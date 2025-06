L’euro digitale: tutto quello che avreste sempre voluto sapere ma non avete mai osato chiedere

Per chi non ha familiarità con il concetto, l’euro digitale può suscitare grande perplessità o indifferenza. L’euro digitale non è semplicemente qualsiasi euro che non sia contante fisico? E, se è così, non usiamo già euro digitali ogni volta che utilizziamo la nostra carta di credito?

In realtà, la risposta a entrambe le domande è “no”. L’euro digitale non esiste ancora e contrariamente alla vulgata non è semplicemente qualsiasi euro che non abbia la forma di monete.

Molti funzionari europei, tuttavia, vorrebbero che esistesse. Infatti, l’argomento è oggetto di un dibattito sempre più urgente e frequente tra i responsabili politici dell’UE. I ministri delle finanze dell’Eurozona ne discuteranno giovedì a Lussemburgo, mentre i deputati europei ne hanno discusso mercoledì a Strasburgo.

Inoltre, la Banca centrale europea (BCE) è attualmente a soli tre mesi dal completamento di una “fase preparatoria” di due anni in vista del potenziale lancio dell’euro digitale tra qualche anno.

Ma cos’è l’euro digitale? Perché se ne discute così tanto? Ed è davvero una buona idea?

Il concetto di base

Sebbene le caratteristiche precise dell’euro digitale rimangano indefinite, l’idea centrale è quella di avere un metodo di pagamento digitale il più possibile simile al contante. In particolare, l’euro digitale, come il contante, sarebbe emesso e garantito interamente dalla BCE. Ciò contrasta con il denaro “digitale” presente nel conto della vostra banca commerciale o nel vostro conto in criptovaluta. Se la vostra banca fallisse, potreste perdere tutti i vostri risparmi superiori a 100.000 euro. La BCE assicura i depositi fino a 100.000 euro.

“L’euro digitale è ‘contante digitale’, nel senso che sarà sempre onorato dalla BCE”, ha affermato Maria Demertzis, che dirige il Centro per la strategia economica e finanziaria per l’Europa presso il think tank The Conference Board. “Questo non è sempre vero per altri tipi di moneta ‘digitale’”.

Inoltre, come per il contante, tutti i cittadini e i residenti europei avrebbero teoricamente accesso all’euro digitale, comprese le persone che, a causa della loro storia creditizia o lavorativa, non possono aprire un normale conto bancario.

Le persone potrebbero anche spendere il denaro nel loro “portafoglio digitale” per qualsiasi cosa si possa acquistare con il contante, dal caffè ai biglietti del cinema, tramite il loro smartphone, tablet o orologio. Contrariamente a quanto sostengono i teorici della cospirazione di destra, l’euro digitale non sostituirebbe il contante come forma di pagamento.

“L’intenzione è quella di avere qualcosa che si aggiunga alla gamma di opzioni di pagamento”, ha affermato Nicolas Véron, senior fellow presso Bruegel e il Peterson Institute for International Economics. “Non sarebbe obbligatorio”.

Perché si dice che ne abbiamo bisogno?

Per due motivi principali. In primo luogo, il calo dell’uso del contante. Secondo ING, una banca olandese, la percentuale di transazioni in negozio effettuate in contanti nell’eurozona è scesa dal 79% al 52% tra il 2016 e il 2024, mentre la quota dei pagamenti con carta è aumentata dal 19% al 39%.

Secondo la BCE, l’abbandono del contante potrebbe aumentare l’instabilità finanziaria, poiché le monete e le banconote perdono il loro ruolo di “ancora monetaria” dell’area della moneta unica.

“L’argomento originale della BCE è che stiamo entrando in un mondo digitale”, ha affermato Demertzis. “Pertanto, sostengono, abbiamo bisogno di un equivalente digitale a cui ricorrere quando ci troviamo in difficoltà. In passato, ricorrevamo al contante. A cosa ricorriamo in un mondo digitale?”.

La seconda argomentazione a favore dell’euro digitale, sempre più diffusa, è di natura geopolitica.

Le transazioni di pagamento digitali nell’eurozona sono dominate da fornitori con sede negli Stati Uniti, in particolare Visa e Mastercard. L’euro digitale, invece, utilizzerebbe l’infrastruttura di pagamento europea, riducendo così la dipendenza dell’UE dal suo partner transatlantico sempre meno affidabile.

“Penso che la motivazione geopolitica sia quella più evidente in questo momento”, ha affermato Véron. “Due anni fa non era così, ma negli ultimi dodici mesi è diventato sempre più chiaro”.

Quali sono gli ostacoli?

Ce ne sono due. Il primo è la privacy. Soprattutto, molti sostengono che i pagamenti in euro digitale non proteggeranno l’anonimato dei cittadini in modo efficace come le normali transazioni in contanti.

Per rispondere a queste preoccupazioni, la BCE ha proposto servizi in euro digitale “online” e “offline”. La versione offline, sostiene, “offrirebbe agli utenti un livello di privacy simile a quello del contante”. Alcuni funzionari e analisti hanno anche suggerito un sistema “scalabile”, in base al quale agli utenti viene garantito un maggiore anonimato per le transazioni di importo inferiore.

La seconda preoccupazione, probabilmente più grave, è il potenziale rischio per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro.

In particolare, alcuni temono che il trasferimento di denaro dai conti di risparmio dei cittadini ai loro portafogli digitali possa causare una fuga di capitali dalle banche. Ciò potrebbe compromettere la capacità delle banche di erogare prestiti o, nel peggiore dei casi, renderle insolventi.

In risposta, la BCE ha proposto di fissare un limite massimo di 3.000 euro per il portafoglio digitale: una cifra sufficientemente alta da invogliare le persone a utilizzare l’euro digitale, ma sufficientemente bassa da limitare eventuali danni al sistema finanziario.

I funzionari della BCE sostengono inoltre che il rischio di perdite bancarie sarebbe ulteriormente ridotto dal fatto che l’euro digitale, a differenza dei depositi a risparmio ma analogamente al contante, non genererebbe alcun rendimento.

Il cosiddetto meccanismo “reverse waterfall”, in base al quale i pagamenti con portafoglio digitale superiori al limite di detenzione di 3.000 euro verrebbero automaticamente prelevati dai conti bancari dei cittadini, scoraggerebbe ulteriormente l’uso diffuso dell’euro digitale, sostengono.

“La combinazione del reverse waterfall, del limite di detenzione e dell’assenza di remunerazione ridurrà fortemente gli incentivi a conservare denaro in un portafoglio in euro digitale”, hanno scritto i funzionari della BCE lo scorso anno.

Gli analisti sono ampiamente divisi sull’efficacia di tali misure. Alcuni sostengono anche che vi sia una profonda tensione tra il desiderio della BCE di lanciare l’euro digitale e il contemporaneo scoraggiamento della sua adozione.

Véron, tuttavia, ha osservato che le preoccupazioni geopolitiche potrebbero giustificare l’introduzione dell’euro digitale, anche se la sua diffusione rimane limitata.

“Se si considera l’euro digitale come una sorta di ruota di scorta geopolitica, qualcosa che potrebbe essere utile in alcuni scenari, ma non in uno scenario di base, non è chiaro che si tratti di un fallimento, anche se non ha molta utilità nello scenario di base”, ha affermato.