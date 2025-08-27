Ministro degli Esteri della Moldova: “L’adesione all’UE entro il 2030 è realistica. Abbiamo un enorme sostegno dagli Stati membri”

La Repubblica di Moldova è aiutata nel processo di adesione all’UE da numerosi Stati membri, in particolare dalla Romania per gli aspetti più tecnici necessari per superare alcune difficoltà, afferma in un’intervista a Euractiv Romania il ministro degli Esteri moldavo Mihai Popșoi.

Alla domanda se il termine del 2030 per l’adesione di Chisinau all’Unione Europea sia troppo ottimistico, il ministro degli Esteri moldavo e vice primo ministro Mihai Popșoi ha dichiarato che la Moldavia beneficia di “un’enorme apertura” da parte di tutti i paesi membri, in primo luogo la Romania, ma anche i paesi baltici, la Polonia, la Germania e la Francia, che offrono competenze tecniche.

La scadenza è “realistica”, soprattutto perché lo screening (la fase di preparazione dei negoziati di adesione) è andato “abbastanza bene”.

La propaganda russa

Riguardo alle elezioni parlamentari del 28 settembre, il capo della diplomazia di Chișinău afferma, nell’intervista concessa in occasione della partecipazione alla riunione della diplomazia rumena a Bucarest, che le narrazioni della propaganda russa si sono intensificate prima delle elezioni cruciali per la Repubblica di Moldova, ma anche per i suoi vicini.

Le narrazioni della propaganda russa si sono intensificate sia a livello informativo che nel tentativo di minare la stabilità politica della Repubblica di Moldova, attraverso proteste pagate, l’organizzazione di movimenti di piazza che disturbano la quiete pubblica e “provocano le istituzioni statali a reagire in modo da creare destabilizzazione”.

“Riceviamo sostegno dall’UE”

Le istituzioni di Chișinău hanno la preparazione necessaria per non lasciarsi “attirare” in tali azioni, ma è complicato quando oligarchi latitanti che sono stati condannati in Repubblica Moldova a pesanti pene detentive, che sono soggetti a sanzioni internazionali, comprese quelle dell’Unione Europea, promettono pubblicamente migliaia di dollari ai cittadini per partecipare a tali proteste.

“Il fenomeno più complesso che si è intensificato nell’ultimo periodo è quello dei trasferimenti tramite criptovalute, ma la nostra capacità di monitorare e contrastare tali meccanismi è ancora in fase di sviluppo”, ha precisato Popșoi, aggiungendo che Chisinau riceve “un sostegno costante” dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti per aumentare la sua capacità di monitorare questi processi.

Le elezioni parlamentari di settembre decideranno il destino della Repubblica di Moldova per i prossimi decenni, e un’eventuale rivincita delle forze filo-russe riporterebbe il Paese “indietro di decenni” e “comprometterebbe il processo di integrazione europea”.

Un’eventuale vittoria delle forze filo-russe creerebbe “grandi difficoltà e problemi” anche alla Romania e all’Ucraina, ha avvertito Popșoi.