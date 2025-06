Lo strano caso della lobby dei dissidenti iraniani al Parlamento europeo

I lobbisti più presenti al Parlamento europeo non sono i costruttori tedeschi di automobili né i colossi della chimica, ma un gruppo di iraniani chiamato Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI). L’organizzazione contribuì a rovesciare lo Scià filo-americano Mohammad Reza Pahlavi nel 1979, ma furono sconfitti dai Mullah nella successiva lotta per il potere.

I loro rappresentanti sono una presenza fissa nei caffè del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo, e incontrano regolarmente eurodeputati, molti dei quali li sostengono politicamente.

Ora, mentre Israele e Iran sono in guerra, gli anni trascorsi dal CNRI a fare lobbying sugli europarlamentari stanno dando i loro frutti. Questa settimana, a Strasburgo, hanno riunito importanti esponenti politici in diversi eventi affollatissimi per sostenere la propria candidatura a guidare l’Iran verso una nuova direzione.

Maryam Rajavi, storica presidente del movimento, ha invocato un cambio di regime in una sala gremita di eurodeputati dei gruppi Renew, PPE ed ECR. “L’unica soluzione a questo conflitto è il rovesciamento del regime da parte del popolo iraniano e della resistenza iraniana”, ha dichiarato Rajavi davanti a una platea che includeva l’ex premier belga Guy Verhofstadt e l’ex Taoiseach irlandese Enda Kenny. Ha chiesto elezioni libere e trasparenti e la trasformazione dell’Iran in una repubblica democratica – una linea che ha fatto presa sul pubblico europeo.

Ma il conflitto in corso promette anche di accendere i riflettori sull’attività del gruppo a Bruxelles, dove il CNRI è registrato come lobbista con una spesa dichiarata inferiore ai 10.000 euro annui, la maggior parte della quale – sostengono – è coperta da volontari.

Il regime iraniano li considera terroristi, e anche in Occidente non tutti credono alle loro parole. Il braccio armato del gruppo, i Mojahedin del Popolo (MEK), è stato inserito nelle liste terroristiche del Regno Unito fino al 2008, dell’UE fino al 2009 e degli Stati Uniti fino al 2012. Il CNRI sostiene che l’inserimento sia stato il frutto della volontà occidentale di compiacere Teheran e nega ogni accusa di terrorismo.

Negli anni, hanno stretto forti legami con il Partito Repubblicano statunitense e, secondo alcune fonti, avrebbero anche stabilito contatti finanziari con il partito spagnolo di estrema destra Vox, tramite l’ex eurodeputato PPE e cofondatore di Vox Alejo Vidal-Quadras.

Il MEK ha combattuto al fianco dell’esercito di Saddam Hussein contro l’Iran negli anni ’80, ed è accusato di aver compiuto attentati terroristici in patria. Il movimento nega ogni coinvolgimento nella violenza e sostiene di essere finanziato esclusivamente da iraniani, inclusi quelli che dall’interno del Paese rischiano la vita per sostenere la resistenza.

Il nemico del mio nemico non è sempre mio amico

Tuttavia, alcuni eurodeputati esprimono forti riserve. La centrista francese Nathalie Loiseau chiede da anni che il CNRI venga escluso dal Parlamento, accusandolo di usare “pratiche opache” per accedere agli eurodeputati.

“Poiché si oppongono al detestabile regime di Teheran, vengono accolti a braccia aperte a Strasburgo e Bruxelles”, ha dichiarato Loiseau a Euractiv questa settimana. “Ma il nemico del mio nemico non è sempre mio amico”.

Anche l’eurodeputata svedese Abir Al-Sahlani, centrista, ha chiesto che il gruppo venga bandito dalle sedi dell’UE: “È una milizia fondata su valori antidemocratici”, ha detto a Euractiv, descrivendo il loro consenso in Iran come “marginale, nella migliore delle ipotesi”.

La loro macchina organizzativa a Bruxelles è potente, ma con il regime iraniano vacillante sotto le bombe israeliane, le rivendicazioni del CNRI di avere un’influenza reale in patria potrebbero presto essere messe alla prova.

Intanto, secondo quanto riferito da Reuters, i ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito incontreranno venerdì il loro omologo iraniano, Abbas Araghchi a Ginevra per un nuovo round di negoziati sul nucleare. Parteciperà anche l’alta rappresentante per gli Affari esteri dell’UE, Kaja Kallas.

Una fonte diplomatica tedesca ha affermato che i colloqui sono coordinati con gli Stati Uniti e mirano a ottenere da Teheran garanzie sull’uso esclusivamente civile del suo programma nucleare.