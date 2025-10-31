Con un nuovo piano d’azione, l’UE approfondisce la lotta a terrorismo ed estremismo nei Balcani

La Commissione europea ha rafforzato ieri (30 ottobre) a Sarajevo la cooperazione in materia di sicurezza con i Balcani occidentali con l’adozione del nuovo piano d’azione congiunto per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all’estremismo violento. A rappresentare l’esecutivo c’era Magnus Brunner, commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione.

“I Balcani occidentali non sono soltanto i nostri vicini, sono destinati a diventare membri dell’Unione europea”, ha dichiarato Brunner. “Con la firma di questo documento compiamo oggi un ulteriore passo verso un rafforzamento della nostra cooperazione in materia di sicurezza”.

L’impegno dell’Unione nei confronti della regione nasce dalla consapevolezza che la sicurezza europea è indissolubilmente legata a quella balcanica. Con il nuovo piano, Bruxelles punta a fornire ai Paesi della regione strumenti più efficaci per affrontare minacce nuove ed emergenti, come la radicalizzazione online e l’impatto delle nuove tecnologie sulle attività terroristiche, dai rischi legati all’uso improprio dei droni fino all’impiego delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo.

Non solo, Brunner ha fatto il punto anche sugli attraversamenti illegali delle frontiere che avvengono sulla cosiddetta Balkan Route. Secondo il commissario europeo, “grazie all’allineamento delle politiche sui visti, al rafforzamento dei controlli alle frontiere e al rafforzamento della presenza di Frontex nella regione, gli attraversamenti illegali delle frontiere verso l’Unione europea sono diminuiti del 90% dal 2022”.

Il nuovo piano, annunciato nella strategia ProtectEU lo scorso aprile, si sviluppa in cinque aree principali: allineamento alla legislazione antiterrorismo dell’Unione, prevenzione dell’estremismo, rafforzamento della cooperazione con Europol, potenziamento delle capacità investigative e protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi pubblici.

A Sarajevo erano presenti, oltre al commissario Brunner, il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard e il ministro per l’Immigrazione danese Rasmus Stoklund in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, la ministra degli Affari civili bosniaca Dubravka Bošnjak, il ministro dell’Interno kosovaro Dželjalj Svečlja, e il ministro dell’Interno serbo Ivica Dačić.

La presenza di questi ultimi due ha causato un momento di tensione durante l’incontro. Dačić ha ribadito che tra Belgrado e Pristina “non esiste alcuna cooperazione operativa” e ha sottolineato l’importanza di non interpretare la partecipazione del Kosovo a tali incontri come quella di un partner su un piano di parità.

Le parole del ministro serbo si riferiscono al principio di neutralità dello status stabilito dall’accordo sulla rappresentanza regionale del Kosovo, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 2012 dopo tre giorni di negoziati tra le delegazioni di Belgrado e Pristina.

Nonostante tale momento, il forum di Sarajevo ha confermato la volontà tanti dell’Unione quanto dei Paesi dei Balcani occidentali di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione operativa in materia di sicurezza, migrazione e lotta al crimine organizzato. Un passo ulteriore verso l’integrazione graduale della regione nell’architettura europea di sicurezza, nonché una prosecuzione del processo di adesione all’Unione europea dei Paesi balcanici candidati.