Norvegia al voto: l’Europa resta fuori scena, ma incombe

L’Europa incombe sulle elezioni nazionali norvegesi che si tengono oggi (8 settembre), ma solo in modo sotterraneo. La maggior parte dei norvegesi è beatamente ignara della dimensione europea della propria politica, e i partiti politici sono felici di mantenere questa situazione.

La Norvegia, un Paese di 5,6 milioni di abitanti, non è membro dell’Unione europea, ma partecipa al mercato unico attraverso lo Spazio economico europeo (SEE). Questo accordo, in vigore da decenni, consente a Oslo di accedere ai mercati e ai quadri regolatori europei, ma la lascia senza un seggio al tavolo decisionale e fuori dalla politica commerciale dell’UE.

Come gli svizzeri, molti norvegesi vivono nell’illusione di essere indipendenti dall’UE, nonostante la loro dipendenza economica. Nel caso norvegese, l’UE rappresenta oltre il 60% degli scambi commerciali e due terzi delle esportazioni.

La Norvegia, grazie alle sue vaste riserve di petrolio e gas, è uno dei Paesi più ricchi d’Europa, il che rende più facile ignorare la crescente dipendenza economica dall’Unione.

Il ministro degli Esteri Espen Barth Eide ha riconosciuto la scorsa settimana che “il divario tra l’adesione all’UE e quella al SEE sta aumentando”, avvertendo che la posizione esterna della Norvegia diventa sempre più precaria man mano che l’UE si adatta a un mondo più ostile. La sua omologa conservatrice, Ine Eriksen Søreide, ha aggiunto che il costo della non adesione cresce “di giorno in giorno”.

Sul piano interno, la situazione è ben diversa. Oltre la metà (55%) dei norvegesi si oppone all’adesione all’UE, rendendo impossibile pensare a un referendum come quello discusso in Islanda. Un ulteriore 12% non sa, e solo il 3-4% considera l’UE/SEE una questione importante in campagna elettorale. I norvegesi hanno già respinto l’adesione due volte, nei referendum del 1972 e del 1994.

Di conseguenza, gli affari europei restano in gran parte invisibili nel dibattito pubblico. I corrispondenti norvegesi da Bruxelles stanno scomparendo, e solo due giornalisti di nicchia seguono quotidianamente la politica UE, lasciando gli elettori meno informati che mai.

La campagna attuale si è concentrata sul costo della vita, sulla tassa sulla ricchezza, sull’immigrazione e sull’eventuale disinvestimento del fondo sovrano da 2.000 miliardi di dollari da titoli legati alla guerra di Israele a Gaza.

Teatro politico

Il Partito del Progresso, populista di destra e seconda forza del Paese, oggi al 18,9% nei sondaggi, ha chiesto di rinegoziare parti dell’accordo SEE. Ma esso e gli altri partiti sanno che non ci sono reali possibilità di rinegoziazione.

Per farlo, la Norvegia dovrebbe probabilmente annullare l’attuale accordo e rischierebbe di ottenere condizioni peggiori. Un simile percorso non avrebbe mai la maggioranza in Parlamento.

Il Partito Laburista al governo, in testa nei sondaggi con il 29,5% e alla guida di una coalizione di centro-sinistra data a 91 seggi contro 78, si presenta invece come difensore dell’accordo SEE.

Il ritorno dell’ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al partito come ministro delle Finanze, con la promessa di restare invece che tornare a dirigere la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ne ha rafforzato la posizione.

Allo stesso tempo, sebbene il leader laburista Jonas Gahr Støre affermi che “l’Europa ha bisogno della Norvegia e la Norvegia ha bisogno dell’Europa”, non è così filo-europeo come si mostra.

La politica ambivalente di Støre sull’UE

L’energia è l’ambito in cui le famiglie norvegesi avvertono di più gli effetti della politica europea. Quando i prezzi dell’elettricità nell’UE sono schizzati nel 2022, sono aumentate anche le esportazioni dalla rete idroelettrica norvegese verso Danimarca e Germania. Mentre la società statale Statkraft raddoppiava i ricavi, i norvegesi vedevano le bollette lievitare.

A gennaio, il governo norvegese avrebbe dovuto adottare regole UE che lo avrebbero allineato ancora di più al mercato energetico europeo, ma ciò ne ha provocato la caduta.

Il successivo governo di minoranza monocolore guidato da Støre ha rinunciato a implementare l’integrazione richiesta dal SEE. Ha invece creato un generoso sistema di sussidi a prezzo fisso per ridurre le bollette delle famiglie e dichiarato che avrebbe atteso “un sistema energetico europeo in fase di grandi cambiamenti” prima di procedere con nuove normative.

Secondo Elin Boasson, docente di scienze politiche all’Università di Oslo, questa scelta ha permesso ai laburisti di tenere la questione energetica fuori dalla campagna elettorale.

La Commissione europea non ha reagito allo stallo, ma ha inflitto a Oslo un danno d’immagine escludendola dalle esenzioni nelle recenti misure protettive proposte sull’acciaio.

Nonostante la controversia, il 41% dei norvegesi non sa cosa pensare delle regole energetiche europee che hanno fatto cadere il governo, spingendo gli esperti a parlare di un deficit democratico.

Qualunque sia l’esito del voto di lunedì, pochi si aspettano cambiamenti drastici nella politica europea della Norvegia. Oslo continuerà probabilmente a mantenere il suo equilibrio: dire a Bruxelles che sta riducendo l’arretrato di leggi da recepire, e dire ai norvegesi che non attuerà regole sgradite.