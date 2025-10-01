Manfred Weber: “Più coraggio per l’Europa, avanti insieme su difesa e sicurezza. Sulle questioni decisive va superata l’unanimità”

Roma – “L’Unione europea ha bisogno di un’altra generazione di De Gasperi, Schuman, Adenauer, di leadership che siano coraggiose come loro, per portare avanti le scelte necessarie per un’Europa che abbia una comune politica estera, di difesa, di sicurezza, che parli al mondo con una sola voce. Dobbiamo convincere le nostre società che davvero la via europea è la sola possibile per tenere vivo il nostro stile di vita”. È netto e diretto l’avviso ai naviganti che lancia Manfred Weber, il presidente del Partito popolare europeo, uno dei più influenti politici tedeschi e continentali.

Presidente Weber, nel presente dobbiamo fare i conti con le provocazioni russe (si pensi ai droni o ai cyber attacchi): l’Europa è pronta a reagire?

“Sì, l’Europa è pronta a reagire. Quando sono arrivati i droni russi, c’erano soldati olandesi e italiani, insieme con unità polacche, a fermarli. La logica di Putin è metterci alla prova ogni giorno, è testarci, non soltanto nelle nostre capacità militari ma nella tenuta delle nostre società. Ma siamo pronti a difenderci e non siamo spaventati da questo tipo di attacchi. Dobbiamo essere consapevoli della sfida. E in questo momento l’unità europea è la risposta-chiave”.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani con Ursula von der Leyen e Manfred Weber

Le ambiguità di Donald Trump non ci obbligano a costruire un’Europa non solo unita ma anche autonoma nella difesa?

“In questo momento storico è importante ristabilire una forte e solida cooperazione tra gli Stati Uniti e l’Europa. In questo senso le ultime settimane sono state molto promettenti perché abbiamo visto la dichiarazione chiara di Trump sull’Ucraina e l’impegno di tutti gli esponenti dell’amministrazione Usa sull’importanza della Nato. E in questo contesto voglio ringraziare soprattutto il governo italiano perché i contatti tra il ministro Tajani e il segretario di Stato Mark Rubio sono fondamentali come lo sono quelli tra Giorgia Meloni e Trump. Nel lungo periodo, invece, la prospettiva è differente”.

Come cambia? In che senso?

“Nel lungo termine è chiaro che gli americani non finanzieranno più la nostra sicurezza in Europa: 340 milioni di americani non possono finanziare la sicurezza di 450 milioni di europei. Dobbiamo proteggerci, investire nel nostro pilastro europeo di difesa. Il mio messaggio è che dobbiamo iniziare ora a costruire il pilastro europeo della nostra difesa”.

Sul tavolo c’è il piano di riarmo che, però, viene da molti considerato come la somma di tanti piani nazionali più che un investimento per arrivare a una difesa comune.

“Credo nel progetto a lungo termine di un esercito europeo – il sogno di Alcide De Gasperi. Sono convinto che bisognerà arrivarci. Ma per arrivarci servono dei passi concreti. Il primo passo è che sarebbe molto meno costoso comprare i nostri sistemi di arma insieme e fare innovazione insieme. Ora abbiamo 17 diversi tipi di carri armati, gli americani uno: si capisce la differenza. Due terzi della nostra spesa militare non producono sicurezza, perché abbiamo 27 sistemi di difesa nazionali invece di uno europeo. I cittadini lo hanno capito: secondo i sondaggi, due terzi degli europei vorrebbero una difesa europea e che l’Unione europea parlasse con una sola voce nel mondo. E in questo mercato europeo, in Europa è ora che si torni a costruire insieme. L’Italia, con la sua forte industria della difesa, potrebbe avere un vantaggio notevole”.

E gli altri passi quali sono?

“Dobbiamo avere progetti comuni europei. Pensiamo a un sistema europeo di difesa missilistica a Est. Ci serve una brigata europea di difesa cyber. Abbiamo anche bisogno di un sistema di sorveglianza satellitare. Sono tre progetti concreti da finanziare subito insieme. Le persone capiscono immediatamente che farlo insieme è un valore aggiunto europeo: costa meno, è meglio; solo insieme possiamo permetterci investimenti di questo tipo. Questi progetti servono anche a far vedere ai cittadini che la difesa comune produce risultati visibili”.

Ritiene che sia arrivato il momento per un salto di qualità nella governance dell’Unione? Che sia necessario superare il principio dell’unanimità?

