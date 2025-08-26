Il gap nucleare europeo. “Perché Francia e Regno Unito devono rafforzare la deterrenza contro Mosca”

La recente Dichiarazione di Northwood firmata da Regno Unito e Francia lo scorso 10 luglio, che impegna i due Paesi a un coordinamento più stretto delle rispettive forze nucleari, è “un passo importante” ma non sufficiente a colmare lo squilibrio con la Russia. Lo sostiene Juraj Majcin, analista politico presso l’European Policy Centre di Bruxelles, in un articolo per Euractiv.com.

Per la prima volta, precisa Majcin, Londra e Parigi hanno affermato congiuntamente che qualsiasi minaccia estrema “non solo alle loro nazioni, ma all’Europa nel suo complesso, non rimarrà senza risposta”. Un messaggio di “solidarietà e rassicurazione”, scrive l’analista, che però arriva in un momento critico: la Russia ha abbandonato la moratoria sui missili nucleari a medio raggio e continua a rafforzare il proprio arsenale tattico ai confini della Nato.

Secondo l’analista, l’invasione russa dell’Ucraina e le ripetute minacce atomiche di Mosca hanno reso evidente che le armi nucleari restano al centro della strategia di coercizione del Cremlino. In questo quadro, la dichiarazione congiunta di Londra e Parigi “mira a non lasciare alcun dubbio sulla disponibilità a ricorrere ai propri arsenali per scoraggiare qualsiasi aggressione contro l’Europa”.

Il problema, sottolinea Majcin, è che Francia e Regno Unito si basano su dottrine nucleari esclusivamente strategiche, fondate su ordigni ad alto rendimento concepiti per dissuadere minacce esistenziali. Al contrario, la Russia dispone di “una posizione più flessibile, fondata su armi nucleari tattiche a basso rendimento progettate per un uso limitato sul campo di battaglia”.

Lo squilibrio, osserva l’analista, lascia all’Europa margini ridotti: “Se la Russia dovesse attaccare un alleato della Nato sul fianco orientale, potrebbe impiegare un’arma nucleare tattica a basso potenziale contro un obiettivo militare. L’obiettivo non sarebbe la vittoria militare, ma la paralisi politica della Nato sotto l’ombra della minaccia nucleare”.

Majcin rileva inoltre che gli strumenti a disposizione dell’Alleanza sono sempre meno credibili: le bombe a gravità B61 schierate dagli Stati Uniti in Europa “sono sempre più obsolete” e vulnerabili alle difese aeree moderne, mentre Francia e Regno Unito “si affidano esclusivamente a forze strategiche non adatte a rispondere a minacce nucleari limitate”.

Da qui la proposta: condurre esercitazioni nucleari congiunte con gli alleati del fianco orientale e settentrionale, creare infrastrutture di stoccaggio avanzate per missili e aerei francesi in Paesi come Polonia e Svezia, e avviare uno sforzo comune Londra-Parigi per sviluppare “sistemi nucleari mobili con testate più piccole”.

L’asimmetria con Mosca resta, conclude Majcin, il nodo centrale: “Mentre la Russia è pronta a un uso limitato del nucleare per controllare l’escalation, Francia e Regno Unito mantengono dottrine calibrate sulla deterrenza esistenziale. La Dichiarazione di Northwood è un segnale politico positivo, ma senza capacità credibili e un adeguamento dottrinale non sarà sufficiente a convincere Mosca che l’Europa è veramente preparata”.