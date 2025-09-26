Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre

Roma, 26 settembre 2025 – La presidente Maia Sandu durante tutta la campagna elettorale ha definito il voto come decisivo per il futuro europeo della Moldavia.

“Voi siete il muro che sostiene la pace e il futuro dei nostri figli”, ha ribadito più volte nei suoi comizi, invitando gli elettori a non cadere vittima delle manipolazioni.

All’inizio di settembre, Sandu aveva dichiarato al Parlamento di Strasburgo che mantenere la Moldavia lungo il complesso percorso verso l’adesione all’Unione europea “è una questione di sopravvivenza”. Un avvertimento ripreso anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, affermando che, dopo Bielorussia e Georgia, “l’Europa non può permettersi di perdere anche la Moldavia”.

La presidente della Moldavia, Maia Sandu

Se il Partito dell’Azione e Solidarietà (PAS), di orientamento europeista, dovesse perdere la maggioranza, un nuovo Parlamento potrebbe invertire la traiettoria del Paese. Secondo il Consiglio dell’UE, la Russia ha investito risorse massicce in operazioni di influenza a favore dell’euroscettico Blocco Elettorale Patriottico, guidato dall’ex presidente Igor Dodon.

Le campagne del Cremlino in Moldova

L’ingerenza russa in Moldova non è una novità, ma gli osservatori sottolineano che questa volta la portata e la sofisticazione sono senza precedenti.

La strategia di Mosca combina il solito ricorso a falsi account – definiti dagli esperti “comportamento inautentico coordinato” (CBI) – con contenuti generati dall’intelligenza artificiale diffusi su TikTok, Instagram e Telegram.

“Il Cremlino sta spendendo centinaia di milioni di euro per comprare centinaia di migliaia di voti sulle due sponde del Nistru e all’estero”, ha avvertito Sandu.

A luglio, l’UE ha sanzionato sette individui e tre entità per “destabilizzare” la Moldova in vista del voto. Diversi erano legati all’oligarca latitante Ilan Shor, accusato di orchestrare reti di compravendita di voti in tutto il Paese.

Secondo uno studio di Alliance4Europe pubblicato giovedì (25 settembre), le autorità hanno rintracciato 39 milioni di dollari verso una rete legata a Shor volta a influenzare le elezioni. Shor, fuggito dopo le presidenziali dello scorso anno, finanzia anche presunte campagne di disinformazione automatizzate sui social.

Sandu e l’UE sotto tiro

Oltre alle interferenze economiche, la propaganda ha preso di mira direttamente Sandu. Secondo il monitoraggio dell’Osservatorio bulgaro-romeno dei media digitali, reti legate al Cremlino hanno descritto il suo governo come “autoritario, repressivo e illegittimo”, dipingendo la polizia moldava come persecutrice dei cittadini.

Anche le narrazioni anti-UE sono diffuse. Account automatizzati hanno diffuso falsità secondo cui truppe europee sarebbero state segretamente dispiegate in Moldova o che soldati moldavi verrebbero mandati a combattere in Ucraina.

“La portata della campagna significa che la Moldova sta affrontando un’operazione di interferenza straniera senza precedenti”, ha concluso il BROD in un recente rapporto.

La tecnologia cerca di contenere l’ondata

Le piattaforme social affermano di essere in allerta. TikTok ha creato un “Mission Control Centre” per monitorare i contenuti in coordinamento con le autorità moldave. Meta ha dichiarato di aver smantellato “diverse reti inautentiche” mirate agli utenti moldavi su Facebook e Instagram, investendo anche risorse significative nel monitoraggio della disinformazione.

“Abbiamo individuato e smantellato un certo numero di reti inautentiche che prendevano di mira i moldavi. Continuiamo a monitorare la situazione e siamo pronti a indagare su ulteriori attività che possano violare le nostre politiche”, ha dichiarato un portavoce di Meta in una nota inviata a Euractiv.

Gli esperti restano però scettici sulla capacità delle piattaforme di arginare il fenomeno.

Secondo Attila Biro, di Context Romania, la disinformazione sostenuta dal Cremlino è chiaramente uno sforzo coordinato che attraversa più piattaforme e richiede una risposta altrettanto coordinata. Telegram e X, però, non collaborano con società civile e gruppi di monitoraggio per il fact-checking. Biro ha riconosciuto che TikTok e Meta hanno introdotto alcune misure di salvaguardia, come avvisi sulle elezioni in Moldavia.

“Non è solo TikTok”, ha detto Biro. Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, “è altrettanto responsabile”, mentre “Telegram e X sono i peggiori”, poiché di fatto “non c’è nulla che fermi la manipolazione delle informazioni”.

Bruxelles può reagire?

La Commissione europea si è mossa per rafforzare le difese della Moldova. A giugno ha partecipato a un “test da stress” con Meta, Google, TikTok e Microsoft – insieme alla società civile e alle autorità moldave – per verificare l’efficacia delle contromisure contro i bot del Cremlino.

Ad agosto, le piattaforme firmatarie del Codice di condotta UE sulla disinformazione hanno iniziato a coordinarsi con fact-checker e ONG moldave.

Giovedì (25 settembre), un portavoce della Commissione ha dichiarato che funzionari europei sono presenti sul campo per garantire che le elezioni siano al tempo stesso “decisive per la Moldova e il suo futuro europeo” e “libere da qualsiasi interferenza straniera”.