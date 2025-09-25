Le istituzioni europee spingono per rafforzare la sicurezza europea

Roma, 25 settebre 2025 – La Commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo (ITRE) ha approvato delle misure per aumentare i finanziamenti per gli investimenti nel settore della difesa. Una spinta che arriva in un momento di crescente attenzione al tema: nei giorni scorsi, a seguito delle ripetute incursioni russe nello spazio aereo europeo, anche il Comitato delle Regioni ha attivato il proprio Gruppo di lavoro sulla difesa, pensato come piattaforma di cooperazione interistituzionale per integrare la prospettiva regionale e locale nelle politiche comuni di sicurezza.

Per quanto riguarda le misure approvate dalla commissione ITRE, la proposta prevede modifiche ai principali programmi europei in materia di difesa e sicurezza per ampliarne la portata e le competenze, senza però ampliare il bilancio europeo o introdurre nuovi fondi.

La volontà è quella di dare seguito alle indicazioni contenute nel Libro bianco sulla difesa (White paper for European Defence Readiness 2030), pubblicato a marzo e firmato dalla Commissione europea e dall’Alta Rappresentante, “la sicurezza e la difesa sono ora la principale preoccupazione dei cittadini dell’UE” ha detto il relatore lettone Rihard Kols (ECR), aggiungendo che “è tempo di agire, avviare rapidamente i negoziati e portare risultati”.

Il progetto di legge è stato approvato martedì 23 settembre dalla Commissione ITRE adottato con 63 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni. Gli eurodeputati hanno inoltre votato per aprire i negoziati con il Consiglio con 64 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astensioni. La plenaria del Parlamento europeo dovrà essere informata della decisione prima che possano iniziare i negoziati con il Consiglio dell’Unione europea.

Tra le novità proposte c’è l’ampliamento della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), che includerà le “tecnologie per la difesa e la sicurezza” come nuovo settore strategico, estendendo il campo anche alla resilienza civile, dalla protezione delle infrastrutture critiche alla gestione delle emergenze, fino alla sicurezza delle elezioni.

Per quanto riguarda Horizon Europe, il programma dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione, si prevede la possibilità di finanziare anche progetti civili con possibili applicazioni militari, i cosiddetti progetti “dual use”. Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti erogati dal Fondo europeo per la Difesa, questi potranno arrivare a coprire fino il 100% dei costi delle piccole e medie imprese innovative.

“Questo voto è un segnale chiaro e unitario” ha commentato Kols (ECR), “l’Europa deve agire rapidamente e con decisione per rafforzare la sua base industriale di difesa, razionalizzare la cooperazione transfrontaliera e adattare i nostri programmi chiave dell’UE per servire i nostri obiettivi strategici”.

Il pacchetto di misure del Parlamento europeo tocca anche programma Europa Digitale che sarà chiamato a sostenere la creazione di “fabbriche di intelligenza artificiale” per applicazioni di difesa, rafforzando così le capacità dell’Unione nel contrasto alle minacce ibride e informatiche.

Sul fronte delle infrastrutture, l’UE investirà in corridoi di mobilità militare, catene di approvvigionamento energetico e hub logistici a duplice uso. I progetti più delicati, soprattutto quelli transfrontalieri, potranno ricevere cofinanziamenti fino al 100%.

Lo scopo è chiaro, adattare i fondi esistenti alle nuove minacce che l’Unione europea si trova a fronteggiare.

Non solo il Parlamento

Nei giorni scorsi, a seguito delle ripetute incursioni russe nello spazio aereo europeo, anche il Comitato delle Regioni si è mosso, attivando ufficialmente il Gruppo di lavoro sulla difesa (WG Defence) che era stato istituito ad aprile.

Il WG agirà come piattaforma di cooperazione interistituzionale con la commissione Sicurezza e difesa (SEDE) del Parlamento europeo, con il gruppo di lavoro della Commissione europea sulla difesa e con altri partner istituzionali e territoriali. L’obiettivo, si legge nel comunicato stampa, è quello di “integrare la prospettiva regionale e locale nella politica europea di difesa e rafforzare la resilienza dell’Europa”.

A presiedere il gruppo di lavoro sarà il presidente della Regione di Murcia, lo spagnolo Fernando López Miras (PPE), che nel dibattito di lunedì alla presenza del consigliere speciale del Commissario per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius, ha detto: “Il nostro obiettivo è chiaro: dare voce a regioni e città nei dibattiti europei su difesa, sicurezza, preparazione e resilienza”, offrendo la prospettiva territoriale.

Il gruppo di lavoro ha fissato una road map al 2027 che punta su cinque fronti: più investimenti nelle capacità di difesa e nelle piccole e medie imprese innovative, un bilancio UE 2028-2034 con fondi rafforzati per sicurezza e spazio, una protezione civile più capillare e partecipata, infrastrutture di trasporto a duplice uso più moderne e una cooperazione europea più stretta contro le minacce ibride e la disinformazione esterna.