“Mi sento molto motivato dalle mie conversazioni con il mio amico Antonio Tajani, perché, da ministro degli Esteri di un Paese importante come l’Italia, conosce bene gli ostacoli e i problemi nel dare una voce unica all’Europa. Su molte questioni non c’è una posizione strategica unitaria. A nessuno interessa la “posizione europea” se ne abbiamo 27. È la realtà. Su molte questioni – Cina, Medio Oriente, Gaza – siamo divisi e non c’è una posizione europea univoca. Se esistono 27 posizioni, non esiste una voce europea che il mondo ascolti. Ecco perché ritengo sia il momento di superare l’unanimità e passare al voto a maggioranza qualificata sulle questioni di politica estera”.

Come compiere questo salto?

“Chi vuole andare avanti deve farlo ora. E per farlo non possiamo aspettare il più lento: che sia l’Ungheria, la Slovacchia o chi vuole bloccare. Serve gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sono certo che alcuni Stati membri sono pronti. E molti altri Paesi seguiranno se c’è leadership”.

È una possibilità da portare avanti anche a breve termine?

“Dipende dalle leadership europee. Abbiamo bisogno di un’altra generazione di De Gasperi, Adenauer, Schuman. Serve leadership in Europa. Molti la attendono. Spetta a noi, alla generazione oggi alla guida, avere il coraggio di compiere i passi necessari”.

In Europa, l’opinione pubblica è solidale con le ragioni dei palestinesi. I vertici europei più cauti. Come vi ponete rispetto al riconoscimento dello Stato palestinese?

“Non possiamo dimenticare che ci sono ancora ostaggi nelle mani dei terroristi. Sul riconoscimento dello Stato di Palestina gli Stati membri sono divisi: siamo nel mezzo di un processo di discussione. La questione fondamentale, per me, è che la finestra di opportunità per la soluzione a due Stati si sta chiudendo. Perciò il primo messaggio è chiedere ai nostri amici israeliani – per insediamenti e operazioni a Gaza – di mantenere aperte le opzioni e tenere in vita la soluzione dei due Stati”.

Passando al Green Deal, a che punto siamo sul fronte del suo superamento?

“Noi popolari non siamo mai per l’aut-aut: si tratta di trovare un buon compromesso. Quest’estate abbiamo avuto incendi senza precedenti in Spagna, Portogallo e Grecia; dobbiamo occuparcene. Il nostro approccio è sempre stato pragmatico e tecnologicamente neutrale: lasciare spazio all’innovazione e ai mercati. Noi siamo per un Green Deal a misura di industria. Una questione chiave ora è mantenere in vita il motore a combustione nel settore auto e consentirne l’uso nei mercati europei. Serve una soluzione pragmatica e tecnologicamente neutrale, e prometto che riporteremo indietro il motore a combustione. È stato un grande errore della sinistra vietare tecnologie: sta distruggendo molti posti di lavoro nell’automotive. Dobbiamo rimediare a questo errore fatto da un maggioranza di sinistra”.

Come valuta il posizionamento dell’Italia e del governo Meloni in Europa?

“Guardo agli altri Paesi: in Francia c’è una situazione politica molto difficile, instabile; in Spagna una frattura profonda tra sinistra e destra; in Germania l’AfD è sopra il 25%; in Polonia lo scontro politico spacca persino le famiglie. L’Italia, grazie al ruolo cruciale di Forza Italia come forza mediatrice, ha un governo stabile, un dibattito vivace e buoni tassi di crescita: economicamente va piuttosto bene. L’Italia può essere orgogliosa di questo messaggio di stabilità. A livello europeo l’Italia sta risolvendo problemi. Per esempio, l’accordo sulle migrazioni con la Tunisia – insieme all’Ue – ha ridotto il numero degli arrivi sulle nostre coste. Questo approccio, insieme con l’Europa, porta soluzioni”.

Quale è il ruolo di Tajani nel Ppe e in Europa?

“Il ruolo di Antonio Tajani è il tipo di leadership di cui abbiamo bisogno in questo periodo storico. Non soltanto sulle questioni di politica estera e difesa come ho già accennato. Ricordo che nel congresso di Valencia, dove è stato rieletto vicepresidente, Tajani ha rilanciato il dibattito sulla crescita economica, sulla necessità della base industriale dell’Europa e ha posto il tema delle nostre radici cristiane”.

Un’ultima cosa: come voterete sull’immunità per Ilaria Salis?

“La questione verrà trattata sulla base degli aspetti legali, non politici. E su quelli il Parlamento europeo deciderà”.