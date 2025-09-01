Paesi baltici, Polonia e Finlandia chiedono più fondi UE per difendere le frontiere orientali

Roma, 1° settembre 2025 – Polonia, Finlandia, Lituania, Lettonia ed Estonia hanno chiesto alla Commissione europea di stanziare ulteriori fondi per la protezione delle frontiere esterne dell’UE.

Nella lettera i Paesi chiedono un sostegno finanziario per potenziare, tra l’altro, i sistemi di sorveglianza aerea e le capacità di utilizzo di droni e contromisure anti-drone.

La missiva indirizzata al vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen e al commissario per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner, ricorda che i cinque Paesi da oltre quattro anni devono affrontare minacce ibride provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia, tra cui la strumentalizzazione della migrazione.

Il primo ministro polacco Donald Tusk e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen camminano lungo la recinzione di confine durante la loro visita al confine tra Polonia e Bielorussia

La lettera sottolinea che negli ultimi mesi alcuni droni sono entrati nel territorio dei paesi della regione con ordigni esplosivi, con incidenti verificatisi anche in prossimità di aree civili, rappresentando una minaccia diretta per i residenti.

I Paesi hanno sottolineato che il precedente sostegno della Commissione europea ha contribuito a rafforzare la protezione delle frontiere, a migliorare la gestione della migrazione e a potenziare le capacità di risposta. Tuttavia, hanno sottolineato che la situazione attuale richiede ulteriori investimenti nei sistemi di sorveglianza aerea e nelle capacità relative ai droni e ai sistemi di contrasto dei droni.

La lettera è stata firmata dai ministri dell’Interno di Estonia (Igor Taro), Finlandia (Mari Rantanen), Lettonia (Rihards Kozlovskis), Lituania (Vladislav Kondratovic) e Polonia (Marcin Kierwiński).

La settimana scorsa, un oggetto volante si è schiantato in un campo di grano vicino a Osiny, nella Polonia orientale, ed è esploso, frantumando le finestre delle case vicine. Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha successivamente confermato che l’oggetto era un drone russo.

Von der Leyen cerca di mostrare sostegno ai Paesi sul confine orientale

Il fianco orientale dell'UE è diventato un banco di prova per attività ibride sempre più attive, come lo sfruttamento dei migranti, gli attacchi informatici, gli incendi dolosi, il sabotaggio di infrastrutture critiche e le violazioni dello spazio aereo.

Lo scorso 29 agosto, due giorni dopo il devastante attacco con droni e missili lanciato dalla Russia contro la capitale ucraina Kyiv in cui è stato danneggiato anche l’edificio della rappresentanza UE, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen ha dato il via a un tour nei cosiddetti Stati in prima linea – Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Bulgaria e Romania – proprio per rassicurarli del sostegno dell’Europa contro l’aggressione russa e per rafforzare la spesa per la difesa.

In particolare, durante la sua visita in Polonia del 31 agosto, von der Leyen ha annunciato insieme al premier polacco, Donald Tusk, che Varsavia sarà anche il principale beneficiario del programma di prestiti per la difesa SAFE dell'UE. L’annuncio è stato fatto durante una visita di von der Leyen e Tusk al confine tra Polonia e Bielorussia, dove entrambi hanno visitato le nuove fortificazioni.

I finanziamenti dello strumento SAFE potrebbero sostenere lo sviluppo dei sistemi di obici Krab, dei sistemi antiaerei Piorun e del programma East Shield. "La Polonia spenderà 200 miliardi di złoty (circa 47 miliardi di euro) in armamenti il prossimo anno, ma proteggere i suoi confini esterni è responsabilità dell'intera comunità", ha dichiarato Tusk.

"Prendiamo sul serio le nostre responsabilità e ci aspettiamo che tutti in Europa prendano con altrettanta serietà la sicurezza del nostro confine orientale".

Von der Leyen ha ribadito la necessità di rafforzare l’industria della difesa europea: "Putin è un predatore che ha scatenato quattro guerre e dobbiamo proteggerci da lui. Sappiamo per esperienza che Putin può essere tenuto sotto controllo solo con forti deterrenti".