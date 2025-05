Bruxelles propone un “polo per la sicurezza marittima” per il Mar Nero

Roma, 29 maggio 2025 – Secondo l’esecutivo di Bruxelles, la nuova strategia rafforza la cooperazione con i Paesi del Mar Nero, includendo Ucraina, Repubblica di Moldavia, Georgia, Turchia, Armenia e Azerbaigian. L’iniziativa mira a rilanciare la cooperazione regionale su connettività, sicurezza e sviluppo sostenibile, rispondendo alle sfide poste dall’instabilità geopolitica e dalla guerra in Ucraina. Bruxelles ha voluto precisare inoltre lo stretto coordinamento con la Turchia, partner strategico dell’Ue, membro della Nato e da tempo Paese candidato all’ingresso nell’Unione, il cui processo però è in fase di stallo dal 2018.

L’UE ha proposto di convocare una riunione ministeriale con i partner del Mar Nero per avviare la fase operativa della strategia. Si tratta di un passaggio cruciale per dare concretezza al nuovo approccio strategico e dimostrare, ancora una volta, che l’Unione è determinata a giocare un ruolo di primo piano nella stabilità e nello sviluppo della regione.

“La sicurezza marittima nel Mar Nero è essenziale per tutti i settori di cooperazione nella regione, compresi l’economia blu, la pesca e le attività marittime, che non possono essere dissociati gli uni dagli altri”, si legge nel documento che è stato presentato in conferenza stampa a Bruxelles dall’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas, dai commissari Marta Kos (Allargamento e la politica di vicinato) e Jozef Síkela (Sviluppo).

Migliorare la sicurezza nella regione

Come ha ricordato in conferenza stampa dall’Alta rappresentante Kallas, il fulcro dell’impegno nell’area del Mar Nero da parte dell’UE “è il miglioramento della sicurezza nella regione”, in un contesto “in cui la Russia viola lo spazio aereo, attacca porti e rotte marittime, e dove sono presenti mine navali”.

In questa cornice, Kallas ha aggiunto: “La regione del Mar Nero riveste una grande importanza strategica per l’Unione Europea, perché costituisce un collegamento tra l’Asia Centrale e l’Europa. È importante per la sicurezza, il commercio e l’energia”.

“L’Ucraina e la Moldavia si stanno muovendo verso l’adesione all’Ue, e anche la Georgia, se torna sul percorso verso l’Ue. La Turchia è un partner vitale e un Paese candidato. Ma il potenziale della regione è rovinato dalla guerra della Russia contro l’Ucraina”.

“Le ricorrenti violazioni dello spazio aereo e gli attacchi ai porti e alle rotte di navigazione evidenziano questa realtà”.

L’Alta rappresentante ha sottolineato che il nuovo polo per la sicurezza – primo pilastro dei tre in cui è strutturata la proposta – mira a rafforzare le infrastrutture di trasporto per migliorare anche “la mobilità militare in modo che truppe e attrezzature possano essere dove servono, quando servono”. Inoltre, secondo Kallas, vi è anche “l’intenzione di potenziare il nostro impegno per contrastare le minacce ibride, di cui il Mar Nero è un obiettivo primario”.

A tal proposito, ha precisato: “Proponiamo adattamenti dei porti regionali, delle ferrovie, delle strade e degli aeroporti per gestire attrezzature militari pesanti. Queste migliorie aiuteranno a garantire che le truppe possano essere là dove sono necessarie, quando sono necessarie, e a far arrivare le attrezzature nella regione più velocemente. Tutto questo rafforza la deterrenza e supporta anche la Nato”.

Secondo Kallas, l’Hub potrà “anche monitorare eventuali accordi di pace tra Ucraina e Russia”. Tuttavia, al momento non vi è alcuna indicazione in merito alla posizione in cui sarà ubicato l’hub o ai Paesi che saranno coinvolti.

Il testo sottolinea che dovrebbe occuparsi di questioni quali “la consapevolezza della situazione marittima, il monitoraggio in tempo reale dallo spazio ai fondali marini e l’allerta precoce di potenziali minacce e attività dannose”. Il polo si concentrerà su settori quali cavi sottomarini, installazioni offshore e operazioni nel settore del gas e dell’energia eolica al largo delle coste rumene e bulgare.

Kallas ha inoltre indicato che “Programmi UE come il fondo per la pesca marittima e quello per l’agricoltura possono aiutare a mappare la minaccia rappresentata dalle mine” e ha ricordato che “la sicurezza del Mar Nero è vitale anche per la sicurezza europea”.

