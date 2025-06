Groenlandia, Macron bacchetta Trump: “Le frontiere non sono negoziabili”

Roma, 16 giugno 2025 – Parlando con i giornalisti al suo arrivo a Nuuk, capitale della Groenlandia, nel primo pomeriggio di domenica scorsa, il presidente Macron ha condannato le affermazioni perentorie del presidente Trump sulla volontà di prendere il controllo dell’isola al solo scopo di sfruttarne le risorse minerarie e la posizione geografica a favore degli interessi strategici degli USA, aggiungendo che simili azioni “non sono cose che fanno gli alleati”.

Il capo dell’Eliseo ha dichiarato che lo scopo della visita era quello di ribadire “la solidarietà della Francia e dell’Unione europea” nei confronti della “sovranità e integrità territoriale” della Groenlandia.

Ad accoglierlo c’erano la premier danese Mette Frederiksen, il primo ministro del territorio semi-autonomo della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e decine di groenlandesi con le bandiere rosse e bianche del territorio.

Quella di Macron è stata la prima visita ufficiale di un capo di Stato straniero sull’isola dopo le dichiarazioni di Trump sull’annessione, rilasciate all’inizio dell’anno, e rappresenta “di per sé un segnale, richiesto dalle autorità danesi e groenlandesi”, aveva fatto sapere l’Eliseo prima della partenza. Si è trattato anche della prima visita di un presidente francese in Groenlandia.

Oltre a visitare un ghiacciaio e salire a bordo di una fregata danese, Macron ha discusso di sicurezza artica, energia e sviluppo economico con i suoi omologhi danese e groenlandese. Una visita prevista a una centrale idroelettrica è stata cancellata.

Macron ha inoltre dichiarato che l’Unione europea intende “accelerare l’attuazione” di un partenariato con la Groenlandia sui minerali, inclusi metalli “strategici”.

Il “partenariato strategico” firmato nel 2023 “deve consentirci di sviluppare filiere sostenibili nel settore delle materie prime strategiche”, ha detto Macron alla stampa. L’UE ha identificato 25 minerali come materie prime critiche, tra cui le terre rare e la grafite, presenti in Groenlandia.

“Le frontiere della Groenlandia non sono negoziabili”

In conferenza stampa, Macron ha affermato che la Groenlandia non può essere né comprata né annessa con la forza, lanciando “un messaggio di sostegno alla vostra integrità territoriale e all’inviolabilità delle vostre frontiere, che non sono negoziabili”.

All’inizio dell’anno, Trump aveva sollevato polemiche rifiutandosi di escludere l’uso della forza in un’eventuale operazione per il controllo della Groenlandia. Il territorio, strategicamente situato tra l’Atlantico e l’Artico, è ricco di minerali rari – risorse che Trump ritiene essenziali di fronte alla crescente attività russa e cinese nella regione artica.

Le tensioni si sono ulteriormente aggravate dopo la visita, fortemente ridimensionata, del vicepresidente statunitense JD Vance, che ha criticato le autorità danesi durante un sopralluogo a una base militare americana sull’isola, affermando che “non hanno fatto un buon lavoro per il popolo groenlandese”.

Nel mese di maggio, i servizi di intelligence statunitensi hanno iniziato a monitorare il movimento indipendentista groenlandese e a individuare figure pro-americane, un passo concreto verso un possibile controllo dell’isola.

A inizio giugno, il Parlamento francese ha approvato, sebbene di stretta misura, una risoluzione che prevede la possibilità di garantire il sostegno militare alla Danimarca per contrastare le ambizioni espansionistiche di Washington.