo soltanto idee superate: dovremo aprire nuovi cammini, insieme, nel territorio ancora inesplorato.