Infine, sul fronte della resilienza cibernetica, ha annunciato: “L’Unione Europea mira a rafforzare la cooperazione per combattere gli attacchi informatici, la disinformazione e altre azioni ostili. Investiremo nell’intelligenza artificiale per combattere la disinformazione. Promuoveremo l’alfabetizzazione mediatica e miglioreremo i fact checker e le reti”.

Crescita sostenibile e prosperità

Nella proposta, la Commissione UE ricorda che diversi Paesi della regione del Mar Nero hanno scelto di proseguire il percorso verso l’adesione all’UE o di un maggiore allineamento con essa”.

In questo contesto, la nuova strategia, definita come una “risposta strutturata e lungimirante”, si articola su tre pilastri fondamentali: sicurezza e resilienza; crescita sostenibile e prosperità; tutela ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici.

Nel quadro della nuova strategia, l’UE ha annunciato tre iniziative chiave per ciascuno dei tre pilastri. Oltre al già citato “hub per la sicurezza marittima del Mar Nero”, la proposta prevede di lanciare un’agenda per la connettività. Allineata alle reti transeuropee, l’agenda promuoverà nuovi corridoi di trasporto, energetici e digitali. L’obiettivo è trasformare il Mar Nero in un crocevia strategico tra Europa e Asia centrale, “stimolando la crescita economica e la competitività”.

Su questo punto, la commissaria Marta Kos ha dichiarato: “Stiamo rispondendo alle sfide geopolitiche che viviamo oggi, vediamo un mondo in cui le dipendenze vengono trasformate in armi. Vediamo un mondo in cui abbiamo bisogno di diversificare l’energia, i trasporti e anche i collegamenti digitali, e il Mar Nero è il ponte verso il Caucaso meridionale e l’Asia centrale. È un’arteria vitale per noi in termini di commercio, flussi energetici ed esportazioni alimentari, nonché per la sua stabilità, fondamentale anche per la nostra sicurezza”.

Kos ha aggiunto: “Svilupperemo nuovi corridoi energetici, collegamenti di trasporto e infrastrutture digitali per il Caucaso e l’Asia centrale, insieme ai nostri partner della regione del Mar Nero. I nostri partner dell’Asia centrale lo desiderano tanto quanto noi. I Paesi ora cercano la cooperazione con partner affidabili e prevedibili come l’UE. Noi europei lo siamo, e tali partnership ci renderanno collettivamente più sicuri e creeranno opportunità commerciali per tutti. Questo ci aiuterà a diversificare rispetto alla Russia, a ridurre i rischi dei nostri sistemi energetici e a sbloccare nuove opportunità di investimento per l’implementazione di tecnologie pulite”.

La terza iniziativa è invece dedicata allo sviluppo dell’economia blu e del contrasto ai cambiamenti climatici. In base alla proposta saranno potenziate le capacità delle comunità costiere per affrontare i danni ambientali causati dalla guerra e cogliere le opportunità di una crescita sostenibile.

A questo proposito, Kos ha osservato: “Rafforzeremo anche la preparazione delle comunità costiere e dei settori dell’economia blu. Ciò consentirà ai Paesi del Mar Nero di affrontare i danni ambientali causati dalla guerra”.

Secondo la Commissione, la strategia “riunirà tutti gli strumenti e le politiche pertinenti dell’UE, mobilizzando investimenti in linea con la strategia Global Gateway e in uno spirito di Team Europe”, ovvero la collaborazione tra istituzioni UE, Stati membri e istituzioni finanziarie europee.

“Grazie alla sua posizione unica di ponte tra Europa, Caucaso meridionale, Asia centrale e Mediterraneo orientale, il Mar Nero può fungere da pilastro di stabilità, sviluppo sostenibile e connettività”, si legge nel documento. Il piano dell’UE promuove un sistema di corridoi che collegheranno il Mar Nero al Baltico e al Mediterraneo, in sinergia con il Partenariato Orientale e il processo di allargamento.

La strategia è parte di un pacchetto più ampio di iniziative adottate recentemente, tra cui ProtectEU, il Libro bianco sulla difesa, il nuovo piano d’azione per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini e lo Scudo europeo per la democrazia. L’invasione russa dell’Ucraina ha portato, secondo Bruxelles, “il livello di sicurezza regionale e globale al punto più basso dalla Guerra Fredda”, rendendo urgente un rafforzamento della resilienza europea.