Solo tre alleati della Nato pronti a raggiungere il nuovo obiettivo di spesa del 3,5% nel 2025

Roma, 29 agosto 2025 – Gli ultimi dati pubblicati giovedì dalla Nato mostrano che quasi nessun Paese è pronto a raggiungere il nuovo obiettivo di spesa per la difesa che quest’anno è stato aumentato dal 2% al 3,5% del PIL.

I grafici disponibili mostrano che tutti i 31 alleati militari – esclusa l’Islanda, che non ha un esercito – raggiungeranno l’obiettivo del 2% del Pil per la difesa nel 2025, secondo le stime.

L'Alleanza ha rilasciato i dati preliminari per il 2025

Ma solo Polonia, Lituania e Lettonia sono sulla buona strada per arrivare al 3,5%, il nuovo obiettivo concordato all’inizio dell’estate per i prossimi anni.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, aveva già dichiarato all’inizio dell’estate che si aspettava che tutti raggiungessero l’obiettivo del 2%.

La notizia rappresenta un cambiamento importante nella spesa europea e canadese per la difesa, con Spagna, Italia e Canada, storicamente in ritardo, che hanno annunciato di aver trovato fondi extra per le loro forze armate.

Il cambiamento nella politica di difesa ha fatto seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che gli altri alleati militari investissero di più nella sicurezza invece di approfittare di Washington.

Nel 2024, i paesi della Nato hanno speso complessivamente la cifra record di 1.300 miliardi di dollari (circa 1.120 miliardi di euro) per le esigenze militari (a prezzi del 2021). Quest’anno, il quartier generale stima che tale cifra supererà 1.400 miliardi di dollari (circa 1.200 miliardi di euro).

Ma a partire dal prossimo anno, l’obiettivo del 2% sarà obsoleto.

Nel vertice di giugno di quest’anno, i Paesi della Nato hanno concordato di aumentare la loro spesa per la difesa al 3,5% del Pil, un forte aumento rispetto all’obiettivo del 2% fissato nel 2014. La cifra del 3,5%, come quella precedente, comprende gli acquisti, la retribuzione del personale e i costi operativi.

Inoltre, hanno concordato un obiettivo dell’1,5% del Pil per una spesa più ampia legata alla difesa, come gli aiuti all’Ucraina, la sicurezza informatica e il rinnovamento delle infrastrutture di trasporto.

Insieme, i due obiettivi costituiscono l’obiettivo finale di spesa del 5%.

Secondo i dati della Nato, solo Polonia, Lituania e Lettonia sono sulla buona strada per spendere il 3,5% o più in spese di difesa fondamentali. Tutti e tre i Paesi confinano direttamente con la Russia o la Bielorussia e rischiano di trovarsi in prima linea in qualsiasi conflitto con la Russia.

Altri quattro paesi sono destinati a spendere più del 3% del Pil: Estonia, Norvegia, Stati Uniti e Danimarca.

Nemmeno gli Stati Uniti, che hanno l’esercito più grande dell’alleanza, soddisfano il requisito di base. I grafici mostrano che spendono il 3,22%, in calo dal 2014.

E la maggior parte dei Paesi della Nato si trova a malapena a raggiungere il benchmark originale del 2%, con 17 governi che spendono tra il 2 e il 2,06%. Tra questi Italia e Francia hanno raggiunto rispettivamente la spesa del 2,01 e 2,05% del Pil, mentre per la Germania i dati sono solamente aggiornati al 2024 con il 2%. Ciò dimostra quanto sarà lungo e difficile il percorso che tutti dovranno compiere per raggiungere i nuovi obiettivi.