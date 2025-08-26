Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Europa
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoCrisi governo FranciaDonna violentata RomaManovra 2026 IrpefVit Kopriva SinnerVuelta 2025
Acquista il giornale
EuropaIl gap nucleare europeo. “Perché Francia e Regno Unito devono rafforzare la deterrenza contro Mosca”
26 ago 2025
SIMONE CANTARINI – EURACTIV
Europa
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Europa
  4. Il gap nucleare europeo. “Perché Francia e Regno Unito devono rafforzare la deterrenza contro Mosca”

Il gap nucleare europeo. “Perché Francia e Regno Unito devono rafforzare la deterrenza contro Mosca”

Per l’analista Juraj Majcin (Epc), la Dichiarazione di Northwood è un segnale importante ma non basta: senza nuove capacità nucleari e un adeguamento dottrinale, l’Europa resta vulnerabile di fronte all’arsenale tattico russo

Keir Starmer ed Emmanuel Macron (foto Ansa)

Keir Starmer ed Emmanuel Macron (foto Ansa)

Per approfondire:

La recente Dichiarazione di Northwood firmata da Regno Unito e Francia lo scorso 10 luglio, che impegna i due Paesi a un coordinamento più stretto delle rispettive forze nucleari, è “un passo importante” ma non sufficiente a colmare lo squilibrio con la Russia. Lo sostiene Juraj Majcin, analista politico presso l’European Policy Centre di Bruxelles, in un articolo per Euractiv.com.

Approfondisci:

Londra si rafforza con il sistema Land Ceptor: i missili centrano una pallina da tennis lanciata a 2 volte la velocità del suono

Londra si rafforza con il sistema Land Ceptor: i missili centrano una pallina da tennis lanciata a 2 volte la velocità del suono

Per la prima volta, precisa Majcin, Londra e Parigi hanno affermato congiuntamente che qualsiasi minaccia estrema “non solo alle loro nazioni, ma all’Europa nel suo complesso, non rimarrà senza risposta”. Un messaggio di “solidarietà e rassicurazione”, scrive l’analista, che però arriva in un momento critico: la Russia ha abbandonato la moratoria sui missili nucleari a medio raggio e continua a rafforzare il proprio arsenale tattico ai confini della Nato.

Approfondisci:

Flamingo, il nuovo missile da crociera ucraino: 3mila chilometri di gittata per far tremare i russi

Flamingo, il nuovo missile da crociera ucraino: 3mila chilometri di gittata per far tremare i russi

Secondo l’analista, l’invasione russa dell’Ucraina e le ripetute minacce atomiche di Mosca hanno reso evidente che le armi nucleari restano al centro della strategia di coercizione del Cremlino. In questo quadro, la dichiarazione congiunta di Londra e Parigi “mira a non lasciare alcun dubbio sulla disponibilità a ricorrere ai propri arsenali per scoraggiare qualsiasi aggressione contro l’Europa”.

Approfondisci:

Russia senza benzina, lo scacco dei Flamingo di Kiev. La crisi dei carburanti agita il Cremlino

Russia senza benzina, lo scacco dei Flamingo di Kiev. La crisi dei carburanti agita il Cremlino

Il problema, sottolinea Majcin, è che Francia e Regno Unito si basano su dottrine nucleari esclusivamente strategiche, fondate su ordigni ad alto rendimento concepiti per dissuadere minacce esistenziali. Al contrario, la Russia dispone di “una posizione più flessibile, fondata su armi nucleari tattiche a basso rendimento progettate per un uso limitato sul campo di battaglia”.

Approfondisci:

I missili ipersonici di Putin possono distruggere tutte le capitali europee (eludendo gli ‘scudi’): Bruxelles colpita in 17 minuti

I missili ipersonici di Putin possono distruggere tutte le capitali europee (eludendo gli ‘scudi’): Bruxelles colpita in 17 minuti

Lo squilibrio, osserva l’analista, lascia all’Europa margini ridotti: “Se la Russia dovesse attaccare un alleato della Nato sul fianco orientale, potrebbe impiegare un’arma nucleare tattica a basso potenziale contro un obiettivo militare. L’obiettivo non sarebbe la vittoria militare, ma la paralisi politica della Nato sotto l’ombra della minaccia nucleare”.

Majcin rileva inoltre che gli strumenti a disposizione dell’Alleanza sono sempre meno credibili: le bombe a gravità B61 schierate dagli Stati Uniti in Europa “sono sempre più obsolete” e vulnerabili alle difese aeree moderne, mentre Francia e Regno Unito “si affidano esclusivamente a forze strategiche non adatte a rispondere a minacce nucleari limitate”.

Da qui la proposta: condurre esercitazioni nucleari congiunte con gli alleati del fianco orientale e settentrionale, creare infrastrutture di stoccaggio avanzate per missili e aerei francesi in Paesi come Polonia e Svezia, e avviare uno sforzo comune Londra-Parigi per sviluppare “sistemi nucleari mobili con testate più piccole”.

L’asimmetria con Mosca resta, conclude Majcin, il nodo centrale: “Mentre la Russia è pronta a un uso limitato del nucleare per controllare l’escalation, Francia e Regno Unito mantengono dottrine calibrate sulla deterrenza esistenziale. La Dichiarazione di Northwood è un segnale politico positivo, ma senza capacità credibili e un adeguamento dottrinale non sarà sufficiente a convincere Mosca che l’Europa è veramente preparata”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata