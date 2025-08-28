Parigi apre a maggiori investimenti cinesi nel contesto delle controversie sui dazi USA

Mercoledì il ministro del Commercio francese, Laurent Saint-Martin, ha manifestato apertura agli investimenti cinesi, proponendo una distensione con Pechino mentre l’Unione europea è alle prese con le tensioni commerciali con Washington.

Intervenendo a un forum economico a Parigi, Saint-Martin ha sostenuto l’idea di legami economici più stretti con Pechino, ma ha sottolineato che gli investimenti dovrebbero essere specifici per settore, legati al trasferimento di tecnologia e alla creazione di joint venture.

“C’è una strada da percorrere […] non siamo ancora arrivati, ma credo che sia assolutamente auspicabile per entrambe le parti”, ha affermato, invocando “mercati aperti e investimenti incrociati” e avvertendo che l’Europa “non può continuare a giocare secondo le vecchie regole”, dato che il commercio sta diventando uno “strumento di potere”.

Il ministro ha sostenuto che una nuova strategia europea dovrebbe essere “sia difensiva” – proteggendo i settori chiave e contrastando il commercio sleale come i sussidi – sia ‘offensiva’, attraverso “nuovi mercati e la diversificazione all’estero”.

Intervenendo allo stesso panel, l’ambasciatore cinese in Francia, Deng Li, ha fatto eco al messaggio, invitando Pechino e Bruxelles a “lavorare insieme per difendere il libero scambio e il multilateralismo”. Entrambe le parti, ha affermato, hanno interesse a “promuovere il multilateralismo e resistere alle tendenze introverse”.

Risultati contrastanti

La retorica più calorosa arriva in un momento di crescenti tensioni commerciali.

L’anno scorso Parigi ha sostenuto con forza i pesanti dazi dell’UE sui veicoli elettrici cinesi. Pechino ha reagito con dazi fino al 34,9% sul brandy europeo a partire da luglio, una mossa che, nonostante gli intensi sforzi diplomatici di Parigi per scongiurarla, ha colpito i produttori francesi di cognac e armagnac, ma ha esentato i marchi principali che hanno accettato di aumentare i prezzi.

Allo stesso tempo, il tono della Francia nei confronti della Cina contrasta con la sua rabbia per il recente accordo tariffario di Bruxelles con Washington, che limita al 15% i dazi sui prodotti europei insieme ad altre concessioni. Il primo ministro François Bayrou ha criticato l’accordo definendolo una “sottomissione”, mentre il ministro per gli Affari europei Benjamin Haddad ha esortato il blocco a preparare il suo nuovo strumento anti-coercizione, soprannominato “bazooka commerciale”, che potrebbe limitare l’accesso dei fornitori di servizi statunitensi al mercato dell’UE.

Saint-Martin ha anche affermato che l’Europa sta “andando relativamente meglio” di alcuni paesi vicini nel nuovo quadro commerciale statunitense, ma ha aggiunto che si sarebbe potuto ottenere “qualcosa di meglio” con una strategia negoziale diversa.

Parlando con Euractiv.com, ha avvertito che il mondo è ora in “modalità negoziale permanente”, aggiungendo che anche dopo un accordo con gli Stati Uniti, l’UE “deve mantenere la pressione”.