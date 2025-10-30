Moody’s invita i leader europei a valutare con attenzione la spesa per la difesa

Roma, 30 ottobre 2025 – “Non ci importa se spendete per la difesa o per gli agricoltori, ma concentratevi sulla crescita”. In sintesi, è questo il messaggio che Atsi Sheth, chief credit officer di Moody’s – la celebre agenzia di rating che valuta l’affidabilità dei governi – ha rivolto ai leader europei in un’intervista a Euractiv.com.

La spesa pubblica per la difesa serve innanzitutto a garantire la sicurezza nazionale. Tuttavia, secondo Sheth, i responsabili politici devono considerare anche gli effetti economici di tali investimenti se vogliono mantenere un buon rating creditizio. Moody’s valuta, tra le altre cose, se i nuovi investimenti nella difesa generano crescita, creano posti di lavoro e stimolano la produttività in altri settori.

“Siete in grado di attuare [questa spesa] in modo da innescare un ciclo virtuoso di crescita attraverso gli investimenti?”, ha chiesto Sheth.

La Commissione europea sta attivamente incoraggiando i Paesi membri dell’UE a contrarre nuovo debito per aumentare la spesa per la difesa. In questo contesto, i rating delle agenzie come Moody’s sono determinanti: le istituzioni finanziarie li tengono sotto stretta osservazione quando prestano denaro ai governi.

In parole semplici, più basso è il rating, più alti sono i tassi d’interesse. Ciò significa che le opinioni di Moody’s possono incidere direttamente sui conti pubblici di un Paese.

Gli alleati della NATO finanzieranno con nuovo debito i forti aumenti di spesa militare promessi. Se tutti rispettassero l’impegno di destinare il 3,5% del PIL alla difesa, questo comporterebbe circa 500 miliardi di euro di nuovo debito, stimando che l’80% delle risorse proverrà da prestiti, secondo le stime di Sheth.

Questo, tuttavia, non costituirebbe necessariamente un problema per il rating creditizio di un Paese, ha spiegato, a patto che quelle risorse si traducano in occupazione, crescita di altri settori e un impatto complessivamente positivo sull’economia.

Nel valutare i rating, Moody’s tiene conto dei fattori che incidono positivamente su inflazione e crescita. Sheth ha sottolineato che, se il debito contratto per la difesa favorisce l’economia, non c’è motivo di aspettarsi un effetto negativo sul profilo creditizio del governo.

Gli esperti, però, tendono a considerare la spesa militare come un investimento a basso rendimento: le armi le acquistano solo i governi, che auspicano peraltro di non doverle mai usare, il che implica un possibile crollo della domanda in tempi di pace.

Superare il dibattito “armi contro burro”

Anche se è troppo presto per valutare l’impatto della spesa militare sulla crescita economica, il suo effetto complessivo sull’economia può essere significativo, ha osservato Sheth.

Con miliardi che affluiscono nelle casse delle aziende della difesa, i governi possono stimolare l’economia – e i propri rating – in molti modi. Ad esempio, la spesa militare può avere ricadute positive su settori strettamente collegati, come quello tecnologico, generando un effetto moltiplicatore sull’economia e accrescendo occupazione e gettito fiscale.

Sheth ha richiamato il dibattito “armi contro burro” del secolo scorso, in cui i governi discutevano se destinare le risorse alla difesa o ai programmi sociali.

“Potete decidere di spendere tutto per il burro e nulla per le armi, ma se quella spesa per il burro non si traduce in un’iniezione duratura di crescita, state semplicemente spendendo”, ha affermato.

Questa logica sta iniziando a essere adottata anche da alcuni governi.

Il ministro della Difesa romeno Liviu-Ionuț Moșteanu ha dichiarato in ottobre che la spesa militare del suo Paese dovrà creare posti di lavoro, benefici sociali e altri effetti positivi per giustificarne il costo più elevato. La Francia, dal canto suo, ha tradizionalmente investito nella propria industria della difesa per ottenere vantaggi simili.