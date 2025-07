Le regioni europee temono la perdita dei fondi per la coesione

Le autorità regionali stanno per perdere il controllo su miliardi di fondi europei. La Commissione europea è, infatti, in procinto di smantellare le procedure in vigore da decenni che conferivano loro un ruolo diretto nella definizione delle modalità di spesa dei fondi di coesione.

Mercoledì, 16 luglio, l’esecutivo UE svelerà la proposta per una radicale revisione della politica di coesione da oltre 300 miliardi di euro - quasi un terzo dell'intero bilancio UE - originariamente concepita per aiutare le regioni più povere a recuperare il gap con quelle più ricche.

“Dietro il fumo della semplificazione e dell'efficienza, emergerà una ‘grande brutta legge’”, ha avvertito Kata Tüttő, presidente dell'organismo di rappresentanza regionale dell'UE, all'inizio di luglio.

Secondo una bozza di legge visionata da Euractiv.com, la politica sarà riformata in quattro modi che “offuscano sempre più i suoi principi fondamentali”, ha detto martedì ai giornalisti Sabrina Repp, eurodeputata tedesca dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D).

Cosa potrebbe cambiare

Le autorità regionali, attualmente autorizzate a negoziare direttamente con Bruxelles, sarebbero di fatto escluse dal processo decisionale. Le regioni dovrebbero invece presentare i progetti alle rispettive capitali nazionali.

Anziché distribuire i fondi alle 244 regioni dell'UE in base al loro ritardo rispetto alla media del blocco, i fondi di recupero saranno assegnati ai Paesi in base al loro PIL medio.

Le regioni dell'Italia meridionale, ad esempio, sono economicamente più povere rispetto a quelle settentrionali, ma riceverebbero meno fondi in base alle nuove regole a causa del PIL complessivo dell'Italia.

Una revisione dei fondi effettuata ad aprile ha introdotto una serie di nuove priorità: difesa, alloggi a prezzi accessibili, resilienza idrica, energia e paesi e città dei confini orientali, tutte in competizione con l'obiettivo originario di rilanciare le regioni in ritardo di sviluppo.

La revisione ha anche sottolineato la necessità di smettere di sostenere solo le piccole e medie imprese (PMI) a scapito delle grandi imprese. “Con la torta che rimane delle stesse dimensioni, le grandi imprese ne trarranno vantaggio a scapito delle PMI”, ha affermato una fonte del Parlamento, parlando con franchezza e definendo la mossa un cambiamento importante. Le grandi imprese sono più competitive, secondo il pensiero della Commissione.

“Questa revisione intermedia ha segnato l'inizio di una ristrutturazione fondamentale della politica di coesione”, ha spiegato Repp.

Una coalizione di grandi aziende e città che sostengono la politica, riunite sotto la bandiera della “Cohesion Alliance”, sta già guardando al 2026, non essendo riuscita a scongiurare la proposta di mercoledì che un membro ha descritto come “il giorno del giudizio”.

“Siamo mobilitati per lottare per una forte politica di coesione dopo il 2027”, si legge in un'e-mail vista da Euractiv.com indirizzata ai “sostenitori della coesione” di tutta Europa.

I problemi della politica di coesione

Non tutti dovrebbero piangere il possibile smantellamento della politica di coesione. I tedeschi, che contribuiscono in misura maggiore al bilancio settennale dell'UE, considerano da tempo inevitabile una revisione.

Allo stato attuale, la politica “è chiaramente sovvenzionata in modo eccessivo e inefficace in molte regioni beneficiarie con istituzioni deboli, come l'Europa meridionale”, ha affermato Friedrich Heinemann, analista del Centro europeo di ricerca economica (ZEW).

Per Heinemann, la premessa stessa della politica è errata. “La promessa dell'UE di recuperare il ritardo si basa principalmente sul mercato unico”, ha spiegato, suggerendo che i guadagni economici dell'Europa orientale non sono stati determinati dai trasferimenti di coesione, ma dall'integrazione “competitiva” nel mercato interno del blocco.

Uno studio del 2023 mostra inoltre che, sebbene i fondi di coesione stimolino la crescita, la maggior parte del denaro va ai ricchi delle regioni povere, ampliando il divario di disuguaglianza.

Thomas Schwab, ricercatore presso la fondazione Bertelsmann, teme che la proposta della Commissione, che “si concentra solo sulle regioni più ricche”, inevitabilmente “indebolisca il nucleo dell'idea europea”.

“Ciò che attualmente viene presentato come ‘flessibilizzazione’ spesso significa in pratica un indebolimento e quindi un indebolimento di questo pilastro essenziale dell'UE”.