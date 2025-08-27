Lunedì 25 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Europa
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
EuropaMinistro degli Esteri della Moldova: “L’adesione all’UE entro il 2030 è realistica. Abbiamo un enorme sostegno dagli Stati membri”
27 ago 2025
Sebastian Rotaru, Alessia Peretti – Euractiv
Europa
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Europa
  4. Ministro degli Esteri della Moldova: “L’adesione all’UE entro il 2030 è realistica. Abbiamo un enorme sostegno dagli Stati membri”

Ministro degli Esteri della Moldova: “L’adesione all’UE entro il 2030 è realistica. Abbiamo un enorme sostegno dagli Stati membri”

Il ministro degli Esteri moldavo Popșoi ha sottolineato che la fase di screening dei negoziati è stata positiva e che la Moldova gode di un’“enorme apertura” a livello europeo.

epa12325710 (L-R) President of the Parliament of Moldova Igor Grosu, President of Moldova Maia Sandu, and Prime Minister of Moldova Dorin Recean attend a ceremony at the Maica Indurerata monument to mark the country's Independence Day, in Chisinau, Moldova, 27 August 2025. Moldova celebrates 34 years since the adoption of the Declaration of Independence from the Soviet Union. EPA/DUMITRU DORU

epa12325710 (L-R) President of the Parliament of Moldova Igor Grosu, President of Moldova Maia Sandu, and Prime Minister of Moldova Dorin Recean attend a ceremony at the Maica Indurerata monument to mark the country's Independence Day, in Chisinau, Moldova, 27 August 2025. Moldova celebrates 34 years since the adoption of the Declaration of Independence from the Soviet Union. EPA/DUMITRU DORU

La Repubblica di Moldova è aiutata nel processo di adesione all’UE da numerosi Stati membri, in particolare dalla Romania per gli aspetti più tecnici necessari per superare alcune difficoltà, afferma in un’intervista a Euractiv Romania il ministro degli Esteri moldavo Mihai Popșoi.

Alla domanda se il termine del 2030 per l’adesione di Chisinau all’Unione Europea sia troppo ottimistico, il ministro degli Esteri moldavo e vice primo ministro Mihai Popșoi ha dichiarato che la Moldavia beneficia di “un’enorme apertura” da parte di tutti i paesi membri, in primo luogo la Romania, ma anche i paesi baltici, la Polonia, la Germania e la Francia, che offrono competenze tecniche.

La scadenza è “realistica”, soprattutto perché lo screening (la fase di preparazione dei negoziati di adesione) è andato “abbastanza bene”.

La propaganda russa 

Riguardo alle elezioni parlamentari del 28 settembre, il capo della diplomazia di Chișinău afferma, nell’intervista concessa in occasione della partecipazione alla riunione della diplomazia rumena a Bucarest, che le narrazioni della propaganda russa si sono intensificate prima delle elezioni cruciali per la Repubblica di Moldova, ma anche per i suoi vicini.

Le narrazioni della propaganda russa si sono intensificate sia a livello informativo che nel tentativo di minare la stabilità politica della Repubblica di Moldova, attraverso proteste pagate, l’organizzazione di movimenti di piazza che disturbano la quiete pubblica e “provocano le istituzioni statali a reagire in modo da creare destabilizzazione”.

“Riceviamo sostegno dall’UE”

Le istituzioni di Chișinău hanno la preparazione necessaria per non lasciarsi “attirare” in tali azioni, ma è complicato quando oligarchi latitanti che sono stati condannati in Repubblica Moldova a pesanti pene detentive, che sono soggetti a sanzioni internazionali, comprese quelle dell’Unione Europea, promettono pubblicamente migliaia di dollari ai cittadini per partecipare a tali proteste.

“Il fenomeno più complesso che si è intensificato nell’ultimo periodo è quello dei trasferimenti tramite criptovalute, ma la nostra capacità di monitorare e contrastare tali meccanismi è ancora in fase di sviluppo”, ha precisato Popșoi, aggiungendo che Chisinau riceve “un sostegno costante” dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti per aumentare la sua capacità di monitorare questi processi.

Le elezioni parlamentari di settembre decideranno il destino della Repubblica di Moldova per i prossimi decenni, e un’eventuale rivincita delle forze filo-russe riporterebbe il Paese “indietro di decenni” e “comprometterebbe il processo di integrazione europea”.

Un’eventuale vittoria delle forze filo-russe creerebbe “grandi difficoltà e problemi” anche alla Romania e all’Ucraina, ha avvertito Popșoi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Euractiv