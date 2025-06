Il fianco orientale della Nato, i timori di un disimpegno Usa, il boom della spesa militare

Roma, 3 giugno 2025 – La proposta di innalzare la quota del Pil destinata alla difesa dall’attuale 2% fino al 5%, avanzata recentemente dal segretario generale della Nato Mark Rutte, prevede una differenziazione tra la quota destinata alla spesa militare diretta (3,5%) e gli investimenti collegati alla difesa, come infrastrutture strategiche e cybersicurezza (1,5%).

Secondo il comunicato diffuso dopo il vertice di lunedì, i Paesi dell’Est e del Nord Europa hanno appoggiato pienamente l’obiettivo, anche se non è stato fissato un termine preciso per il suo raggiungimento. Le opzioni in discussione sono il 2028, il 2032 o il 2035.

Tra i firmatari figurano non solo i Paesi che già oggi investono in difesa una quota del Pil superiore al 2% – Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Cechia – ma anche Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania. Tutti insieme, questi Paesi rappresentano quasi un terzo degli alleati della Nato.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte (Ansa)

Rutte ha dichiarato il mese scorso che tutti i Paesi dell’Alleanza si stanno muovendo nella giusta direzione per accettare il nuovo impegno in vista del vertice dell’Aia del 24-25 giugno.

Tuttavia, i negoziati sono ancora in corso: i ministri della difesa si incontreranno a Bruxelles per definire i dettagli, in particolare su cosa verrà conteggiato come “spesa correlata alla difesa” e su quale sarà il calendario di attuazione.

Un salto del genere nella spesa militare era impensabile fino a pochi mesi fa, ma il timore di un disimpegno degli Stati Uniti – unito alla minaccia russa – ha spinto i governi a rivedere le priorità.

Nonostante ciò, Rutte ha dichiarato lunedì che “non c’è assolutamente alcuna indicazione” che gli Stati Uniti ritireranno improvvisamente le truppe dal continente europeo.

Adesione dell’Ucraina alla Nato

I Paesi firmatari hanno inoltre ribadito che il vertice dell’Aia dovrà sancire il carattere irreversibile del percorso di adesione dell’Ucraina alla Nato, sottolineando come la sua sicurezza sia vitale per l’Alleanza atlantica.

Mosca continua a chiedere la fine dell’allargamento della Nato, in aperto contrasto con gli impegni presi più volte dagli alleati, che si sono detti pronti ad accogliere Kyiv una volta soddisfatte determinate condizioni.

Due diplomatici Nato hanno riferito a Euractiv che la dichiarazione finale del vertice dovrebbe includere una conferma del fatto che l’Ucraina resta sul percorso dell’adesione.

Tuttavia, i vertici militari della Nato e il governo degli Stati Uniti puntano a un comunicato finale il più sintetico possibile, che non è stato ancora redatto né condiviso per eventuali modifiche. Resta dunque incerto se il documento conterrà un riferimento esplicito alla futura adesione ucraina.