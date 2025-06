Sostenibilità, allarme sul pacchetto Omnibus: minaccia standard sociali e ambientali

Roma, 24 giugno 2025 – Un gruppo di 170 personalità ha firmato una lettera aperta inviata alle istituzioni Ue e ai governi degli Stati membri in cui chiedono di salvaguardare il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità, esprimendo profonda preoccupazione per il pacchetto normativo “Omnibus I” proposto dalla Commissione europea. La lettera vede tra i firmatari ben 21 personalità di alto profilo che in passato hanno ricoperto ruoli nelle istituzioni Ue e nei governi. Tra questi l’ex Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, l’ex commissario al Lavoro Nicolas Schmit, l’ex ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini e l’ex ministro degli Affari esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn.

Nella lettera aperta intitolata “Salvaguardare il quadro normativo dell’Ue in materia di sostenibilità” i firmatari, provenienti dalla politica, dalla società civile, dal mondo imprenditoriale e accademico, esprimono la loro profonda preoccupazione per il pacchetto normativo “Omnibus I” proposto dalla Commissione europea. Il pacchetto, presentato come un tentativo di semplificare le norme in materia di sostenibilità per aumentare la competitività, “rischia di smantellare il quadro normativo sulla sostenibilità pazientemente costruito nel corso degli anni”, avvertono, considerandolo un “passo indietro” molto preoccupante.

La lettera aperta spiega di condividere l’obiettivo di ridurre le procedure superflue, opponendosi fermamente a qualsiasi indebolimento dei progressi fondamentali in materia sociale e ambientale. Gli autori ritengono che sia “essenziale preservare alcuni principi non negoziabili e impegni politici che hanno reso l’Unione un leader mondiale” in questi settori, in un momento in cui tali principi sono più che mai cruciali per la coesione europea. Il testo della lettera, redatto in inglese e pubblicato il 23 giugno, espone una serie di argomentazioni che mettono in guardia contro l’indebolimento degli standard climatici e sociali dell’Ue.

I firmatari iniziano ricordando l’urgenza della crisi climatica: gli effetti del cambiamento climatico si fanno già sentire in tutto il mondo, con i relativi costi economici e le crescenti sfide sociali. Di conseguenza, “la transizione verso un’economia più equa e sostenibile non può aspettare” e deve essere allineata agli scenari scientifici, altrimenti si rischiano ritardi irreversibili. Il raggiungimento della neutralità carbonica richiederà profonde trasformazioni nei modelli di produzione, supportate da politiche pubbliche chiare, che combinino trasparenza, incentivi e sanzioni per orientare il mercato nella giusta direzione.

La transizione verde è una opportunità strategica per l’Europa

Gli autori della lettera sottolineano inoltre che questa transizione verde, lungi dall’essere un freno, rappresenta al contrario un’opportunità strategica per l’Europa. Un impegno risoluto per lo sviluppo sostenibile può rafforzare l’autonomia e la resilienza dell’Unione di fronte alle crisi esterne, sia garantendo l’approvvigionamento energetico e le materie prime essenziali, sia stabilizzando le catene di approvvigionamento.

I firmatari respingono inoltre la “falsa dicotomia” tra sostenibilità e competitività, sostenendo che gli obiettivi ecologici, sociali ed economici possono e devono rafforzarsi a vicenda. Norme chiare e ambiziose in materia di sostenibilità “creano certezza e creano fiducia tra i consumatori e i mercati finanziari, incoraggiando gli investimenti nell’innovazione e nelle tecnologie pulite”, sottolinea la lettera. Al contrario, tornare indietro su questi standard rischierebbe di “minare gli incentivi” per le aziende a innovare e ad adottare modelli sostenibili.

Al di là del clima, la lettera promuove una certa visione della competitività europea. “Sosteniamo una competitività radicata nell’innovazione e nella giustizia sociale, non in una corsa al ribasso attraverso la riduzione dei costi o l’erosione degli standard sociali e dei diritti umani”, affermano i firmatari.

L’Europa, sostengono, deve mantenere la sua leadership morale sia all’interno dei suoi confini che lungo le catene di fornitura globali delle aziende che operano sul suo territorio. Certo, ammettono, è legittimo prevedere l’attuazione graduale di determinati obblighi o sostenere le aziende in questa transizione. Ma ciò non deve andare a scapito del requisito normativo: mantenere le regole solide, di elevata qualità legislativa e in linea con gli standard internazionali è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati e preservare la credibilità dell’Ue.

Secondo i firmatari, abbandonare i progressi normativi compiuti in ambito sociale e ambientale sarebbe incoerente e “minerebbe la fiducia” nelle istituzioni europee. Infine, la lettera invita i leader europei a riaffermare con chiarezza la direzione da seguire. “Per tutte queste ragioni, e al fine di raggiungere l’obiettivo strategico di un’economia sostenibile e prospera, esortiamo l’Ue a inviare segnali chiari al mercato”, scrivono i firmatari, lanciando un invito alle autorità a rassicurare aziende e investitori sulla stabilità delle regole del gioco, al fine di accelerare la decarbonizzazione, rafforzare la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e diffondere pratiche di gestione rispettose dei diritti umani.