Paesi nordici uniti contro le ingerenze di Russia e USA

L’incontro tra i Paesi del Nord è stato ospitato dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, che ha denunciato le crescenti provocazioni russe nel Mar Baltico, inclusi sconfinamenti nello spazio aereo e un rafforzamento militare sull’isola di Hogland, situata nelle vicinanze.

“La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine. Ma non abbiamo paura: siamo preparati e resilienti”, ha dichiarato Orpo.

Ma anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha preso di mira Washington, esprimendo un sostegno inequivocabile alla Groenlandia e alla Danimarca, in risposta diretta all’ipotesi avanzata in passato da Donald Trump di acquistare il territorio artico.

“L’Artico è una regione regolamentata, e si applica il diritto del mare. Sosteniamo la Groenlandia e la Danimarca”, ha affermato Støre.

L’edizione di quest’anno del vertice ha segnato un cambio di tono rispetto agli incontri precedenti, con l’invito rivolto anche ai territori autonomi della Groenlandia e delle Isole Faroe – un gesto simbolico volto a rafforzare l’unità nordica e a respingere l’influenza esterna.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha sottolineato la forza collettiva dei Paesi nordici, definendoli “un attore di peso” nell’economia globale: “Insieme, siamo la dodicesima economia più grande del mondo. La nostra voce congiunta ha un peso”, ha dichiarato.

In un gesto significativo, è stato invitato anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in linea con la volontà dei Paesi nordici di collaborare con Stati affini come Polonia o Germania, quest’ultima sempre più interessata alla sicurezza dell’Europa settentrionale.